The start of the 2019 high school football is Aug. 15, and over the three-plus weeks leading up to the opening Thursday night of the season the Deseret News will publish previews on all 108 teams and 16 regions in the state.

Listed below is the preview schedule for all the teams.

In case you missed it, check out the Deseret News class-by-class preseason rankings, our statewide top 25 rankings and complete schedules for every team in the state.

Region 1 (Aug. 13)

Syracuse (July 27), Northridge (July 29), Fremont (July 31), Layton (Aug. 1), Clearfield (Aug. 3), Davis (Aug. 5), Roy (Aug. 7), Weber (Aug. 10)

Region 2 (Aug 12)

Kearns (July 28), Cyprus (July 30), Hunter (Aug. 2), Taylorsville (Aug. 5), West (Aug. 8), Granger (Aug. 9), West Jordan (Aug. 13)

Region 3 (Aug. 10)

Herriman (July 31), Riverton (Aug. 1), Copper Hills (Aug. 2), East (Aug. 6), Bingham (Aug. 8), Jordan (Aug. 12)

Region 4 (Aug. 9)

Pleasant Grove (July 26), Skyridge (Aug. 4), Corner Canyon (Aug. 6), American Fork (Aug. 8), Lone Peak (Aug. 11), Westlake (Aug. 12)

Region 5 (Aug. 8)

Viewmont (July 27), Bountiful (July 31), Box Elder (Aug. 2), Farmington (Aug. 5), Bonneville (Aug. 8), Woods Cross (Aug. 13)

Region 6 (Aug. 7)

Murray (July 29), Olympus (Aug. 1), Highland (Aug. 3), Brighton (Aug. 5), Hillcrest (Aug. 7), Cottonwood (Aug. 9), Skyline (Aug. 11)

Region 7 (Aug. 6)

Timpanogos (July 28), Alta (Aug. 1), Lehi (Aug. 3), Orem (Aug. 6), Mountain Ridge (Aug. 8), Timpview (Aug. 10)

Region 8 (Aug. 5)

Wasatch (July 30), Provo (July 31), Payson (Aug. 2), Salem Hills (Aug. 4), Spanish Fork (Aug. 7), Maple Mountain (Aug. 9), Springville (Aug. 12)

Region 9 (Aug. 3)

Canyon View (July 27), Pine View (July 30), Desert Hills (Aug. 2), Dixie (Aug. 5), Crimson Cliffs (Aug. 8), Hurricane (Aug. 9), Snow Canyon (Aug. 12), Cedar City (Aug. 13)

Region 10 (Aug. 2)

Ogden (July 28), Park City (July 31), Ben Lomond (Aug. 3), Mountain View (Aug. 6), Uintah (Aug. 7), Stansbury (Aug. 9), Tooele (Aug. 11), Cedar Valley (Aug. 12)

Region 11 (Aug. 1)

Bear River (July 29), Sky View (Aug. 1), Logan (Aug. 4), Mountain Crest (Aug. 6), Green Canyon (Aug. 8), Ridgeline (Aug. 10)

Region 12 (July 31)

San Juan (July 27), Grand (July 29), Emery (Aug. 1), Richfield (Aug. 3 ), Carbon (Aug. 6), South Sevier (Aug. 9)

Region 13 (July 30)

Grantsville (July 28), South Summit (July 31), Judge (Aug. 1), Morgan (Aug. 4), Juan Diego (Aug. 7), Summit (Aug. 11)

Region 14 (July 29)

Delta (July 26), Juab (July 30), Manti (Aug. 2), North Sanpete (Aug. 5), American Leadership (Aug. 7), Union (Aug. 10)

2A North (July 28)

North Summit (July 26), Duchesne (July 29), Gunnison (Aug. 1), Layton Christian (Aug. 3), Altamont (Aug. 6), Monticello (Aug. 8), Rich (Aug. 13)

2A South (July 27)

Milford (July 28), Millard (July 30), Beaver (July 31), Enterprise (Aug. 2), Parowan (Aug. 5), Kanab (Aug. 7), North Sevier (Aug. 10)

Independent

Providence Hall (Aug. 13)