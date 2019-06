Note: The Deseret News picks Mr. Baseball and the MVPs, but the remainder of the all-state teams are based on coaches' votes from a ballot of nominated players.

2A MVP

Bryson Barnes, Milford, P/CF, Jr.

Led Milford to the state title with a .420 batting average, four doubles, three home runs and 34 RBIs while also recording a 6-1 record on the mound.

2A First Team

Derek Houston, Kanab, C/INF/OF, So. — .487 BA, 25 RBI, .564 OBP, 26 runs

Parx Bartholomew, Gunnison Valley, P/OF, Sr. — .464 BA, 12 2B, 8-2 record, 1.04 ERA

Janzen Keisel, Gunnison Valley, P/SS, So. — .391 BA, 3 3B, 2 HR, 8-2 record

Levi Randall, Enterprise, P/OF, Jr. — .410 BA, 4 3B, 6 2B, 3 HR, 41 runs, 6-3 record

Shaydon Benson, Parowan, P/OF/1B, Fr. — .358 BA, 3.13 ERA, 57 Ks

Hunter Hafen, Beaver, P/3B, Sr. — .371 BA, .429 OBP

Marcus Fox, Kanab, P/OF/1B, Sr. — .400 BA, 1.88 ERA, .495 OBP, 4-1 record, 1.88 ERA

Sam Orton, Kanab, P/OF, Jr. — .355 BA, 24 RBI, 23 runs, 5-1 record, 3.14 ERA

Stockton Andersen, North Sevier, P/INF, Sr. — .487 BA, 37 hits, 26 RBI, 14 2B, .547 OBP

Burke Mickelsen, North Sevier, P/UT, Jr. — .411 BA, 30 hits, 31 runs, 24 RBI, 8 3B, .494 OBP

Mathew Bowler, Enterprise, SS, So. — .378 BA, 9 2B, 31 RBI

Andrew Bowler, Enterprise, 1B/P, Sr. — .384 BA, 8 2B, 3 HR, 28 RBI

Hunter Willden, Milford, P/C/INF, Sr. — 6 wins, 2.13 ERA, 38 Ks

Zach Sherwood, Milford, P/1B/3B, Jr. — 3-0 record, .500 BA at state

2A Second Team

Jadden Cranney, Millard, SS/P, Sr.

Steven Anzalone, Enterprise, OF, Sr.

Ryker Albrecht, Beaver, C/OF, Jr.

Nathaniel Houston, Kanab, INF, Jr.

Chase Rasmussen, North Sevier, OF, Sr.

Creed Mogle, Gunnison Valley, C/P, So.

Tyler Hess, Enterprise, P/OF, Sr.

Beau Millett, Parowan, P/INF, Fr.

Kyler Wunderlich, Milford, P/3B, Sr.

Hayes Monroe, Millard, 3B/P/OF, Sr.

Ty Hill, Gunnison Valley, 1B/P, Sr.

Nate Townsend, Parowan, P/INF, So.

Carter Jackman, Kanab, INF, Jr.

Alec Williams, Milford, 1B/C, Sr.

2A Honorable Mention

Jarrett Sullivan, Milford, SS/P, Sr.

Hunter Tullis, Enterprise, P/OF, So.

Crayton Hollingshead, Beaver, SS, So.

Kayden McDonald, Kanab, OF/INF/P, Sr.

Brody Butler, North Sevier, P/C, So.

Kayden Draper, Monticello, P/SS/3B, Sr.

Alex Hollingshead, Beaver, OF, Jr.

Karson Wunderlich, Milford, OF, Sr.

Jordan Clayburn, Duchesne, P/INF, Jr

Waylen Larsen, North Summit, P/1B, Sr.

Trey Chatterley, Kanab, OF, Jr.

Drew Hafen, Kanab, INF/P, So.

Bret Beebe, Milford, C/P/CF, So.

Gunnar Sterk, Layton Christian, OF/1B, Jr.

Paxton Henrie, Milford, RF, Sr.

Javier Baptista, Duchesne, P/INF/OF, Jr.