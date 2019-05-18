State Track & Field Final Results
Girls: Provo, Delta end long title droughts in drama-filled state meet
Boys: Syracuse, Corner Canyon capture first titles in school history, Morgan ends long drought
Class 6A Boys
Team scores (after 17 events)
1. Syracuse, 116; 2. Herriman, 99; 3. Bingham, 65; 4. American Fork, 64; 5. Davis, 56; 6. Fremont, 48; 7. Lone Peak, 32.5; 8. Riverton, 29.5.
Individual results:
100 meters — 1. Nathan Kaufusi, Syracuse, 10.98; 2. Niki Taukeiaho, Hunter, 11.05; 3. Ty Burke, Syracuse, 11.12; 4. Vaeaega Gasu, Cyprus, 11.14; 5. Bryson Cortes, Syracuse, 11.19; 6. Austin Peterson, Herriman, 11.20; 7. Kobe Wolfgramm, Pleasant Grove, 11.21; Brendon Redford, Davis, 11.31.
200 meters — 1. Nathan Kaufusi, Syracuse, 22.07; 2. Carter Guiness, Herriman, 22.41; 3. Ty Burke, Syracuse, 22.54; 4. Brendon Redford, Davis, 22.61; 5. AJ Keil, Herriman, 22.69; 6. Boone Abbott, American Fork, 22.82; 7. Alex Wheeler, Syracuse, 22.92; 8. Cameron Farley, Copper Hills, 23.08
400 meters — 1. Nathan Kaufusi, Syracuse, 48.97; 2. Carter Guiness, Herriman, 49.56; 3. Gavin Ward, Lone Peak, 49.78; 4. Matt Masias, Westlake, 49.81; 5. Austin Klinger, West Jordan, 50.09; 6. Ty Burke, Syracuse, 50.31; 7. Connor Glassey, Herriman, 50.53; 8. Connor Lehr, Northridge, 50.60.
800 meters — 1. Joe Corbridge, American Fork, 1:54.26; 2. Dylan Tidwell, Bingham, 1:55.10; 3. Dustin Tidwell, Bingham, 1:55.97; 4. Matt Masias, Westlake, 1:56.20; 5. Austin Hone, Bingham, 1:56.81; 6. Kyler Miller, Herriman, 1:57.45; 7. Carson Finch, Lone Peak, 1:57.58; 8. Bridger Altice, Northridge, 1:58.02.
1,600 meters — 1. Luke Grundvig, American Fork, 4:18.97; 2. Dylan Tidweell, Bingham, 4:19.81; 3. 4:20.41; 4. Carson Coleman, Davis, 4:21.66; 5. Max Wehrli, Northridge, 4:21.79; 6. Kyler Miller, Herriman, 4:22.36; 7. Dalton Brems, American Fork, 4:22.97; 8. Dalton Brems, American Fork, 4:22.97.
3,200 meters — 1. Luke Grundvig, American Fork, 9:21.85; 2. Max Wehrli, Northridge, 9:27.07; 3. Dylan Tidwell, Bingham, 9:27.61; 4. Carson Clinger, American Fork, 9:32.59; 5. Trey Ferrin, Davis, 9:32.94; 6. Ty Davis, Riverton, 9:32.94; 7. Bridger Altice, Northridge, 9:33.90; 8. Seth Robertson, Herriman, 9:41.36.
110 hurdles — 1. Gage Schofield, Fremont, 15.05; 2. Payton Suitter, Bingham, 15.18; 3. Collin Cobabe, Syracuse, 15.19; 4. Kendrick Bolos, Fremont, 15.23; 5. Davey Newman, Herriman, 15.44; 6. Ryan Trane, Weber, 15.72; 7. Cole Noriega, Davis, 15.83; 8. Axton Mikkelsen, Pleasant Grove, 16.02.
300 hurdles — 1. Trevor Burrell, Syracuse, 38.49; 2. Porter Ellis, Lone Peak, 38.80; 3. Tanner Judd, Syracuse, 39.43; 4. Bracken Forsyth, Layton, 39.63; 5. Gage Schofield, Fremont, 39.88; 6. Cole Noriega, Davis, 40.09; 7. Kendrick Bolos, Fremont, 40.24; 8. Payson Suitter, Bingham, 40.37.
4x100 relay — 1. Syracuse, 42.72; 2. Fremont, 42.99; 3. Herriman, 43.20; 4. American Fork, 43.57; 5. Riverton, 43.76; 6. Bingham, 43.78; 7. Copper Hills, 44.00; 8. Hunter, 44.01.
4x400 relay — 1. Syracuse, 3:21.09; 2. Bingham, 3:23.49; 3. Clearfield, 3:24.22; 4. Westlake, 3:25.68; 5. West Jordan, 3:26.33; 6. American Fork, 3:26.44; 7. Northridge, 3:26.63; 8. Lone Peak, 3:26.87.
Sprint medley relay — 1. Bingham, 3:32.57; 2. Herriman, 3:33.93; 3. Syracuse, 3:34.03; 4. American Fork, 3:34.84; 5. Copper Hills, 3:35.56; 6. Davis, 3:37.47; 7. West Jordan, 3:38.13; 8. Pleasant Grove, 3:39.58.
High jump — 1. Logan Tittle, Fremont, 6’06; 2. Jarom Smith, American Fork, 6’06; 3. Kale Thomas, Davis, 6’06; 4. Joel Dopp, Layton, 6’04; 5. Logan Martin, Weber, 6’04; 6 (tie). Sam Beckwith, Lone Peak; Robbie Walker, Riverton, 6’02; 8. Derek Ray, Pleasant Grove, 6’02.
Long jump — 1. Cameron Farley, Copper Hills, 22’09.50; 2. Sam Beckwith, Lone Peak, 21’07.75; 3. Logan Tittle, Fremont, 21’07.50; 4. Brigham Nielsen, Davis, 21’04; 5. CJ Canada, Layton, 21’03.50; 6. Jarom Smith, American Fork, 20’10; 7. Derek Ray, Pleasant Grove, 20’08.75; 8. Blain Ballard, Westlake, 20’08.50.
Discus — 1. Blake Freeland, Herriman, 165’02; 2. Ryan Johnson, Weber, 152’08.75; 3. Gavin Beierle, Herriman, 141’01; 4. Jake Fox, Davis, 139’04.75; 5. Samuel Hansen, Syracuse, 132’07; 6. Cole Oldham, Hunter, 122’08.75; 7. James Reich, Hillcrest, 119’01.50; 8. Kaige Roberts, Riverton, 117’03.75.
Shot put — 1. Blake Freeland, Herriman, 64'06.00; 2. Onesi Ngalo, West Jordan, 51'11.50; 3. Gavin Beierle, Herriman, 51'03.75; 4. Mason Wake, Lone Peak, 48'02.25; 5. Samuel Hansen, Syracuse, 47'03.00; 6. Brayden Robinson, Herriman, 46'09.75; 7. Sam Owens, Davis, 45'11.25; 8. Jake Fox, Davis, 45'06.00.
Javelin — 1. Blake Freeland, Herriman, 186’07.25; 2. Samuel Hansen, Syracuse, 183.00; 3. Caleb Wuthrich, Davis, 182’06.50; 4. Cody Canard, West Jordan, 175’05.50; 5. Austin Pursley, Herriman, 162’05.50; 6. Logan Tittle, Fremont, 159’09.25; 7. Ryan Sharp, Hillcrest, 146’01.50; 8. Jaren Kamakana, Cyprus, 145’08.
Pole vault — 1. Robbie Walker, Riverton, 15'06; 2. D.A. Marcyes, Davis, 14'03; 3. Ben Taylor, Taylorsville, 14'00; 4. Bryant McMullin, Riverton, 13'06; 5. Joshua Park, Riverton, 13'00; 6. Dallin Thornton, Bingham, 13'00; 7. Edward Moeai, West Jordan, 12'06; 8. Isaac Duncan, Syracuse, 12'06.
Class 5A Boys
Team scores (after 16 events)
1. Corner Canyon, 81; 2. Springville 69; 3. Timpanogos, 67; 4. Skyridge, 55; 5 (tie). Timpview; Box Elder, 38; 7. Bountiful, 37; 8. Maple Mountain, 31.
Individual results:
100 meters — 1. Taylor Heiner, Provo, 10.99; 2. Brock Fabrizio, Alta, 11.01; 3. Ben Butandu, Jordan, 11.08; 4. Jaedin Johnson, Jordan 11.18; 5. Abraham Williams, West, 11.18; 6. Nash Lewis, Box Elder, 11.23, 7. William Prettyman, East, 11.23; 8. Tyson Heinz, Timpanogos, 11.26.
200 meters — 1. Tyson Heinz, Timpanogos, 22.02; 2. Nash Lewis, Box Elder, 22.11; 3. Taylor Heiner, Provo, 22.16; 4. Jace Jensen, Bountiful, 22.20; 5. Brock Fabrizio, Alta, 22.45; 6. Harrison Taggart, Corner Canyon, 22.53; 7. Ben Butandu, Jordan, 22.55; 8. Josh Taylor, Skyridge, 22.68.
400 meters — 1. Jace Jensen, Bountiful, 48.33; 2. Josh Taylor, Skyridge, 48.60; 3. Bryce Anderson, Roy, 50.31; 4. Mack Hinckley, Wasatch, 50.48; 5. Ian Bonney, Murray, 50.56; 6. Colin Christensen, Timpanogos, 50.69; 7. Jared Crockett, Alta, 50.92; 8. Michael Pearson, Timpview, 50.97.
800 meters — 1. Grant Gardner, Springville, 1:53.95; 2. Colin Christensen, Timpanogos, 1:55.09; 3. Carter Paxton, Springville, 1:55.72; 4. Alex Harbertson, Corner Canyon, 1:56.11; 5. Mark Boyle, Corner Canyon, 1:56.39; 6. Jake Orr, Corner Canyon, 1:56.42; 7. Jackson Dymond, Olympus, 1:56.98; 8. Kellin Olsen, Wasatch, 1:57.86.
1,600 meters — 1. Grant Gardner, Springville, 4:13.88; 2. Thomas Boyden, Skyline, 4:15.43; 3. Mark Boyle, Corner Canyon, 4:17.84; 4. Ian Valentine, Alta, 4:20.47; 5. Alex Harbertson, Corner Canyon, 4:22.30; 6. Jason Davis, Woods Cross, 4:22.44; 7. Caleb Johnson, Corner Canyon, 4:22.56; 8. Jackson Dymond, Olympus, 4:23.35.
3,200 meters — 1. Grant Gardner, Springville, 9:06.36; 2. Thomas Boyden, Skyline, 9:08.14; 3. Ian Valentine, Alta, 9:14.58; 4. Mark Boyle, Corner Canyon, 9:19.07; 5. Caleb Johnson, Corner Canyon, 9:30.70; 6. Creed Thompson, Skyridge, 9:36.21; 7. Jason Davis, Woods Cross, 9:37.20; 8. Jalen Anderton, Farmington, 9:38.30.
110 hurdles — 1. Dillon Jensen, Timpview, 15.10; 2. Kaleb Hendersen, Maple Mountain, 15.29; 3. Jace Jensen, Bountiful, 15.44; 4. Parker Farnworth, Maple Mountain, 15.65; 5. Sam Goodwin, Bountiful, 15.79; 6. Shem Frandsen, Timpview, 15.81; 7. Christian Alvarez, Murray, 15.98; 8. Adrian Bacikalo, Brighton, 16.13.
300 hurdles — 1. Jace Jensen, Bountiful, 38.96; 2. Lawrence Lokonobei, Cottonwood, 39.14; 3. Connor Critchlow, Brighton, 40.15; 4. Nicholas Shirley, Farmington, 40.27; 5. Dillon Jensen, Timpview, 40.30; 6. Connor Snapp, Springville, 40.95; 7. Sam Goodwin, Bountiful, 41.23; 8. Kaleb Hendersen, Maple Mountain, 41.45.
4x100 relay — 1. Timpanogos, 42.63; 2. Corner Canyon, 42.91; 3. Box Elder, 43.28; 4. Jordan, 43.73; 5. Roy, 44.09; 6. Highland, 44.26; 7. Provo, 44.64; 8. Springville, 44.94.
4x400 relay — 1. Skyridge, 3:22.40; 2. Corner Canyon, 3:22.59; 3. Roy, 3:24.03; 4. Timpview, 3:25.71; 5. Springville, 3:26.55; 6. Olympus, 3:26.56; 7. Wasatch, 3:27.21; 8. Timpanogos, 3:27.43.
Sprint medley relay — 1. Springville, 3:31.69; 2. Corner Canyon, 3:32.97; 3. Skyridge, 3:34.08; 4. Jordan, 3:34.62; 5. Maple Mountain, 3:38.06; 6. Timpanogos, 3:38.39; 7. Farmington, 3:41.90; 8. Woods Cross, 3:42.01.
High jump — 1. Ethan Poole, Timpanogos, 6’04; 2. Austin Child, Skyridge, 6’04; 3. Rafael Erickson, Corner Canyon, 6’02; 4 (tie). Michael Pearson, Timpview; Benjamin Friel, Brighton; Riley Pugsley, Box Elder, 6’00; 7 (tie). Gabe Gutieriez, West; Ben Nielsen, Highlnad, 6’00.
Long jump — 1. Nate Wheatly, Box Elder, 21'06.75; 2. Wyatt Curnow, Viewmont, 21'05.75; 3. Kaleb Ashdown, Timpanogos, 21'01.50; 4. Tyson Heinz, TImpanogos, 20'09.50; 5. Hayden Wilcox, Farmington, 20'08.50; 6. Nate Whitehouse, Olympus, 20'08.50; 7. Jamo Allen, Viewmont, 20'07.25; 8. Lawrence Lokonobei, Cottonwood, 20'06.50.
Discus — 1. Viliami Talakai, West, 160’06.75; 2. Christian Johnson, Skyridge, 155’07; 3. Ezra Pendleton, Maple Mountain, 151’08.50; 4. Seth Harward, Springville, 147’07.75; 5. Garrison Hodge, Skyridge, 145’08.75; 6. Macmillion Aloisio, Timpview, 143’09.25; 7. Graham Wright, Viewmont, 138’08.50; 8. Ryan Gunn, Box Elder, 133’00.75.
Shot put — 1. Van Fillinger, Corner Canyon, 50’03.50; 2. Macmillion Aloisio, Timpview, 49’10; 3. Garrison Hodge, Skyridge, 49’06; 4. Jonah Strong, Corner Canyon, 47’00.25; 5. Ezra Pendleton, Maple Mountain, 45’11.25; 6. Jay Nelson, Wasatch, 45’00.50; 7. Ethan Snell, Alta, 44’11.00; 8. Logan Sagapolu, Skyridge, 44’10.25.
Javelin — 1. Chase Clement, Springville, 186'04.25; 2. Gabe Sweeten, Timpanogos, 169'05.75; 3. Taelor Wright, Box Elder, 165'01.00; 4. Viliami Talakai, West, 164'06.75; 5. Ethan Ecker, Roy, 162'05.50; 6. Jaiven Lewis, Maple Mountain, 156'07.50; 7. Thomas Young, Timpanogos, 150'04.00; 8. Riley Ballard, Brighton, 150'01.50.
Pole vault — 1. Dylan Ashby, Farmington, 12’00; 2. Kendan Gale, Murray, 11’06; 3. Nicolas Rubio, West, 11’00; 4. Lincoln Oldham, Jordan, 11’00; 5. DJ Astling, Viewmont, 10’06; 6. Austin Neff, Alta; 7 (tie). Rhett Renckert, Alta; Daniel Gee, Alta, 10’00.
Class 4A Boys
Team scores (after 16 events)
1. Desert Hills 71; 2 (tie). Orem; Spanish Fork, 64; 4. Hurricane, 55; 5. Stansbury, 46; 6 (tie). Salem Hills; Lehi, 39; 8 (tie). Bear River; Canyon View, 36.
Individual results:
100 meters — 1. Braden Squires, Desert Hills, 10.96; 2. Puka Nacua, Orem, 11.13; 3. Dominique Mckenzie, Pine View, 11.14; 4. Dallon Schultz, Bear River, 11.18; 5. Paul Baynes, Park City, 11.24; 6. Logan Shobe, Ogden, 11.33; 7. Rhyle Hanson, Ogden, 11.34; 8. Keilen Washington, Snow Canyon, 11.37.
200 meters — 1. Damon Simmons, Logan, 22.19; 2. Braden Squires, Desert Hills, 22.25; 3. Puka Nacua, Orem, 22.38; 4. Sherm Jensen, Pine View, 22.49; 5. Kaden Davis, Spanish Fork, 22.66; 6. Tyler Oustrich, Lehi, 22.84; 7. Logan Shobe, Ogden, 22.91; 8. Cooper Kenney, Desert Hills, 23.17.
400 meters — 1. Braden Squires, Desert Hills, 49.08; 2. Paul Baynes, Park City, 49.52; 3. Britt Dunnell, Canyon View, 49.58; 4. Bracken Taylor, Logan, 49.88; 5. Aaron Pectol, Tooele, 50.09; 6. Tyler Oustrich, Lehi, 50.43; 7. Tanner Rogers, Salem Hills, 50.60; 8. Joseph Wilkins, Tooele, 50.64.
800 meters — 1. Caleb Armstrong, Hurricane, 1:56.09; 2. Joshua Armstrong, Hurricane, 1:56.30; 3. Brady Bettridge, Cedar, 1:56.73; 4. Brandon Morgan, Salem Hills, 1:56.86; 5. Bailey Oswald, Cedar, 1:56.91; 6. Zarek Proffit, Snow Canyon, 1:56.94; 7. Easton Brandt, Canyon View, 1:57.39; 8. Will Henry, Park City, 1:57.85.
1,600 meters — 1. Carson Belnap, Stansbury, 4:19.71; 2. Caleb Armstrong, Hurricane, 4:20.40; 3. Wyatt Evans, 4:20.45; 4. Josh Oblad, Stansbury, 4:20.86; 5. Easton Brandt, Canyon View, 4:25.80; 6. Kayden Harmon, Orem, 4:26.69; 7. Christopher Allred, Ogden, 4:29.02; 8. Brandon Morgan, Salem Hills, 4:30.26.
3,200 meters — 1. Josh Oblad, Stansbury, 9:35.15; 2. Wyatt Evans, Spanish Fork, 9:37.70; 3. Joshua Armstrong, Hurricane, 9:42.12; 4. Caleb Armstrong, Hurricane, 9:44.06; 5. Ayden Womack, Bonneville, 9:45.08; 6. Easton Brandt, Canyon View, 9:48.31; 7. Kayden Harmon, Orem, 9:49.27; 8. Alex Rasmussen, Logan, 9:51.98.
110 hurdles — 1. Devon Roberts, Bear River, 15.05; 2. Braydon Cavalieri, Canyon View, 15.07; 3. Klayson Roberts, Bear River, 15.29; 4. Spencer Carlile, Dixie, 15.37; 5. Tate Denos, Desert Hills, 15.38; 6. Kire Goulding, Desert Hills, 15.46; 7. Kenneth Moore, Hurricane, 15.92; 8. Jared Downard, Tooele, 15.92.
300 hurdles — 1. Spencer Carlile, Dixie, 38.81; 2. Devon Roberts, Bear River, 39.21; 3. Kire Goulding, Desert Hills, 39.37; 4. Kenneth Moore, Hurricane, 39.87; 5. Jacob Moore, Spanish Fork, 40.13; 6. Isaiah Tauai, Lehi, 40.23; 7. Rorik Barker, Uintah, 40.24; 8. Jonathan Roundy, Dixie, 40.66.
4x100 relay — 1. Desert Hills, 43.06; 2. Sky View, 43.22; 3. Orem, 43.50; 4. Lehi, 43.53; 5. Bear River, 43.56; 6. Spanish Fork, 43.81; 7. Salem Hills, 43.93; 8. Park City, 43.94.
4x400 relay — 1. Canyon View, 3:24.60; 2. Salem Hills, 3:24.65; 3. Lehi, 3:24.96; 4. Snow Canyon, 3:25.03; 5. Stansbury, 3:25.71; 6. Bear River, 3:26.04; 7. Park City, 3:26.75; 8. Orem, 3:26.77.
Sprint medley relay — 1, Stansbury, 3:33.36; 2. Spanish Fork, 3:36.25; 3. Ogden, 3:39.34; 4. Orem, 3:39.99; 5. Snow Canyon, 3:40.11; 6. Canyon View, 3:43.69; 7. Desert Hills, 3:43.75; 8. Cedar, 3:44.11.
High jump — 1. Ian Lambert, Hurricane, 6’02; 2. Ammon Smith, Desert Hills, 6’02; 3 (tie). Carson Peterson, Salem Hills; Matthew Westenskow, Salem Hills; Logan Timothy, Uintah, 6’00; 6. Charles Jacob, Lehi, 6’00; 7. Kyler Coleman, Dixie, 6’00; 8. Dallin Southwick, Salem Hills, 6’00.
Long jump — 1. Puka Nacua, Orem, 23'10.25; 2. Gideon Argyle, Payson, 22'05.00; 3. Dallas Eyere, Spanish Fork, 22'01.75; 4. Caleb Christensen, Sky View, 21'01.25; 5. Marcus Gonzalez, Salem Hills, 20'11.25; 6. Jakob Robinson, Orem, 20'08.75; 7. Braden Esplin, Snow Canyon, 20'06.50; 8. Carson Peterson, Salem Hills, 20'00.25.
Discus — 1. Justin Weidauer, Dixie, 160'10.75; 2. Lucas Walton, Bonneville, 154'03.25; 3. Trey Anderson, Lehi, 151'10.75; 4. Junior Iketau, Spanish Fork, 147'10.00; 5. Mason Liti, Desert Hills, 143'10.75; 6. Jared Brown, Stansbury, 139'09.25; 7. Brinton Paulson, Orem, 134'07.75; 8. Jex Ashton, Salem Hills, 133'11.00
Shot put — 1. Trey Andersen, Lehi, 52’07.50; 2. Junior Iketau, Spanish Fork, 49’10.50; 3. Drake Fakahua, Cedar, 49’04.50; 4. Lucas Walton, Bonneville, 49’03.00; 5. Jared Brown, Stansbury, 49’01.25; 6. Brock Nowatzke, Snow Canyon, 47’04.00; 7. Drew Fakahua, Cedar, 46’10.50; 8. Brinton Paulson, Orem, 45’10.00.
Javelin — 1. Josh Trafny, Spanish Fork, 200’01.50; 2. Cooper Legas, Orem, 182’00.25; 3. Brinton Paulson, Orem, 180’05.25; 4. Mason Iverson, Salem Hills, 179’00; 5. Mason Creager, Desert Hills, 176’07.75; 6. Brody Monson, Orem, 175’07; 7. Koby Parry, Spanish Fork, 175’05.75; 8. Spencer Jolley, Desert Hills, 160’02.
Pole vault — 1. Carson Peterson, Salem Hills, 12’00; 2. Isaac Phillips, Logan, 12’00; 3. Jaren Cox, Logan, 9’00; 4. Anthony Darley, Logan, 8’06.
Class 3A Boys
Team scores (after 16 events)
1. Morgan, 96.5; 2. Grand, 89; 3. Emery, 71.5; 4. Delta 65, 5. Richfield, 60; 6. Juab, 57; 7. South Summit, 45; 8. Grantsville, 38.5.
Individual results:
100 meters — 1. Braiden Ivie, Emery, 10.91; 2. Eli Hazlett, Grand, 11.30; 3. Kael Atkinson, South Summit, 11.46; 4. Derek Smith, Delta, 11.46; 5. Porter Giles, Morgan, 11.59; 6. Jaxon Torgerson, San Juan, 11.64; 7. Jared Dansie, South Summit, 11.65; 8. Brigham Perry, Juab, 11.67.
200 meters — 1. Braiden Ivie, Emery, 21.79; 2. Eli Hazlett, Grand, 22.57; 3. Porter Giles, Morgan, 23.13; 4. Kian Conway, San Juan, 23.51; 5. Brigham Perry, Juab, 23.59; 6. Derek Smith, Delta, 23.61; 7. Oran Finlinson, Delta, 23.61; 8. Connor Guerrero, Grand, 23.75.
400 meters — 1. Eli Hazlett, Grand, 48.38; 2. Kade Jensen, Richfield, 49.29; 3. Porter Giles, Morgan, 50.68; 4. Oran Finlinson, Delta, 51.72; 5. Wyatt Roberts, North Sanpete, 52.38; 6. Jaden Sterner, Manti, 52.38; 7. Jace Curtis, Emery, 52.67; 8. Jaden Mickelson, Union, 52.94.
800 meters — 1. Hayden Harward, Richfield, 1:56.65; 2. Porter Whitworth, Grantsville, 1:57.06; 3. Kaleb Bowles, Morgan, 1:59.08; 4. Logan Snow, Union, 1:59.12; 5. Carson Wilkins, Morgan, 2:02.89; 6. Nick Woolsey, Richfield, 2:03.45; 7. Jared Spendlove, Carbon, 2:04.32; 8. Sam Galati, South Summit, 2:05.09.
1,600 meters — 1. Hayden Harward, Richfield, 4:26.07; 2. Carson Wilkins, Morgan, 4:28.58; 3. Porter Whitworth, Grantsville, 4:29.30; 4. Kaleb Bowles, Morgan, 4:37.47; 5. Evan Ellison, Grand, 4:39.25; 6. Bryar Meccariello, Emery, 4:40.33; 7. Logan Snow, Union, 4:40.34; 8. Nick Woolsey, Richfield, 4:41.87.
3,200 meters — 1. Hayden Harward, Richfield, 9:39.15; 2. Porter Whitworth, Grantsville, 9:53.60; 3. Carson Wilkins, Morgan, 9:55.43; 4. Bryar Meccariello, Emery, 10:04.59; 5. Evan Ellison, Grand, 10:05.34; 6. Malachi Ricks, Grand, 10:17.92; 7. Gabe Sargent, Morgan, 10:19.18; 8. Chad Page, Carbon, 10:20.90.
110 hurdles — 1. Logan Davis, South Summit, 15.23; 2. Trevor Robinson, Manti, 15.76; 3. Josh Blauer, Manti, 15.86; 4. Treven Brazier, Emery, 15.94; 5. Connor Guerrero, Grand, 15.98; 6. James Glover, Morgan, 16.10; 7. Mason Faimalo, Emery, 16.18; Jaymen Brough, Delta, 16.35.
300 hurdles — 1. Connor Guerrero, Grand, 39.79; 2. Logan Davis, South Summit, 39.93; 3. Ryker Childs, Carbon, 40.49; 4. Jaymen Brough, Delta, 40.51; 5. Payton Bird, Morgan, 41.09; 6. Ian Bate, Richfield, 41.27; 7. Keldan Guymon, Emery, 41.59; 8. Cale Allred, Emery, 42.29.
4x100 relay — 1. Grand, 43.90; 2. South Summit, 44.69; 3. Delta, 44.86; 4. Juab, 45.05; 5. Richfield, 45.29; 6. North Sanpete, 46.07; 7. Manti, 46.24; 8. San Juan, 46.26.
4x400 relay — 1. Richfield, 3:27.58; 2. Emery, 3:27.60; 3. Juab, 3:29.84; 4. Delta, 3:30.42; 5. Morgan, 3:31.81; 6. Grand, 3:32.56; 7. Union, 3:36.32; 8. Carbon, 3:36.03.
Sprint medley relay — 1. Grantsville, 3:42.31; 2. Carbon, 3:44.58; 3. Union, 3:44.69; 4. Grand, 3:46.17; 5. Morgan, 3:47.48; 6. Emery, 3:47.79; 7. Manti, 3:53.11; 8. North Sanpete, 3:53.62.
High jump — 1. Jaymen Brough, Delta, 6’00; 2. Scott Hatch, North Sanpete, 6’00; 3 (tie). Brad Taylor, South Sevier; Trey Brough, Delta; Britton Smith, Delta; Mason Faimalo, Emery; 7 (tie). Jeffrey Yadon, Grantsville; Matthew Millburn, Morgan, 5’08.
Long jump — 1. Melissa Crane, Richfield, 17'04.75; 2. Ronnie Walker, Juab, 17'02.75; 3. Passion Reitz, Richfield, 16'09.25; 4. Emilia Anderson, Juab, 16'05.75; 5. Danielle Hunsaker, Grantsville, 16'04.00; 6. Ashlee Edwards, Grantsville, 16'02.50; 7. Lyndee Miller, Union, 15'11.75; 8. Kinslee Drake, Union, 15'10.50.
Discus — 1. Sage Stroder, Grand, 132'03.50; 2. Ryker Keele, Morgan, 131'04.50; 3. Laramie Roberts, North Sanpete, 124'01.00; 4. Ty Durbin, Juab, 123'11.50; 5. Jarom Shumway, Grand, 120'07.25; 6. Marquies Giroux, Emery, 120'05.00; 7. Kaleb Calderwood, Morgan, 119'02.00; 8. Mason Wolforth, Juab, 118'06.75.
Shot put — 1. Carlin Bierscheid, Grand, 44’04.25; 2. Bruce Mitchell, South Summit, 43’10.75; 3. Clarence Kool, Juab, 43’08; 4. Branson Yager, Grantsville, 43’03.25; 5. Jameson Burraston, Morgan, 43’02.50; 6. Laramie Roberts, North Sanpete, 42’03.00; 7. Mcade Poulson, North Sanpete, 41’11.50; 8. Romeo Hernandez, Delta, 40’10.25.
Javelin — 1. Zac Cowan, Juab, 165’06.50; 2. Keldan Guymon, Emery, 158’00.75; 3. Bremmer Bennett, Morgan, 150’09.50; 4. Holden Petty, Morgan, 150’04; 5. Cale Allred, Emery, 148’03.50; 6. Claren Kool, Juab, 147’03.75; 7. Dylan Yturralde, South Summit, 143’05.25; 8. Jaden Mickelson, Union, 142’00.75.
Class 2A Boys
Team scores (after 16 events)
1. Millard, 130; 2. Parowan, 93; 3. Kanab, 82; 4. Beaver, 70; 5. North Summit, 53; 6. Enterprise, 44; 7. Duchesne, 36; 8. Altamont, 35.
Individual results:
100 meters — 1. Levi Randall, Enterprise, 11.23; 2. Riley Ogden, North Sevier, 11.56; 3. Brandon Harris, Parowan, 11.56; 4. Kayden Sorenson, Altamont, 11.65; 5. Levi Saylor, Parowan, 11.66; 6. Nathan Despain, Millard, 11.73; 7. Ethan Carter, Gunnison Valley, 11.75; 8. Gavin Davis, Duchesne, 12.05.
200 meters — 1. Levi Randall, Enterprise, 22.73; 2. Levi Saylor, Parowan, 23.46; 3. Nathan Despain, Millard, 23.63; 4. Porter Albrecht, Beaver, 23.68; 5. Brandon Harris, Parowan, 23.87; 6. Riley Ogden, North Sevier, 23.97; 7. Kaleb Barney, Beaver, 24.02; 8. Gavin Davis, Duchesne, 24.52.
400 meters — 1. Levi Saylor, Parowan, 51.53; 2. Nathan Despain, Millard, 51.67; 3. Shade Woodard, Millard, 51.73; 4. Tilden Kesler, Millard, 53.14; 5. Kaleb Sanchez, Duchesne, 53.75; 6. Brandon Harris, Parowan, 54.14; 7. Logan Phillips, Altamont, 54.31; 8. Cannon Richins, North Summit, 54.41.
800 meters — 1. Cody White, North Summit, 2:00.38; 2. Shade Woodard, Millard, 2:00.39; 3. Spencer Williams, Beaver, 2:01.86; 4. Clay Shakespear, Kanab, 2:05.20; 5. Jaren Camp, Millard, 2:07.47; 6. Jonathan Fitzgerald, Parowan, 2:07.99; 7. Logan Phillips, Altamont, 2:09.46; 8. Kael Myers, Millard, 2:10.22.
1,600 meters — 1. Cody White, North Summit, 4:32.66; 2. Carson Burian, Rowland Hall, 4:36.42; 3. Shade Woodard, Millard, 4:41.63; 4. Clay Shakespear, Kanab, 4:42.17; 5. Jaren Camp, Millard, 4:43.69; 6. Logan Bateman, Rowland Hall, 4:44.58; 7. Gideon Gren, North Summit, 4:44.89; 8. Hunter Lorenz, Parowan, 4:46.45.
3,200 meters — 1. Carson Burian, Rowland Hall, 9:47.40; 2. Cody White, North Summit, 10:04.75; 3. Shade Woodard, Millard, 10:25.51; 4. Jaren Camp, Millard, 10:26.76; 5. Hunter Lorenz, Parowan, 10:27.98; 6. Aksel Anderson, Rowland Hall, 10:36.82; 7. Boston Sargent, North Summit, 10:36.82; 8. Nathan Bowman, Kanab, 10:45.63.
110 hurdles — 1. Kaden Gale, Parowan, 16.08; 2. Justus Waters-Tait, Kanab, 16.27; 3. Sean Gray, Kanab, 16.70; 4. Dayne Stewart, Millard, 16.85; 5. Brock Ford, Duchesne, 16.94; 6. Kendall Jones, Enterprise, 16.97; 7. John Whitaker, Millard, 17.09; 8. Kaden Bleazard, Duchesne, 17.14.
300 hurdles — 1. Tilden Kesler, Millard, 41.50; 2. Jaden Fails, Beaver, 41.63; 3. John Whitaker, Millard, 42.11; 4. Justus Waters-Tait, Kanab, 42.14; 5. Sam Marshal, Millard, 42.79; 6. Dustin Bistline, Kanab, 42.86; 7. Jarom Johnson, Kanab, 42.92; 8. Weston Zwahlen, North Summit, 43.15.
4x100 relay — 1. Enterprise, 45.70; 2. Millard, 45.73; 3. Duchesne, 46.37; 4. North Sevier, 46.43; 5. Altamont, 46.49; 6. Draper APA, 47.85; 7. Kanab, 47.87; 8. Gunnison Valley, 48.19.
4x400 relay — 1. Millard, 3:34.74; 2. North Summit, 3:35.30; 3. Beaver, 3:36.65; 4. Enterprise, 3:43.09; 5. Parowan, 3:46.16; 6. Duchesne, 3:46.31; 7. Rockwell, 3:48.54; 8. North Sevier, 3:51.17.
Sprint medley relay — 1. North Summit, 3:44.00; 2. Beaver, 3:47.94; 3. Millard, 3:50.90; 4. Kanab, 3:54.80; 5. North Sevier, 3:59.97; 6. Duchesne, 4:00.31. 7. Altamont, 4:03.39; 8. American Prep, 4:03.99.
High jump — 1. Sam Orton, Kanab, 6’02; 2. Cade Szymanski, Kanab, 6’00; 3. Kaden Gale, Parowan, 6’00; 4. Garrett Francis, Gunnison Valley, 5’10; 5. Sean Gray, Kanab, 5’10; 6. Duncan Herbst, Millard, 5’08; 7. Branon Torgerson, Duchesne, 5’06; 8. Gavin Davis, Duchesne, 5’06.
Long jump — 1. Porter Albrecht, Beaver, 21'07.75; 2. Dominique Ramkison, Layton Christian, 21'00.75; 3. Bryant Jimenez, Enterprise, 19'11.00; 4. Kaleb Barney, Beaver, 19'08.25; 5. Sam Hatch, APA West Valley, 19'05.75; 6. Dominic Maughn, Draper APA, 19'05.00; 7. Kort Sorenson, Gunnison Valley, 18'11.50; 8. Ryker Johnson, North Summit, 18'07.25.
Discus — 1. Treyson Harris, Beaver, 151'01.50; 2. Daniel Horton, Parowan, 129'07.00; 3. Brock Ford, Duchesne, 124'09.75; 4. Josh Hasemeyer, Parowan, 113'11.75; 5. Jakob Harrison, Parowan, 112'02.50; 6. Nick Garcia, St. Joseph, 109'04.50; 7. Braxton Brewer, Millard, 107'05.75; 8. Elijah Bailey, APA West Valley, 103'00.25.
Shot put — 1. Treyson Harris, Beaver, 49’01.75; 2. Braeden Stein, Kanab, 43’06.75; 3. Braedon Montgomery, Altamont, 42’02; 4. Daniel Horton, Parowan, 40’07.75; 5. Jakob Harrison, Parowan, 40’03.50; 6. Kayden Sorenson, Altamont, 39’06.75; 7. Skyler Ford, Duchesne, 39’00; 8. Nick Garcia, St. Joseph, 37’02.50.
Javelin — 1. Justus Waters-Tait, Kanab, 169’08.25; 2. Braxton Bond, Millard, 143’06.75; 3. Cordale Taylor, Altamont, 143’06; 4. Braedon Montgomery, Altamont, 142’06.25; 5. Brooks Myers, Millard, 138’03; 6. Hutch Miller, Parowan, 136’03.50; 7. Skyler Ford, Duchesne, 131’11.50; 8. Daniel Horton, Parowan, 125’06.25.
Class 1A Boys
Team scores (after 16 events)
1. Monticello, 123.5; 2. Panguitch, 114; 3. Milford, 106; 4. Valley, 56; 5. Wayne, 39.5; 6. Tabiona, 37.5; 7. Bryce Valley, 35; 8. Water Canyon, 33.
Individual results:
100 meters — 1. Bret Beebe, Milford, 11.26; 2. Cameron Franklin, Valley, 11.31; 3. Kanyon Lamb, Panguitch, 11.68; 4. Reed Hedgelin, Monticello, 11.80; 5. Gaige Hardy, Milford, 11.80; 6. Bryson Barnes, Milford, 11.86; 7. Dakota Young, Tabiona, 12.17; 8. Hyrum Fechser, Water Canyon, 12.29.
200 meters — 1. Cameron Franklin, 22.92; 2. Bret Beebe, Milford, 23.05; 3. Kanyon Lamb, 23.73; 4. Reed Hedgelin, Monticello, 24.30; 5. Gaige Hardy, Milford, 24.31; 6. Russell Walker, Milford, 24.34; 7. Lucas Hatch, Monticello, 24.35; 8. Riley Certonio, Panguitch, 24.40.
400 meters — 1. Bryson Barnes, Milford, 51.87; 2. Cameron Franklin, Valley, 51.93; 3. Bret Beebe, Milford, 53.55; 4. Russell Walker, Milford, 53.59; 5. Riley Certonio, Panguitch, 54.05; 6. Lucas Hatch, Monticello, 54.23; 7. Westyn Clark, Bryce Valley, 55.28; 8. Kevin Bridges, Panguitch, 55.38.
800 meters — 1. Adam Bunker, Monticello, 2:01.43; 2. Bryson Barnes, Milford, 2:01.77; 3. Kristopher Nez, Bryce Valley, 2:03.65; 4. Landen Hardy, Pinnacle, 2:05.50; 5. Alan Pettit, Monticello, 2:07.12; 6. James Jeffs, Water Canyon, 2:07.32; 7. West Saunders, Wayne, 2:07.34; 8. Miles Guerrero, Wayne, 2:07.59.
1,600 meters — 1. Adam Bunker, Monticello, 4:32.53; 2. Kristopher Nez, Bryce Valley, 4:46.14; 3. Porter Schoppe, Panguitch, 4:47.65; 4. Alan Pettit, Monticello, 4:50.01; 5. Cory Bunker, Monticello, 4:50.06; 6. John Scott, Rich, 4:52.06; 7. West Saunders, Wayne, 4:55.73; 8. Brock Syrett, Bryce Valley, 5:01.29.
3,200 meters — 1. Adam Bunker, Monticello, 9:47.66; 2. Alan Pettit, Monticello, 10:20.49; 3. Porter Schoppe, Panguitch, 10:21.61; 4. Cory Bunker, Monticello, 10:21.79; 5. John Scott, Rich, 10:24.95; 6. Kydon Davis, Milford, 10:52.37; 7. West Saunders, Wayne, 11:00.34; 8. Joshua Hammon, Water Canyon, 11:21.49.
110 hurdles — 1. Kanyon Lamb, Panguitch, 15.96; 2. Bryson Barnes, Milford, 16.15; 3. Jevin Savage, Panguitch, 17.08; 4. James Jeffs, Water Canyon, 17.55; 5. Camden Lewis, Monticello, 17.81; 6. Mitchell Wagner, Tabiona, 18.52; 7. Mark Beh, Monticello, 18.91; 8. Matt Beh, Monticello, 19.45.
300 hurdles — 1. Kanyon Lamb, Panguitch, 41.57; 2. James Jeffs, Water Canyon, 42.98; 3. Gaige Hardy, Milford, 44.10; 4. Jevin Savage, Panguitch, 44.53; 5. Camden Lewis, Monticello, 44.67; 6. Mark Beh, Monticello, 45.05; 7. Mitchell Wagner, Tabiona, 45.08; 8. Landon Rhoads, Tabiona, 46.38.
4x100 relay — 1. Milford, 46.01; 2. Panguitch, 47.41; 3. Monticello, 47.41; 4. Valley, 48.11; 5. Rich, 52.10; 6. Mount Vernon, 52.68.
4x400 relay — 1. Panguitch, 3:40.80; 2. Wayne, 3:40.88; 3. Milford, 3:41.35; 4. Bryce Valley, 3:43.80; 5. Tabiona, 3:48.79; 6. Water Canyon, 3:53.72; 7. Monticello, 4:04.11; 8. Rich, 4:09.18.
Sprint medley relay — 1. Monticello, 3:52.29; 2. Wayne, 3:53.52; 3. Bryce Valley, 3:55.67; 4. Panguitch, 3:56.65; 5. Piute, 4:01.93; 6. Water Canyon, 4:06.36; 7. Tintic, 4:09.04; 8. Whitehorse, 4:10.54.
High jump — 1. Braden Heaton, Valley, 6’03; 2. Adam Bunker, Monticello, 6’00; 3. Paxton Henrie, Miford, 5’08; 4. Kristopher Nez, Bryce Valley, 5’08; 5 (tie). Cedar English, Monticello; McCoy Fitzgerald, Tintic, 5’06; 7 (tie). Dakota Young, Tabiona; Miles Guerrero, Wayne, 5’04.
Long jump — 1. Wyatt VanOrden, Wayne, 20'05.75; 2. Hyrum Fechser, Water Canyon, 3. Cedar English, Monticello, 19'07.00; 4. Bryant Pace, Wayne, 19'05.00; 5. Orlando Martinez, Mount Vernon, 19'01.50; 6. Dakota Young, Tabiona, 19'00.75; 7. Westyn Clark, Bryce Valley, 18'05.75; 8. Ethan Park, Tabiona, 17'11.25.
Discus — 1. Gaige Riley, Tabiona, 134'07.75; 2. Braden Heaton, Valley, 111'09.00; 3. Jacob Whitney, Tintic, 111'04.25; 4. Dallen Torgersen, Panguitch, 110'10.00; 5. Cleve Atene, Monument Valley, 107'05.75; 6. Kyle Heaton, Panguitch, 106'01.25; 7. Malakai Sam, Whitehorse, 104'06.25; 8. Makenzie Jessop, Water Canyon, 103'09.00.
Shot put — 1. Riley Pearson, Piute, 42’05.75; 2. Will Adams, West Ridge, 42’01; 3. Jacob Whitney, Tintic, 41’10; 4. Jaxon Brienholt, Panguitch, 41’00.50; 5. Kaleo Atene, Monument Valley, 39’11.25; 6. Orrin Wood, Valley, 39’08.75; 7. Alex Mendez, Green River, 39’04.50; 8. Easton Torgersen, Panguitch, 38’00.25.
Javelin — 1. Gaige Riley, Tabiona, 154’06.25; 2. Paxton Henrie, Milford, 154’04.75; 3. Jaxon Brienholt, Panguitch, 146’07.75; 4. Orrin Wood, Valley, 142’02.25; 5. Kyle Heaton, Panguitch, 142’00.75; 6. Kyler Bennett, Panguitch, 138’01.50; 7. Dallen Torgersen, Panguitch, 133’00.75; 8. Trent Caram, Telos, 131’06.75.
Class 6A Girls
Team scores (after 17 events)
1. Lone Peak, 147; 2. Herriman, 107; 3. Westlake, 61; 4. Davis, 58; 5. Syracuse, 47; 6. American Fork, 35.5; 7. Layton, 34.5; 8. Weber, 31.
Individual results:
100 meters — 1. Maddy Eaton, Lone Peak, 12.27; 2. Cassidy Henderson, Herriman, 12.33; 3. Brittany Cardall, Syracuse, 12.52; 4. Camilla Andam, Copper Hills, 12.57; 5. Lindsey Bouwhuis, Davis, 12.59; 6. Lily Quealy, Herriman, 12.61; 7. Elizabeth Norton, Lone Peak, 12.64; Alison Richter, Lone Peak, 12.68.
200 meters — 1. Brittany Cardall, Syracuse, 25.41; 2. Elizabeth Butler, Clearfield, 25.45; 3. Madeline Edwards, American Fork, 25.54; 4. Maddy Eaton, Lone Peak, 25.56; 5. Alison Richter, Lone Peak, 25.64; 6. Cassidy Henderson, Herriman, 25.74, 7. Lily Quealy, Herriman, 25.85; 8. Brilee Pontius, Westlake, 26.10.
400 meters — 1. Elizabeth Butler, Clearfield, 55.81; 2. Alison Richter, Lone Peak, 56.00; 3. Brilee Pontius, Westlake, 57.41; 4. Sherry Nima, West Jordan, 57.71; 5. Hannah Hillstrom, Weber, 58.34; 6. Alexia Goff, Lone Peak, 58.37; 7. Gentri Wightman, Herriman, 59.20; 8. Hailey Anderson, Riverton, 1:00.09.
800 meters — 1. Ali Bybee, Lone Peak, 2:15.23; 2. Katie Bybee, Lone Peak, 2:16.17; 3. Abby Jensen, Westlake, 2:16.25; 4. Sydney Hedquist, Davis, 2:16.45; 5. Mackenzie Meldrum, Lone Peak, 2:16.93; 6. Eliza Arrington, Lone Peak, 2:17.19; 7. Hope Preston, Davis, 2:18.97; 8. Megan Terry, Fremont, 2:19.57.
1,600 meters — 1. Eliza Arrington, Lone Peak, 4:58.49; 2. Abby Jensen, Westlake, 4:59.50; 3. Ali Bybee, Lone Peak, 4:59.50; 4. Megan Terry, Fremont, 5:03.61; 5. Ellie Lundgreen, Davis, 5:05.02; 6. Mackenzie Meldrum, Lone Peak, 5:09.90; 7. Reagan Gardner, Lone Peak, 5:09.94; 8. Addi Bruening, Herriman, 5:10.41.
3,200 meters — 1. Abby Jensen, Westlake, 10:50.10; 2. Ellie Lundgreen, Davis, 10:59.44; 3. Eliza Mason, Lone Peak, 11:05.79; 4. Eliza Arrington, Lone Peak, 11:08.54; 5. Emma Thornley, Layton, 11:15.50; 6. Reagan Gardner, Lone Peak, 11:22.08; 7. Addi Bruening, s, 11:32.74; 8. Madison Seegmiller, Riverton, 11:35.48.
100 hurdles — 1. Kayla Butterfield, Herriman, 15.04; 2. Madeline Edwards, American Fork, 15.04; 3. Kaitlyn Richins, Layton, 15.27; 4. Brooklyn Proffit, Lone Peak, 15.44; 5. Scarlet Lankford, Herriman, 15.47; 6. Jessica Reddish, Weber, 15.58; 7. Brittany Kuhn, Hunter, 15.67; 8. Sara Davies, Syracuse, 15.74.
300 hurdles — 1. Maddy Eaton, Lone Peak, 42.93; 2. Madeline Edwards, American Fork, 43.28; 3. Kaitlyn Richins, Layton, 43.45; 4. Kayla Butterfield, Herriman, 43.50; 5. Bailey Kealamakia, Davis, 44.32; 6. Jessica Reddish, Weber, 46.31; 7. Alee Richards, Riverton, 46.34; 8. Samantha James, Lone Peak, 46.39.
4x100 relay — 1. Lone Peak, 47.64; 2. Herriman, 48.23; 3. Syracuse, 49.05; 4. Davis, 49.25; 5. American Fork, 49.81; 6. Copper Hills, 50.11; 7. Riverton, 50.94; 8. Weber, 51.16.
4x400 relay — 1. Herriman, 3:55.16; 2. Lone Peak, 3:56.28; 3. Davis, 3:57.17; 4. Syracuse, 4:00.94; 5. Westlake, 4:04.21; 6. West Jordan, 4:04.47; 7. Riverton, 4:04.83; 8. Clearfield, 4:04.94.
Sprint medley relay — 1. Westlake, 4:11.25; 2. Lone Peak, 4:14.31; 3. Davis, 4:15.68; 4. Herriman, 4:18.23; 5. West Jordan, 4:19.10; 6. Clearfield, 4:22.98; 7. Bingham, 4:23.68; 8. American Fork, 4:24.48.
High jump — 1. Kamryn Wiese, Syracuse, 5'04; 2 (tie). Carly Koehler, Kearns; Elise Porter, Bingham, 5'02; 4. Grace Connor, Weber, 5'02; 5. Abby Triplett, Weber, 5'02; 6 (tie). Kaitlyn Richins, Layton; Lauren Rawlings, American Fork, 5'00; 8. Amy Schuenman, Pleasant Grove, 5'00.
Long jump — 1. Camilla Andam, Copper Hills, 18’10.00; 2. Whitley Surrage, Fremont, 17’05.75; 3. Kelsey Steed, Syracuse, 17’05; 4. Mandy Beus, Lone Peak, 17’03.50; 5. Katie Shepherd, Copper Hills, 17’00; 6. Kaitlyn Richins, Layton, 16’10.25; 7. Ella Pitcher, American Fork, 16’04.50; 8. Sara Davies, Syracuse, 16’03.75.
Discus — 1. Pele Fa, Layton, 116’02.50; 2. Hokulani Sagapolu, Fremont, 114’00.50; 3. Ola Lapuaho, Hunter, 111’08.25; 4. Lia Pili, Westlake, 110’11.50; 5. Christa Merrill, Herriman, 110’05.25; 6. Lia Katoa, Layton, 110’00.50; 7. Lenisi Fineanganofo, Copper Hills, 109’08.50; 8. Alyssa Hansen, Weber, 109’08.50.
Shot put — 1. Make Taufa, Herriman, 41’04.75; 2. Kaylee Jensen, Herriman, 37’04.75; 3. Lia Pili, Westlake, 37’00.50; 4. Luse Sisar, Cyprus, 36’11.25; 5. Jalyn VanDyke, Herriman, 36’08.50; 6. Lako Latu, Herriman, 36’08.50; 7. Telesia Tofavaha, Kearns, 36’01.50; 8. Lenisi Fineanganofo, Copper Hills, 35’11.00.
Javelin — 1. Alyssa Hansen, Weber, 129’00.75; 2. Libby Parkinson, Herriman, 128’01; 3. Olivia Madsen, Herriman, 124’10.50; 4. Ashley Parry, Westlake, 119’08.25; 5. Hannah Lorenzana, American Fork, 110’03.50; 6. Grace Grimmer, Lone Peak, 107’07.75; 7. Ashley Agren, Syracuse, 108’02.50; 8. Marin Freeland, Herriman, 107’08.25.
Pole vault — 1. Hannah Stetler, Bingham, 12'00; 2. Mariah Jenkins, Davis, 10'06; 3. Raigan Jones, Fremont, 10'06; 4. Brielle Davis, Copper Hills, 10'06; 5. Grace Grimmer, Lone Peak, 10'00; 6. Anna Olander, Davis, 9'06; 6. Miranda Baird, Davis, 9'06; 6. Shaelynn Wood, Davis, 9'06.
Class 5A Girls
Team scores (after 16 events)
1. Provo, 55.5; 2. Farmington, 55; 3. Corner Canyon, 47.5; 4. Skyridge, 47; 5. Box Elder, 46; 6. Woods Cross, 45; 7. Highland, 42; 8. Bountiful, 37.
Individual results:
100 meters — 1. Meghan Hunter, Provo, 12.48; 2. Paje Rasmussen, Corner Canyon, 12.58; 3. Amy Frank, Highland, 12.65; 4. Marianne Barber, Farmington, 12.79; 5. Bridgette Howell, Roy, 12.85; 6. Calli Adamson, Skyridge, 12.90; 7. Katelyn Austin, Timpview, 12.92; 8. Rachel Foster, Skyridge, 12.97.
200 meters — 1. Meghan Hunter, Provo, 24.78; 2. Annie Murdock, Highland, 25.65; 3. Calli Adamson, Skyridge, 25.81; 4. Marianne Barber, Farmington, 25.85; 5. Rachel Foster, Skyridge, 26.10; 6. Aly Milford, Corner Canyon, 26.21; 7. Amy Frank, Highland, 26.24; 8. Katelyn Morgan, Farmington, 26.31
400 meters — 1. Meghan Hunter, Provo, 54.04; 2. Annie Murdock, Highland, 56.70; 3. Marianne Barber, Farmington, 56.99; 4. Willa Gibson, West, 57.75; 5. Katelyn Morgan, Farmington, 57.78; 6. Ally Gomm, Provo, 58.12; 7. Sydney Hales, Wasatch, 59.19; 8. Sadie Edwards, Provo, 59.26.
800 meters — 1. Carlee Hansen, Woods Cross, 2:13.50; 2. Heidi Sumsion, Springville, 2:16.52; 3. Laurie Murphy, Bountiful, 2:18.67; 4. Liza Sybrowsky, Timpview, 2:18.95; 5. AnnaBeth Templeman, Springville, 2:19.15; 6. Willa Gibson, West, 2:19.98; 7. Isabel Wall, Skyline, 2:20.96; 8. Elizabeth Wilcox, Timpview, 2:21.67.
1,600 meters — 1. Carlee Hansen, Woods Cross, 4:58.56; 2. Laurie Murphy, Bountiful, 5:01.94; 3. Heidi Sumsion, Springville, 5:02.26; 4. Elisabeth Ferrell, Farmington, 5:04.71; 5. Liza Sybrowsky, Timpview, 5:07.32; 6. Grace Burnett, Skyline, 5:11.98; 7. AnnaBeth Templeman, Springville, 5:12.74; 8. Michelle Christian, Woods Cross, 5:14.25.
3,200 meters — 1. Laurie Murphy, Bountiful, 10:50.97; 2. Heidi Sumsion, Springville, 11:04.38; 3. Elisabeth Ferrell, Farmington, 11:09.41; 4. Morgan Jensen, Alta, 11:11.24; 5. Liza Sybrowsky, Timpview, 11:11.35; 6. Michelle Christian, Woods Cross, 11:18.01; 7. Grace Burnett, Skyline, 11:22.40; 8. Caroline Rupper, Brighton, 11:31.63.
100 hurdles — 1. Emma Bagley, Corner Canyon, 15.42; 2. Annie Hill, Wasatch, 15.43; 3. Kimberley Harper, Skyridge, 15.75; 4. Jamelle Latu, Bountiful, 16.07; 5. Grace Wallace, Timpview, 16.19; 6. Brynlee Kuipers, Bountiful, 16.41; 7. Bailey Brandt, Brighton, 16.46; 8. Sarah Spangenberg, Viewmont, 16.60.
300 hurdles — 1. Ally Gomm, Provo, 44.88; 2. Kathryn Vance, Timpanogos, 45.93; 3. Kimberley Harper, Skyridge, 45.95; 4. Grace Wallace, Timpview, 46.09; 5. Bailey Brandt, Brighton, 46.84; 6. Ashlyn Baker, Timpanogos, 46.89; 7. Annie Bennett, Skyline, 48.09; 8. Hailey Jarman, Box Elder, 48.29.
4x100 relay — 1. Corner Canyon, 49.10; 2. Highland, 50.15; 3. Timpview, 50.21; 4. East, 50.70; 5. Skyridge, 50.80; 6. Box Elder, 51.09; 7. Skyline, 51.55; 8. Maple Mountain, 53.76.
4x400 relay — 1. Provo, 3:58.67; 2. Farmington, 4:00.87; 3. Wasatch, 4:02.24; 4. Woods Cross, 4:02.25; 5. Timpview, 4:02.77; 6. Skyline, 4:03.17; 7. Corner Canyon, 4:03.98; 8. Timpanogos, 4:05.58.
Sprint medley relay — 1. Woods Cross, 4:07.71; 2. Corner Canyon, 4:15.49; 3. Farmington, 4:15.56; 4. Box Elder, 4:17.46; 5. Skyline, 4:18.83; 6. Springville, 4:18.85; 7. Timpanogos, 4:19.00; 8. Olympus, 4:19.80.
High jump — 1. Maja Biggs, Jordan, 5’01; 2. Lexi Vernswey, Wasatch, 4’11; 3. Jenna Mortensen, Box Elder, 4’11; 4. Emma Maxfield, Olympus, 4’11; 5. Jayne Packer, Farmington, 4’11; 6 (tie). Sophie Luke, Provo; Courtney Robison, Maple Mountain; Allison Oler, Corner Canyon; Mathilde Oscarson, Timpview, 4’09.
Long jump — 1. Taygin DeHart, Olympus, 16’10; 2. Maja Biggs, Jordan, 16’08.75; 3. Bridgette Howell, Roy, 16’07.50; 4. Anna Bilic, East, 16’05.75; 5. Weslie Collett, Springville, 16’01.75; 6. Karen Crapo, Corner Canyon, 15’11.75; 7. Jenna Mortensen, Box Elder, 15’10.25; 8. Darcie Miles, Timpanogos, 15’09.75.
Discus — 1. Talaloa Sitauti, West, 129'00.00; 2. Maezzi Mund, Box Elder, 120'01.00; 3. Natalie Lewis, Jordan, 116'10.25; 4. Tashena Ashby, Bountiful, 115'11.25; 5. Salote Fainga, Skyridge, 108'08.75; 6. Grace Knudsen, Maple Mountain, 104'08.75; 7. Mele Tauataina, Woods Cross, 101'04.50; 8. Monica Kauffman, Skyridge, 98'09.75.
Shot put — 1. Lili Fifita, Highland, 38’05.50; 2. Maezzi Mund, Box Elder, 37’04.50; 3. Salote Fainga, Skyridge, 35’11.00; 4. Xuriyah Harry, Farmington, 34’03.50; 5. Mele Tauataina, Woods Cross, 33’11.50; 6. Talaloa Sitauti, West, 33’09.50; 7.Sadie Sitauti, West, 33’09.50; 8. Annie Bennett, Skyline, 32’06.25.
Javelin — 1. Morgan Reeder, Box Elder, 119’09; 2. Natalie Lewis, Jordan, 116’01.75; 3. Monica Kauffman, Skyridge, 113’00.75; 4. Annie Bennett, Skyline, 109’02.25; 5. Djamiliah Paepke-Chile, Alta, 107’05; 6. Quincy Olney, Wasatch, 104’06.25; 7. Keira Braegger, Box Elder, 102’06; 8. Kailee Talbot, Box Elder, 102’05.25.
Pole vault — 1. Sienna Branch, Maple Mountain, 9’00; 2. Ceyda Ural, Corner Canyon, 9’00; 3. Shaylee Bradbury, Box Elder, 9’00; 4. Mary Taylor, Farmington, 8’06; 5. Breanne McClellan, Box Elder, 8’06; 6. Kaylyn Heaton, Farmington, 8’00; 7 (tie). Genessa Eldredge, Alta; Kalee Eldredge, Alta, 7’06.
Class 4A Girls
Team scores (after 16 events)
1. Cedar, 107; 2. Desert Hills, 106; 3. Orem, 49; 4. Lehi, 37; 5. Hurricane, 35; 6 (tie). Pine View; Sky View, 31; 8. Tooele, 29.
Individual results:
100 meters —1. Amy Ballard, Lehi, 12.40; 2. Taye Raymond, Orem, 12.51; 3. Makenna McCloy, Tooele, 12.52; 4. Emma Reeves, Orem, 12.70; 5. Jasie York, Cedar, 12.76; 6. Kaylee Griffiths, Payson, 12.81; 7. Makenzie Lorimer, Bear River, 13.12; 8. Malaiyah Thomas, Bear River, 13.13.
200 meters — 1. Amy Ballard, Lehi, 25.50; 2. Jasie York, Cedar, 25.55; 3. Taye Raymond, Orem, 25.62; 4. Emma Reeves, Orem, 25.85; 5. Chloe Taylor, Desert Hills, 25.88; 6. Makenna McCloy, Tooele, 26.25; 7. Makenzie Loreimer, Bear River, 26.66; 8. Larissa Dabb, Canyon View, 26.88.
400 meters — 1. Jasie York, Cedar, 56.50; 2. Larissa Dabb, Canyon View, 57.80; 3. Aubree Cheney, Stansbury, 59.25; 4. Emma Reeves, Orem, 59.55; 5. Emme Leavitt, Dixie, 59.82; 6. Rachel Myers, Desert Hills, 1:00.13; 7. Emma Jacobsen, Desert Hills, 1:00.59; 8. Lydia Duffin, Sky View, 1:01.61.
800 meters — 1. Alli Baker, Pine View, 2:08.76; 2. Jasie York, Cedar, 2:14.52; 3. Trinity Schimbeck, Desert Hills, 2:19.02; 4. Caila Odekirk, Hurricane, 2:19.16; 5. Abbie Fuhriman, Bear River, 2:20.04; 6. Kaysie Klemic, Cedar, 2:20.83; 7. Mic Webster, Cedar, 2:22.82; 8. Tate Beasley, Ogden, 2:23.87.
1,600 meters — 1. Adrianna Stiener, Sky View, 5:06.62; 2. Alli Baker, Pine View, 5:10.08; 3. Bailey Brinkerhoff, Desert Hills, 5:11.61; 4. Anna Martin, Lehi, 5:11.88; 5. Harley Taylor, Cedar, 5:12.89; 6. Caila Odekirk, Hurricane, 5:14.16; 7. Chloe Kockler, Desert Hills, 5:14.35; 8. Mic Webster, Cedar, 5:15.04.
3,200 meters — 1. Bailey Brinkerhoff, Desert Hills, 10:46.24; 2. Arianna Stiener, Sky View, 10:50.68; 3. Anna Martin, Lehi, 10:51.39; 4. Harley Taylor, Cedar, 11:09.34; 5. Samantha Nelson, Desert Hills, 11:10.26; 6. Jessica Hill, Pine View, 11:22.31; 7. Madison White, Bear River, 11:26.81; 8. Gwen Sepp, Dixie, 11:27.74.
100 hurdles — 1. Chloe Taylor, Desert Hills, 14.92; 2. Darcy Jackson, Snow Canyon, 15.24; 3. Alisabeth Apedaile, Mountain Crest, 15.32; 4. Kimball Clements, Spanish Fork, 15.42; 5. Hannah Stuart, Desert Hills, 15.44; 6. Lauren Merrill, Orem, 15.64; 7. Jessi Mangum, Spanish Fork, 15.67; 8. Jenna Welch, Desert Hills, 15.67.
300 hurdles — 1. Chloe Taylor, Desert Hills, 43.64; 2. Mylee Moon, Hurricane, 44.37; 3. Mayci Torgerson, Cedar, 44.65; 4. Jenna Welch, Desert Hills, 45.04; 5. Olivia Smith, Ridgeline, 45.23; 6. Kimball Clements, Spanish Fork, 45.96; 7. Alisabeth Apedaile, Mountain Crest, 46.00; 8. Jessi Mangum, Spanish Fork, 46.33.
4x100 relay — 1. Desert Hills, 49.10; 2. Orem, 49.59; 3. Tooele, 49.80; 4. Park City, 50.33; 5. Spanish Fork, 50.37; 6. Hurricane, 50.99; 7. Snow Canyon, 51.19; 8. Salem Hills, 51.45.
4x400 relay — 1. Desert Hills, 4:02.11; 2. Hurricane, 4:02.57; 3. Park City, 4:03.00; 4. Canyon View, 4:03.42; 5. Sky View, 4:03.97; 6. Cedar, 4:04.36; 7. Bear River, 4:05.63; 8. Pine View, 4:06.52.
Sprint medley relay — 1. Bear River, 4:16.91; 2. Cedar, 4:17.55; 3. Pine View, 4:18.04; 4. Ogden, 4:19.76; 5. Canyon View, 4:21.24; 6. Desert Hills, 4:21.93; 7. Uintah, 4:22.56; 8. Park City, 4:23.73.
High jump — 1. Mayci Torgerson, Cedar, 5'05; 2. SaRiya Sims, Hurricane, 5'05; 3. Allie Miles, Tooele, 5'04; 4. Aubrey Tasker, Salem Hills, 5'02; 5. Brooke Vance, Salem Hills, 5'02; 6 (tie). Tess Lawson, Ridgeline; Jayden Beach, Green Canyon, 5'00; 8. Sophia Chandler, Snow Canyon, 5'00.
Long jump — 1. Taye Raymond, Orem, 18’10.75; 2. Mayci Torgerson, Cedar, 17’07.50; 3. Amy Ballard, Lehi, 16’09.50; 4. Alisabeth Apedaile, Mountain Crest, 16’09.25; 5. Aleena Wilcox, Ridgeline, 16’07.25; 6. Aubrey Tasker, Salem Hills, 16’07.25; 7. Sophia Chandler, Snow Canyon, 16’05.25; 8. Shaylee Avila, Uintah, 16’03.
Discus — 1. Abby Monson, Desert Hills, 122’10; 2. Sammy Thomas, Tooele, 117’06.25; 3. Jaylie Roden, Canyon View, 116’00.25; 4. Rebecca Hazelet, Payson, 115’01; 5. Milly Garren, Logan, 114’06; 6. Ashlee McUne, Sky View, 103’09.75; 7. Whiney Walk, Uintah, 99’02.50; 8. Kaylee Perrett, Ridgeline, 96’09.50.
Shot put — 1. Denim Henkel, Cedar, 35'08.25; 2. Rebecca Hazelet, Payson, 35'06.50; 3. Abby Monson, Desert Hills, 34'03.75; 4. Ashlee McUne, Sky View, 34'03.75; 5. Kaylee Perrett, Ridgeline, 34'01.00; 6. Regina Wright, Pine View, 33'11.50; 7. LaDeitra Hobson, Ben Lomond, 33'05.25; 8. Shailee Bundy, Desert Hills, 32'10.00.
Javelin — 1. Logann Laws, Cedar, 140'02.00; 2. Emilee Nelson, Dixie, 121'09.50; 3. Adriana Sorensen, Salem Hills, 120'01.00; 4. Japri Weaver, Cedar, 118'08.50; 5. Brekell Gammell, Salem Hills, 118'01.25; 6. Brinley Michelsen, Salem Hills, 117'09.50; 7. Jaidi Willden, Cedar, 113'10.25; 8. Hailee Oldroyd, Salem Hills, 111'09.00.
Pole vault — 1. Lauren Merrill, Orem, 12’00; 2. Tabitha Hansen, Logan, 9’00; 3. Collette Held, Logan, 8’06; 4. Jayden Dudley, Logan, 8’00; 5. Alexandra Pintor, Logan, 7’06; 6. Lydia Semandeni, Logan, 7’06.
Class 3A Girls
Team scores (after 16 events)
1. Delta, 94; 2. Juab, 85; 3. Grand, 65; 4. Union, 60; 5. Morgan, 57; 6. Richfield, 54; 7. Judge Memorial, 37; 8. Grantsville, 35.
Individual results:
100 meters — 1. Ronnie Walker, Juab, 12.58; 2. Isabelle Hightower, North Sanpete, 12.85; 3. Passion Reitz, Richfield, 13.05; 4. Kaya Heideman, Judge Memorial, 13.06; 5. Megan Atkinson, Delta, 13.16; 6. Jordyn Nielson, Delta, 13.18; 7. Danielle Hunsaker, Grantsville, 13.30; 8. Brandy Stratten, Delta, 13.35.
200 meters — 1. Ronnie Walker, Juab, 25.72; 2. Isabelle Hightower, North Sanpete, 26.40; 3. Danielle Hunsaker, Grantsville, 26.57; 4. Sade Miller, Union, 26.78; 5. Megan Atkinson, Delta, 26.79; 6. Kinslee Drake, Union, 27.06; 7. Annie Rowlan, Morgan, 27.09; 8. Jordyn Nielson, Delta, 27.26.
400 meters — 1. Adi Nielson, Delta, 58.24; 2. Kinslee Drake, Union, 59.95; 3. Passion Reitz, Richfield, 1:01.16; 4. Bayli Heap, Juab, 1:01.33; 5. Annie Rowlan, Morgan, 1:01.93; 6. Ivy Palmer, San Juan; 1:03.43; 7. Sharlie Alder, Manti, 1:03.46; 8. Kylee Knoll, Morgan, 1:03.73.
800 meters — 1. Kylah Ricks, Grand, 2:22.49; 2. Sidney Snow, Union, 2:25.19; 3. Marissa Hall, Juab, 2:25.20; 4. Makenna Blanc, Carbon, 2:27.76; 5. Emily Edgington, Morgan, 2:28.84; 6. Nora Foster, Richfield, 2:30.39; 7. Annalyce Rudd, Morgan, 2:32.16; 8. Kate Robinson, Richfield, 2:33.33.
1,600 meters — 1. Kylah Ricks, Grand, 5:23.28; 2. Sidney Snow, Union, 5:29.42; 3. Marissa Hall, Juab, 5:30.17; 4. Allison Ryan, Judge Memorial, 5:33.78; 5. Grace Broadbear, Carbon, 5:35.00; 6. Emma Haddock, Carbon, 5:35; 7. Nora Foster, Richfield, 5:36.45; 8. Aubry Cook, North Sanpete, 5:37.85.
3,200 meters — 1. Kylah Ricks, Grand, 11:46.71; 2. Sidney Snow, Union, 11:58.99; 3. Allison Ryan, Judge Memorial, 12:00.35; 4. Emma Haddock, Carbon, 12:05.93; 5. Sophie Earley, Morgan, 12:09.98; 6. Aubry Cook, North Sanpete, 12:11.11; 7. Kate Heywood, Morgan, 12:18.57; 8. Maura Williams, Juab, 12:26.05.
100 hurdles — 1. Savannah Nielson, Delta, 15.43; 2. Abbie Cox, Morgan, 15.61; 3. Melissa Crane, Richfield, 15.70; 4. Erin Hurst, Grantsville, 15.87; 5. Rachel Barton, San Juan, 16.29; 6. Megan Swasey, Carbon, 17.08; 7. Brindley Smith, Morgan, 17.42, 8. Alexis Williams, Union, 17.47.
300 hurdles — 1. Adi Nielson, Delta, 44.64; 2. Savannag Nielson, Delta, 45.65; 3. Shae Nielson, San Juan, 45.95; 4. Melissa Crane, Richfield, 46.48; 5. Erin Hurst, Grantsville, 47.45; 6. Kenzie Jones, South Sevier, 48.73; 7. Emilia Anderson, Juab, 48.97; 8. Abbie Cox, Morgan, 49.01.
4x100 relay — 1. Delta, 49.86; 2. Juab, 50.88; 3. Morgan, 51.09; 4. Grantsville, 52.58; 5. Union, 52.63; 6. San Juan, 52.81; 7. South Sevier, 52.82; 8. Richfield, 53.50.
4x400 relay — 1. Delta, 4:07.48; 2. Richfield, 4:13.43; 3. Juab, 4:13.75; 4. San Juan, 4:14.94; 5. Carbon, 4:18.87; 6. Maeser Prep, 4:19.68; 7. Union, 4:24.31; 8. Grand, 4:24.45.
Sprint medley relay — 1. Union, 4:22.80; 2. Morgan, 4:30.07; 3. Grand, 4:33.40; 4. Judge Memorial, 4:36.98; 5. South Sevier, 4:38.08; 6. Maeser Prep, 4:38.97; 7. Manti, 4:40.65; 8. Delta, 4:42.69.
High jump — 1. Emery Wheeler, Morgan, 5'05; 2. Kenzie Jones, South Sevier, 5'03; 3. Brooklynn Hunter, Juab, 5'03; 4. Rhiannon West, Juab, 5'01; 5. Whitley Christensen, Emery, 4'11; 6 (tie). Morgan Lewis, Grand; Anelie Peterson, Maeser Prep; Kiysa Gorley, Delta, 4'11.
Long jump — 1. Melissa Crane, Richfield, 17’04.75; 2. Ronnie Walker, Juab, 17’02.75; 3. Passion Reitz, Richfield, 16’09.25; 4. Emilia Anderson, Juab, 16’05.75; 5. Danielle Hunsaker, Grantsville, 16’04; 6. Ashlee Edwards, Grantsville, 16’02.50; 7. Lyndee Miller, Union, 15’11.75; 8. Kinslee Drake, Union, 15’10.50.
Discus — 1. Katie Giddings, San Juan, 109’03.75; 2. Emily Malouf, Judge Memorial, 107’01; 3. Veda Gritts, Grand, 100’11.75; 4. Haylee Christenson, Delta, 99’11.25; 5. Breana Barson, Manti, 97’08.50; 6. Paityn Callister, Delta, 91’11.25; 7. Morgan Blackburn, South Sevier, 89’08.50; 8. Shaylen Allred, Juab, 89’03.75.
Shot put — 1. Veda Gritts, Grand, 38'05.00; 2. Emily Malouf, Judge Memorial, 36'01.75; 3. Harley Migliori, Carbon, 34'11.75; 4. Sanilaiti Takeiaho, Manti, 33'10.75; 5. Tairei Laupapa, North Sanpete, 32'10.50; 6. Kate Giddings, San Juan, 32'05.75; 7. Haylee Christenson, Delta, 32'01.50; 8. Bailee Hill, Grantsville, 31'11.00.
Javelin — 1. Veda Gritts, Grand, 120'03.25; 2. Jacky Hatch, Delta, 118'01.25; 3. Valerie Clark, Juab, 116'01.00; 4. Jade Garcia, Grantsville, 115'04.25; 5. Marianna Molinar, Carbon, 113'11.00; 6. Millee Breshears, Morgan, 112'04.75; 7. Shayley Fowles, Delta, 108'08.00; 8. Megan Jensen, Emery, 100'11.75.
Class 2A Girls
Team scores (after 16 events)
1. North Summit, 143; 2. Millard, 99; 3. Enterprise, 61; 4. Parowan, 52.5; 5. St. Joseph, 42.5; 6. Altamont, 41; 7. Duchesne, 36; 8. Gunnison, 33.
Individual results:
100 meters — 1. Mckinley Gallyer, Altamont, 12.91; 2. Sislee Richins, North Summit, 13.00; 3. Lizzie Carlin, Rowland Hall, 13.11; 4. LIna Biasi, Parowan, 13.21; 5. Brooklyn Crum, Beaver, 13.40; 6. Meghan Remund, Duchesne, 13.45; 7. Alyssa Richins, North Summit, 13.50; 8. Bethany Nording, Kanab, 13.54.
200 meters — 1. Jade Wimmer, Gunnison Valley, 25.87; 2. Mckinley Gallyer, Altamont, 26.06; 3. Sislee Richins, North Summit, 26.86; 4. Marci Richins, North Summit, 26.87; 5. Lizzie Carlin, Rowland Hall, 27.36; 6. Kaitlyn Hemond, Beaver, 27.60; 7. Bethany Nording, Kanab, 27.72; 8. Brooklyn Crum, Beaver, 27.92.
400 meters — 1. Jade Wimmer, Gunnison Valley, 58.66; 2. Marci Richins, North Summit, 59.98; 3. Alyssa Richins, North Summit, 1:00.46; 4. Audrey Camp, Millard, 1:00.81; 5. Katy Kelly, Millard, 1:00.88; 6. Lizzie Carlin, Rowland Hall, 1:01.44; 7. Hayley Matthews, Layton Christian, 1:02.05; 8. Kennedy Garfield, North Summit, 1:02.90.
800 meters — 1. Katy Kelly, Millard, 2:23.47; 2. Alyssa Richins, North Summit, 2:24.21; 3. Audrey Camp, Millard, 2:30.55; 4. Jade Wimmer, Gunnison Valley, 2:32.40; 5. Elizabeth Zwahlen, North Summit, 2:31.98; 6. Lily Scaife, Rowland Hall, 2:32.54; 7. Sheilah Cheruiyot, Wasatch Academy; 8. Ashley Lagat, Wasatch Academy, 2:32.73.
1,600 meters — 1. Katy Kelly, Millard, 5:31.77; 2. Audrey Camp, Millard, 5:33.89; 3. Elizabeth Zwahlen, North Summit, 5:33.93; 4. Sheilah Cheruiyot, Wasatch Academy, 5:41.36; 5. Brooke Reed, Parowan, 5:42.85; 6. Ashley Lagat, Wasatch Academy, 5:49.62; 7. Ember Moat, Millard, 5:50.89; 8. Nichole Evans, Duchesne, 5:51.57.
3,200 meters — 1. Katy Kelly, Millard, 11:49.37; 2. Elizabeth Zwahlen, North Summit, 11:52.39; 3. Audrey Camp, Millard, 12:03.36; 4. Sheilah Cheruiyot, Wasatch Academy, 12:06.20; 5. Brooke Reed, Parowan, 12:06.90; 6. Ashley Lagat, Wasatch Academy, 12:08.46; 7. Ember Moat, Millard, 12:15.83; 8. Adelyn Crockett, Parowan, 12:34.29.
100 hurdles — 1. Audri Richins, North Summit, 16.44; 2. McKenna Murphy, Parowan, 16.51; 3. Ellie Shurtliff, Enterprise, 17.38; 4. Madeline Holl, St. Joseph, 17.83, 5. Rylee Miller, Millard, 17.99; 6. Portia Lee, North Summit, 18.07; 7. Katy Hurst, St. Joseph, 18.21; 8. Angel Burgess, Enterprise, 18.89.
300 hurdles — 1. Audri Richins, North Summit, 47.00; 2. Ellie Shurtliff, Enterprise, 48.75; 3. Madeline Holl, St. Joseph, 49.20; 4. Kaitlyn Hemond, Beaver, 49.52; 5. Meghan Remund, Duchesne, 50.04; 6. Dakota Robinson, Parowan, 51.44; 7. Lina Biasi, Parowan, 51.82; 8. Grayce Glover, Kanab, 52.03.
4x100 relay — 1. North Summit, 50.22; 2. Enterprise, 53.57; 3. Parowan, 53.62; 4. Altamont, 53.75; 5. Millard, 54.34; 6. Kanab, 54.75; 7. St. Joseph, 55.25; 8. Beaver, 56.65.
4x400 relay — 1. Enterprise, 4:20.19; 2. Altamont, 4:22.97; 3. Millard, 4:23.43; 4. Parowan, 4:31.18; 5. Duchesne, 4:31.52; 6. Kanab, 4:31.57; 7. North Sevier, 4:44.89.
Sprint medley relay — 1. North Summit, 4:32.43; 2. Kanab, 4:33.11; 3. Duchesne, 4:35.89; 4. Parowan, 4:36.66; 5. Wasatch Academy, 4:42.59; 6. North Sevier, 4:42.91; 7. Millard, 4:43.30; 8. Beaver, 4:47.24.
High jump — 1. Teesha Richins, North Summit, 5'01; 2. Ronnie Robinson, Enterprise, 5'01; 3 (tie). Gabby Hasemeyer, Parowan; Rylee Miller, Millard, 4'09; 5 (tie). Madeline Holl, St. Joseph; Hailey Bramon, Millard, 4'09; 7. Mary Degraffenreid, Millard, 4'09; 8. Anna Jiricko, Rowland Hall, 4'07.
Long jump — 1. Kaitlyn Hemond, Beaver, 16’05.75; 2. Meghan Remund, Duchesne, 15’10.25; 3. Mikelle Church, Kanab, 15’07.75; 4. Portia Lee, North Summit, 15’06.50; 5. Gabby Hasemeyer, Parowan, 15’06.25; 6. Sislee Richins, North Summit, 15’05.75; 7. Grace Crystal, North Summit, 15’04.25; 8. Rachel Gardner, Enterprise, 15’03.
Discus — 1. Virginia Tomon, St. Joseph, 117’05.50; 2. Brecklyn Murdock, North Summit, 101’07.75; 3. Madison Terry, Enterprise, 96’11; 4. Alyssa Grant, Duchesne, 95’08; 5. Kalli Jones, Enterprise, 94’10.50; 6. Heidi Thurman, Millard, 94’07.50; 7. Annie Bateman, Kanab, 92’03; 8. Katie Sugiyama, St. Joseph, 89’10.
Shot put — 1. Virginia Tomon, St. Joseph, 36'07.25; 2. Gracie Moysh, Gunnison, 34'11.00; 3. Brinley Mason, North Sevier, 34'00.75; 4. Kaydee Marshall, Beaver, 33'10.00; 5. Brecklyn Murdock, North Summit, 32'07.75; 6. Katie Sugiyama, St. Joseph, 31'11.50; 7. Nizhoni Buckway, North Summit, 31'11.00; 8. Kaylee Hafen, Kanab, 29'07.00.
Javelin — 1. Emrey Maxfield, Altamont, 115'11.25; 2. Shalise Flanigan, Enterprise, 113'00.25; 3. Mary Degraffenreid, Millard, 108'10.25' 4. Grace Roberts, Duchesne, 107'09.00' 5. Nizhoni Buckway, North Summit, 106'11.75; 6. Brinley Mason, North Sevier, 105'06.50; 7. Brinley Unsworth, Kanab, 102'01.50; 8. Dalle Cobb, Enterprise, 99'02.25.
Class 1A Girls
Team scores (after 16 events)
1. Panguitch, 142; 2. Milford, 136; 3. Piute, 67; 4. Monticello, 45; 5. Bryce Valley, 39; 6 (tie). Wendover; Wayne, 36; 8. Tabiona, 25.
Individual results:
100 meters — 1. Alexa Walker, Milford, 13.39; 2. Marie Brown, Tintic, 13.59; 3. Morgan Platt, Bryce Valley, 13.64; 4. Alana Henderson, Wendover, 13.65; 5. Jennase Allred, Tabiona, 13.77; 6. Madysen Griffiths, Milford, 13.81; 7. Vanessa Delgado, Piute, 13.81; 8. Taylor Alger, Milford, 14.01.
200 meters — 1. Vanessa Delgado, Piute, 27.69; 2. Marie Brown, Tintic, 27.88; 3. Myndi Morgan, Piute, 28.12; 4. Hali Peterson, Wayne 28.20; 5. Morgan Platt, Bryce Valley, 28.39; 6. Alexa Walker, Milford, 28.40; 7. Alana Henderson, Wendover, 28.72; 8. Taylor Alger, Milford, 28.75.
400 meters — 1. Vanessa Delgado, Piute, 1:01.53; 2. Taylor Alger, Milford, 1:01.59; 3. Alana Henderson, Wendover, 1:01.78; 4. Myndi Morgan, Piute, 1:02.42; 5. Alexa Walker, Milford, 1:05.08; 6. Madysen Griffiths, Milford, 1:05.11; 7. Lilly Steed, Escalante, 1:05.20; 8. Aspen Collett, Manila, 1:05.94.
800 meters — 1. Taylia Norris, Panguitch, 2:20.82; 2. Kinley Spaulding, 2:34.07; 3. Tana Frandsen, Panguitch, 2:37.54; 4. Lily Long, Monticello, 2:38.08; 5. Aliza Woolsey, Milford, 2:40.43; 6. Lacey Marshall, Panguitch, 2:41.39; 7. Alicia Dixon, Whitehorse, 2:41.42; 8. Akaydeh Livingston, Milford, 2:42.45.
1,600 meters — 1. Taylia Norris, Pangiutch, 5:22.88; 2. Kinley Spaulding, Milford, 5:35.20; 3. Lily Long, Monticello, 5:40.77; 4. Abigail Holman, Panguitch, 5:54.88; 5. Akaydeh Livingston, Milford, 5:57.84; 6. Alicia Dixon, Whitehorse, 6:00.16; 7. Lauren Thomson, Rich, 6:02.19; 8. Yanely Duenas, Wendover, 6:08.21.
3,200 meters — 1. Taylia Norris, Panguitch, 11:45.59; 2. Kinley Spaulding, Milford, 11:59.02; 3. Lily Long, Monticello, 12:32.80; 4. Akaydeh Livingston, Milford, 12:56.86; 5. Abigail Holman, Panguitch, 13:11.89; 6. Camri Fischer, Panguitch, 13:44.07; 7. Lacey Marshall, Panguitch, 13:57.40; 8. Felicity Williams, Wayne, 14:02.63.
100 hurdles — 1. Makayla Sheeran, Monticello, 17.18; 2. Brynnli Nelson, Wayne, 17.36; 3. Paige James, Milford, 17.49; 4. Aliza Woolsey, Milford, 17.73, 5. Brynley Wunderlich, Milford, 17.94; 6. Janica Carver, Rich, 17.95; 7. Kenzie Sudweeks, Piute, 18.09; 8. Apsen Collett, Manila, 18.21.
300 hurdles — 1. Kinley Spaulding, Milford, 48.88; 2. Aliza Woolsey, Milford, 48.55; 3. Makayla Sheeran, Monticello, 50.50; 4. Hallie Palmer, Panguitch, 51.24; 5. Brynley Wunderlich, Milford, 51.50; 6. Aspen Collett, Manila, 51.58; 7. Kaylie Guzman, Wendover, 51.78; 8. Paige James, Milford, 51.79.
4x100 relay — 1. Piute, 53.49; 2. Panguitch, 54.88; 3. Milford, 55.07; 4. Tabiona, 55.78; 5. Monticello, 55.96; 6. Wendover, 57.33; 7. Wayne, 57.81; 8. Rich, 58.24.
4x400 relay — 1. Bryce Valley, 4:26.69; 2. Milford, 4:27.52; 3. Panguitch, 4:31.50; 4. Rich, 4:44.37; 5. Wendover, 4:47.47, 6: 5:13.57.
Sprint medley relay — 1. Panguitch, 4:37.85; 2. Monticello, 4:46.19; 3. Wendover, 4:48.75; 4. Milford, 4:50.03; 5. Rich, 4:57.82; 6. Wayne, 5:04.36; 7. Valley, 5:07.91; 8. Piute, 5:23.72.
High jump — 1. Kenzie Sudweeks, Piute, 4'11; 2. Jennase Allred, Tabiona, 4'11; 3. Aspen Collett, Manila, 4'09; 4. Brielle Motte, Pinnacle, 4'09. 5 (tie). Tana Frandsen, Panguitch; Savannah Petersen, Tintic; Kaitlyn Stubbs, Water Canyon, 4'07; 8. Hanna Williams, Wayne, 4'07.
Long jump — 1. Brooklyn Syrett, Bryce Valley, 15’09.25; 2. Morgan Platt, Bryce Valley, 15’07.75; 3. Jennase Allred, Tabiona, 15’07.00; 4. Lilly Steed, Escalante, 15’02.25; 5. Savannah Petersen, Tintic, 15’00.75; 6. Hali Peterson, Wayne, 15’00; 7. Kasidie Thomas, Tabiona, 14’09.50; 8. Kristen Stewart, Bryce Valley, 14’06.00.
Discus — 1. Kiesa Miller, Panguitch, 103’01.75; 2. Karlee Eyre, Panguitch, 102’09; 3. Adriana Delgadillo, Wendover, 98’00.50; 4. Anna Wilde, Piute, 96’04; 5. Taylor McKinnon, Rich, 96’03; 6. Kambree Fullmer, Panguitc, 93’11.50; 7. Amy Cox, Valley, 90’10.50; 8. Diana Solano, Wendover, 87’02.Comment on this story
Shot put — 1. Kambree Fullmer, Panguitch, 35'00.00; 2. Kimzi Sawyer, Manila, 32'01.75; 3. Emri Roberts, Piute, 31'00.75; 4. Madysen Griffiths, Milford, 30'11.75; 5. Ervianne Cly, Monument Valley, 30'10.50; 6. Karlee Eyre, Panguitch, 30'07.25; 7. Jaycee Cornia, Rich, 30'04.50; 8. Ayline Vega, Milford, 30'01.50.
Javelin — 1. Brynnli Nelson, Wayne, 118'00.50; 2. Mataya Barney, Panguitch, 117'02.25; 3. Kiesa Miller, Panguitch, 115'05.00'; 4. Karlee Eyre, Panguitch, 112'10.25; 5. Kaelynn Cox, Panguitch, 106'00.50; 6. Kimzi Sawyer, Manila, 104'09.05' 7. Ayline Vega, Milford, 97'03.00' 8. Amy Cox, Valley, 94'01.25.