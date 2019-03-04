Boys Basketball
Class 6A — Jake Cragun, Bingham; Benjamin Bush, Copper Hills; Jaret Duft, Northridge; Mason Macrum, Northridge; Casey Brown, Pleasant Grove; Derek Church, Pleasant Grove; Timothy Nichols, Pleasant Grove; Braedon Iverson, Weber; Sajaad Al-Mosawi, West Jordan; Colten Spencer, Westlake.
Class 5A — David Stevenson, Bountiful; Ronnie Smith, Box Elder; Zach Moore, East; Jack Davis, Farmington; Kendall Draxler, Farmington; Jackson Hawes, Highland; Charles Rich, Highland; Parker Farnworth, Maple Mountain; Jordan Searle, Murray; Maxwell Calton, Olympus; Jeremy DowDell, Olympus; Noah Dansie, Provo; Alec Okelberry, Provo; Richard Meeves, Timpanogos; Joshua Barnes, Viewmont; Parker Kearns, Viewmont; Jacob Lewis, Woods Cross.
Class 4A — Hayden Cottle, Dixie; Travis Muir, Dixie; Luke Facer, Logan; Jonathan Parkinson, Logan; Kordell Well, Mountain Crest; Bo DeVries, Ogden; Rhyle Hanson, Ogden; Jacob Farnsworth, Park City; Kaleb Buchmiller, Ridgeline; Brayden Biesinger, Salem Hills; David Jones, Salem Hills; Carson Peterson, Salem Hills; Jonathan Bergeson, Sky View; Tanner Mears, Stansbury; Nathan Swan, Tooele; Kyler Murray, Uintah.
Class 4A — Mason Faimalo, Emery; Rance Jensen, Emery; Kyson Stilson, Emery; Kevin Park, Grand County; Teddy Park, Grand County; Seth Beckett, Grantsville; Mason Thompson, Manti; Tyler Hadley, North Sanpete; Parker Green, Providence Hall; Landen Pemberton, San Juan.
Class 2A — Carter Arnold, Altamont; Braxton Hyde, Altamont; Elijah Bailey, American Preparatory; Trey Robinson, Duchesne; Ryan Holt, Enterprise; Dillon Lund, Millard; Stockton Andersen, North Sevier; Dylan Beck, Rockwell Charter; Landon Wells, Rockwell Charter; Jacob Howard, Waterford.
Class 1A — Garrett Potter, Manila; Spencer Knudsen, Monticello; Jared Andersen, Rich; Reagan Huefner, Rich; Hayes Giles, Tabiona; Mason Young, Tintic; Logan Dean, Valley; Orrin Wood, Valley; James Jeffs, Water Canyon; Traven Peterson, Wayne.
Girls Basketball
Class 6A — Sydney Bushman, American Fork; Kaiya Barker, Copper Hills; Breaunna Gillen, Copper Hills; Emily Larsen, Copper Hills; Josephina Lealaitafea, Copper Hills; Mckaylee Jenson, Herriman; Josie Larsen, Herriman; Ashlynn Faurschou, Kearns; Sydnee Gunnarson, Lone Peak; Jennica Hess, Northridge; Anna Mudrow, Northridge; Hailey Anderson, Riverton; Madelynn Stephens, Syracuse; Gretchen Dye, Weber.
Class 5A — Emily Isaacson, Box Elder; Morgan Reeder, Box Elder; Annabelle Warner, Brighton; Megan Astle, Corner Canyon; Breianna Rodriguez, Skyline; Mariah Skinner, Springville; Kallysta Strong, Springville; Sarah Edwards, Timpanogos; Maelyn Mace, Timpanogos; Isabel Thomas, Timpanogos; Emmaline Carr, Viewmont; Abigail Jewett, Viewmont; Aubrey Williams, Viewmont; Kymberlee Baird, Wasatch; Faith Fitzgerald, Wasatch; Emily Curtis, Woods Cross.
Class 4A — Kodi Gibbs, Bear River; Ashley Croyle, Bonneville; Samantha Crane, Desert Hills; Abby Monson, Desert Hills; Kellie Nance, Desert Hills; Katelyn Philips, Desert Hills; Abi Finlinson, Dixie; Kendra DeLange, Green Canyon; Hannah Gibson, Green Canyon; Cheyenne Naegle, Green Canyon; Bryn Erickson, Hurricane; Hailey Homer, Hurricane; Kylie Takahashi, Lehi; Anna Dixon, Mountain Crest; Kimberly Winward, Orem; Corrine Sullivan, Park City; Rebecca Hazelet, Payson; Addison Taylor, Payson; Shelby Archibald, Pine View; Maycee Hayes, Pine View; Robyn Morris, Sky View; Kristen Schumann, Sky View; Brylee Rudd, Spanish Fork; Makenzi Knudsen, Stansbury; Miranda Thurber, Stansbury; Makayla Komer, Tooele; Madisen Luck, Uintah.
Class 3A — Bailey Huggard, Emery; Morgan Hurdsman, Emery; Katie Crowther, Maeser Prep; Shanel Johnson, Maeser Prep; Anna Allred, Manti; Meagan Matthews, Morgan; Linzy Flinders, North Sanpete; Alexa Lord, Richfield; Bodell Nielson, San Juan; Brin Thornock, South Sevier.
Class 2A — Karina Olvera, American Preparatory; Taylnn Brown, Beaver; Sydnee Gillins, Beaver; Brailee Robinson, Beaver; Ashlyn Gatherum, Duchesne; Alyssa Grant, Duchesne; Jayde Moon, Duchesne; Shelbie Farnsworth, Enterprise; Morgan Stewart, Kanab; Sydney Brown, Saint Joseph.
Class 1A — Prisma Herrera, Green River; Karlee Eyre, Panguitch; Zoey Kocks, Pinnacle; Fallon Johnson, Rich; Lauren Thomson, Rich; Aspen Stewart, Tabiona; EmmaLeigh Grimstead, Tintic; Chelise Tromble, Tintic; Ashlynn Spencer, Valley.
Wrestling
Class 6A — Parker Coffey, Davis; Luis Ramirez, Granger; Terrell Barraclough, Layton; Alec Bolingbroke, Layton; Gage Howard, Layton; Aubrey Carlson, Northridge; Brennon Duffy, Northridge; Skyler Nelson, Syracuse; Braden Henson, Taylorsville; Jason Lawson, Weber.
Class 5A — Cameron Mathews, Box Elder; Trevor Murray, Box Elder; Austin Schaugaard, Jordan; Jacob DeGraw, Olympus; Chase Parry, Olympus; Colby Eastmond, Skyridge; Helam Adams, Timpanogos; Kellen Biehler, Viewmont; Isaac Stark, Viewmont; Kevin Guo, West; Jack Lang, West; Connor Riesenberg, Woods Cross.
Class 4A — Weston Hirschi, Bear River; Logan Pond, Bear River; Rex Westmoreland, Bear River; Ryan Ball, Canyon View; Braydon Cavalieri, Canyon View; McCray Webster, Canyon View; Enoka Fuailetolo, Desert Hills; Tate Richins, Desert Hills; Kenneth Field, Dixie; Christian Wittwer, Dixie; Jackson Hancey, Green Canyon; Payton Jones, Green Canyon; Caleb Armstrong, Hurricane; David Herring, Mountain View; Austin Winterton, Orem; Jacob Ford, Payson; Eric Wenger, Ridgeline; Payton Bagley, Sky View; Benjamin Boyack, Spanish Fork.
Class 3A — Makade Bradley, Carbon; Augustus Dalton, Emery; McKay Meccariello, Emery; Koby Johnson, Grantsville; Dakota Curtis, Richfield; Kade Jensen, Richfield; Carson Moore, South Sevier.
Class 2A — Casey Gilbert, Altamont; Cooper Rust, Altamont; Mason Bartlett, Beaver; Timorie Phelps, Enterprise; Caden Madsen, Gunnison Valley; Dylan Bistline, Kanab; Cody Stubbs, Kanab; Wyatt Taylor, Millard; Kaden Jacobson, North Summit; Daniel Horton, Parowan.
Class 1A — Dallen Torgersen, Panguitch.
Boys Swimming
Class 6A — Jonah Walker, American Fork; Logan Johnson, Bingham; Jacob Truman, Bingham; Joshua Chapman, Clearfield; Tom Mi, Davis; Tanner Sillito, Davis; Warren McCarthy, Hillcrest; Ryan Frehse, Kearns; Corbin Oberg, Layton; Garrett Graham, Lone Peak; Kyle Hamilton, Lone Peak; Cole Sutton, Lone Peak; Nathaniel Gates, Northridge; Lincoln Johnson, Pleasant Grove; Jakon Allred, Riverton; Braiden Naylor, Riverton; Hazen Stowell, Riverton; Eric Whisamore, Riverton; Nathan Moore, Syracuse; Benjamin Nelson, Weber.
Class 5A — Kevin Curtis, Alta; Nathan Jex, Alta; Gabriel Ure, Bountiful; Preston Walker, Box Elder; Connor Patton, Brighton; Michael Haggard, East; Spencer Hopson, East; Guillermo Oviedo, East; James Collings, Murray; Eric Thackeray, Murray; Xavier Barker, Skyline; Addison Powell, Skyline; Garrett Casper, Skyridge; Mason Scholes, Skyridge; Hudson Christensen, Viewmont; Scott Slinn, Viewmont; Brandon Titensor, Viewmont; Kyle Neuenschwander, Woods Cross; Tyson Vance, Woods Cross.
Class 4A — Braxton Buttars, Bear River; Logan Pond, Bear River; Matthew Richey, Ben Lomond; Stephen Engst, Cedar; David Gray, Cedar; Ali Saifee, Desert Hills; Samuel Ercanbrack, Green Canyon; William Bradshaw, Juan Diego; Cade Novara, Juan Diego; Ian Pascual, Juan Diego; Ari Geller, Logan; Charles Merriam, Logan; Mason Leishman, Mountain Crest; Harry Kim, Mountain View; Jared Wise, Mountain View; Anson Wood, Mountain View; Mark Jeffs, Orem; John Blazzard, Payson; Travis Pitcher, Payson; Jeffrey Haddock, Salem Hills.
Class 3A — Parker Humes, Carbon; Jace Collard, Emery; Keldan Guymon, Emery; Deegan Minchey, Emery; Ethan Smurthwaite, Grantsville; Seth Smurthwaite, Grantsville; Christopher Athens, Judge Memorial; Boxuan Zhang, Judge Memorial; Jay Dearden, North Summit; Craig Ritzman, North Summit; Brad Taylor, South Sevier; Koven Card, South Summit; Jared Leary, South Summit.
Girls Swimming
Class 6A — Cayla Callus, Bingham; Jaydee Guy, Bingham; Christina Gillespie, Clearfield; Clara Thompson, Davis; Aspen Chase, Fremont; Lucy Barton, Herriman; LilyAnne Martindale, Herriman; Mackenzie Newman, Herriman; Ryleigh Smith, Hillcrest; Olivia Purles, Lone Peak; Samantha Nelson, Syracuse; Brylee Weaver, Syracuse; Martha DeGraffenried, Taylorsville; Cassandra Price, Taylorsville; Makenna Peterson, Weber; Maren Lauder, Westlake.
Class 5A — Sara Knowlton, Bountiful; Carlie Sandberg, Bountiful; Emily Blaine, Box Elder; Breanne Jones, Box Elder; Kitsel Lusted, Box Elder; Ellie Anderson, Brighton; Rachel Butler, Brighton; Jessica Waldron, Brighton; Samantha Allen, Corner Canyon; Gabriella Bingham, Corner Canyon; Brittany Mackey, Corner Canyon; Katarina Schilling, Highland; Maguire Hislop, Roy; Abigail Bowler, Skyline; Nastassja Motro, Skyline; Megan Young, Skyline; Libby Brooks, Skyridge; McKenzi Hunt, Skyridge; Tali Skabelund, Skyridge; Ella Holden, Springville; Isabel Sanders, Springville; Madyson Douglas, Timpanogos; Paige Jensen, Viewmont; Lucy Runolfson, Viewmont; Tyler Daley, Wasatch; Sophie Corroon, West; Marina Gerton, West; Olivia Hanson, West; Katherine Horvath, West; Eva Morath, West; Anna Penner, West; Cassidy Teteberg, West; EunJae Yoo, West; Kalyn Avery, Woods Cross; Tiea Paschal, Woods Cross.
Class 4A — Kassidy Adams, Bear River; Nellie Kendell, Bonneville; Sabina Miani, Canyon View; Jenna Dickison, Cedar; London Richards, Cedar; MaKaty Thorley, Cedar; Riane Hall, Desert Hills; India Sherman, Dixie; Abigail Israelsen, Green Canyon; Camille Miggin, Green Canyon; Johanna Schick, Green Canyon; Megan Neeley, Hurricane; LelaJane Wixom, Hurricane; Ryan Stolfa, Juan Diego; Abigail Whittington, Juan Diego; Gauri Garg, Logan; Meridian Wappett, Logan; Jeniel Zimmerman, Mountain View; Ashley Belnap, Ogden; Leah Gale, Orem; Elise Beller, Park City; Jessica Beyer, Park City; Emma Strong-Conklin, Park City; Erynn Swinson, Pine View; Cassie Wilker, Ridgeline; Hallie Steel, Snow Canyon; Atlantis Moses, Tooele; Emily Despain, Uintah.
Class 3A — Karissa Lemmon, Altamont; Amy Peterson, American Leadership; Emma Haddock, Carbon; Sherisse Pendleton, Carbon; Britlie Sharp, Carbon; Alexis Johansen, Emery; Sydney Terwilleger, Emery; Emma Graham, Judge Memorial; Alexandra Soran, Judge Memorial; Allie Boyer, North Summit; Madeline Holl, Saint Joseph; Julia Galecki, Wasatch Academy.
Drill Team
Class 6A — Hannah Leong, American Fork; Brinlee Lott, American Fork; Kylie Cummings, Copper Hills; Samantha Embley, Layton; Makenna Roberts, Layton; Catherine King, Pleasant Grove; Emma Newman, Pleasant Grove; Anna Young, Pleasant Grove; Sydnee Bingham, Weber; Sydney Christopherson, Weber; Tanner Shoemaker, Westlake.
Class 5A — Karli Ludwig, Bountiful; Raquel Trujillo, Box Elder; Valerie Friant, Maple Mountain; Hannah Murray, Murray; Aubrey West, Roy; Ashley Bartholomew, Springville; Brynn Dinkel, Springville; Sarah Reber, Springville; Whitney Fry, Viewmont; Madison Pitt, Viewmont; Kincaid Diaz, Woods Cross; Courtney Holbrook, Woods Cross.
Class 4A — Kathryn Cragun, Bear River; Jamie Child, Bonneville; Avrey Kearl, Bonneville; Mayen Busk, Desert Hills; Josie Staheli, Desert Hills; Sienna Jones, Dixie; Erica Rood, Ridgeline; Aubrey Snow, Salem Hills; Nicole Wiley, Sky View; Mylie Baum, Spanish Fork.Comment on this story
Class 3A — Isabelle Bowers, Emery; Kamri Chynoweth, Emery; Megan Holt, Grantsville; Ashlin Ludlow, Juab; Madison Bogh, Richfield; Jacie Draper, Richfield; Maycie Madsen, Richfield; Halli Black, San Juan; Kinley Adams, South Sevier; Gracie Averett, South Summit;
Class 2A — Ashton Bundy, Enterprise; Meg Childs, Gunnison Valley; Alexis Hansen, Gunnison Valley; Tiandra Taylor, Gunnison Valley; Nellie Bowman, Kanab; Maesen Clegg, Kanab; Jamie Keller, Kanab; Madison Foote, North Sevier; Emily Johnson, Parowan; Alyssa Ulrich, Parowan.
Class 1A —Corryn Anderson, Panguitch; Nayvee Burningham, Panguitch; Lindsay Barker, Rich; Janica Carver, Rich; Hannah Coburn, Rich; Bentlee Kendall, Rich; Emalee Willis, Rich;