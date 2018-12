The Deseret News picks its own MVPs, but the rest of the all-state teams are based exclusively on coaches votes:

6A MVP

DE: Michael Daley, Lone Peak

Sr., 6-3, 225

Finished with 76 tackles, 40.5 tackles for loss, 24.5 sacks and four blocked punts for the state champs.

6A First Team

QB: Boone Abbott, American Fork

Sr., 6-3, 175

4,438 yards, 34 TDs, 60% completions

RB: Dayne Christiansen, Pleasant Grove

Sr., 5-8, 180

2,451 all-purpose yards, 27 total TDs

FB: Masen Wake, Lone Peak

Sr., 6-2, 225

1,263 yards, 9 TDs

WR: Chase Roberts, American Fork

Sr., 6-4, 195

1,771 yards, 22 TDs

WR: Devin Downing, American Fork

Jr., 6-2, 175

1,298 yards, 15 TDs

WR: Calvin Peterson, Fremont

Sr., 6-3, 174

906 yards, 12 TDs

TE: Carson Stokes, Northridge

Sr., 6-1, 205

615 yards, 9 TDs

OL: Ryan Poulsen, American Fork

Sr., 6-2, 225

3-year starter

OL: Matt Moore, Lone Peak

Sr., 6-4, 295

Team averaged 6.9 ypc

OL: Jaxon Garcia, Cyprus

Jr., 6-2, 288

Graded out 94%

OL: Keegan Wilkinson, Pleasant Grove

Sr., 6-0, 280

Dominating blocker

OL: Aiden Gordon, Riverton

Sr., 6-1, 250

Anchored ‘Wolves line

DE: Dallin Johnson, American Fork

Sr., 6-2, 220

44 tackles, 9 sacks, 11 TFL

DE: Addison Trupp, East

Sr., 6-3, 215

56 tackles, 3 sacks, 1 INT

DT: Simote Pepa, Bingham

Sr., 6-4, 330

63 total tackles

DT: Apu Ika, East

Sr., 6-4, 320

65 tackles, 16.5 sacks

MLB: Jared Fotu, Lone Peak

Jr., 6-0, 225

85 tackles, 22 TFL, 11 sacks

MLB: Brandt Opheikens, Weber

Sr., 6-4, 205

115 tackles, 11 TFL, 8 sacks

OLB: Bodie Schoonover, American Fork

Jr., 6-4, 210

74 tackles, 4 sacks

OLB: Lolani Langi, Bingham

Sr., 6-2, 225

51 tackles, 6 FF, 8 sacks

CB: Brock McChesney, Lone Peak

Sr., 6-1, 175

43 tackles, 4 INTs

CB: Hudson Schenck, Weber

Sr., 5-10, 160

58 tackles, 3 INTs, 11 PBUs

S: Nate Ritchie, Lone Peak

Jr., 6-3, 200

40 tackles, 6 INTs

S: Fisher Jackson, Herriman

Sr., 6-5, 220

8 INTs

K: Kyle Thompson, American Fork

Sr., 6-0, 175

15 FGs, 68 PATs

P: Cole Candalot, Riverton

Sr., 6-1, 180

41.4 punt average

ATH: Isaiah Afatasi, Kearns

Jr., 5-11, 165

21 total TDs, 6 INTs, 82 tackles

6A Second Team

6A Honorable Mention