The Deseret News picks its own MVPs, but the rest of the all-state teams are based exclusively on coaches votes:

5A MVP

OLB: Caden Johnson, Corner Canyon

Sr., 6-0, 220

Led the way defensively with 88 tackles, 2.5 sacks and 4 tackles for loss in addition to rushing for 687 yards and 11 TDs for Chargers.

5A First Team

QB: Cole Hagen, Corner Canyon

Jr., 6-2, 175

3,389 yards, 38 TDs

RB: Ma’a Notoa, Skyridge

Sr., 5-11, 205

1,584 yards, 26 total TDs

RB: Robert Summerhays, Viewmont

Sr., 5-8, 179

1,426 yards, 15 TDs

FB: Chase Bennion, Olympus

Sr., 5-11, 190

834 yards, 9 TDs

WR: John Mitchell, Corner Canyon

Sr., 6-4, 200

1,250 yards, 13 TDs

WR: Nathan Upham, Skyridge

Sr., 6-4, 187

1,157 yards, 13 TDs

TE: Jordan Johnson, Woods Cross

Sr., 6-2, 215

701 yards, 8 TDs, great blocker

OG: Emerson Conlon, Olympus

Jr., 6-2, 220

Graded out over 90%

OG: Ethyn Butler, Box Elder

Sr., 6-0, 308

3-year starter, pulling guard

C: Logan Sagapolu, Skyridge

Sr., 6-4, 320

Team rushed for 3,334 yards

OT: Kingsley Holliday, Corner Canyon

Sr., 6-3, 280

Standout left tackle

OT: Alex Harrison, Viewmont

Jr., 6-5, 301

Graded out at 95%

DE: Parker Nicoll, Bountiful

Sr., 6-4, 220

63 tackles, 3 sacks, 2 INTs

DE: Lincoln Draper, Olympus

Sr., 6-3, 190

95 tackles, 7.5 sacks

DT: Simote Iloa, Springville

Sr., 6-1, 250

96 tackles, 16 TFL

DT: Van Fillinger, Corner Canyon

Jr., 6-4, 235

65 tackles, 11 TFL, 5 sacks

MLB: Mason Cobb, Provo

Jr., 6-2, 230

119 tackles, 3 INTs

MLB: Kaden Crowther, Maple Mountain

Sr., 6-2, 205

125 tackles, 13.5 TFL

OLB: Isaac Wilcox, Olympus

Sr., 5-7, 160

97 tackles, 17 TFL, 5.5 sacks

OLB: Steve Street, Jordan

Jr., 6-1, 200

90 tackles, 12.5 sacks, 12.5 TFL

CB: John Scheffner, Corner Canyon

Sr., 5-11, 175

2 INTs, 30 passes defended

CB: Wyatt Jones, Jordan

Sr., 5-7, 152

75 tackles, 7 INTs

S: Noah Bennee, Olympus

Sr., 6-5, 200

9 INTs, 37 tackles

S: Rylan Poulsen, Springville

Sr., 6-0, 185

103 tackles, 7 INTs

K: Matthias Dunn, Wasatch

Sr., 6-2, 165

11 FG, 34 PATs

P: Chris Dudley, Skyline

Sr., 5-11, 180

Averaged 40 yards/punt

ATH: Kyrese Rowan, Roy

Sr., 5-11, 178

1,124 all-purpose, 38 tackles, 5 INTs

