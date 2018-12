The Deseret News picks its own MVPs, but the rest of the all-state teams are based exclusively on coaches votes:

Mr. Football

WR: Puka Nacua, Orem

Sr., 6-2, 194

103 receptions for 2,336 yards, 26 TDs, set seven receiving state records during career

4A MVP

QB: Cooper Legas, Orem

Sr., 6-1, 210

Completed 70% of passes for 4,338 yards, 48 TDs, added 1,077 rush yards and 15 TDs

4A First Team

QB: Jonny Parkinson, Logan

Sr., 6-3, 195

2,982 yards, 28 TDs

RB: Brett Gasaway, Green Canyon

Sr., 5-7, 175

1,183 rush yards, 11 TDs

RB: Rhyle Hanson, Ogden

Sr., 5-10, 175

1,949 total offense, 20 total TDs

FB: Nukuluve Helu, Tooele

Jr., 6-1, 205

1,500 all-purpose yards

WR: Mark McCurdy, Park City

Jr., 6-0, 150

992 yards, 20 total TDs

WR: Timm Van Leeuwen, Logan

Sr., 6-2, 160

1,233 all-purpose yards, 14 TDs

OG: Fred Prescott, Orem

Sr., 6-5, 349

76 pancake blocks

OG: Solo Katoa, Pine View

Sr., 6-1, 285

3-year starter, played with a broken foot

C: Hunter Thomas, Stansbury

Sr., 5-10, 230

2-year starter, consistent

OT: Sam Dawe, Spanish Fork

Sr., 6-5, 290

3-year starter

OT: Hunter Hill, Orem

Sr., 6-6, 275

81 pancakes, 0 sacks allowed

DT: Rylen Su’a-Filo, Orem

Sr., 6-2, 260

72 tackles, 8.5 sacks, 22 TFL

DT: Conner Walden, Dixie

Sr., 5-10, 220

31 tackles, 8 TFL

DE: Kaige Baird, Desert Hills

Sr., 6-5, 210

70 tackles, 14 sacks

DE: Sione Mounga, Orem

Sr., 6-2, 210

50 tackles, 2 INTs, 2 sacks

LB: Noah Sewell, Orem

Sr., 6-2, 250

103 tackles, 16 TFL, 2 INTs

LB: Jake Staheli, Dixie

Sr., 5-11, 190

64 tackles, 11 TFL

LB: Hunter Schroeder, Mountain Crest

Jr., 5-9, 170

105 tackles, 11 TFL, 6 sacks

LB: Chase Johansen, Park City

Jr., 6-1, 213

96 tackles, 5 TFL

CB: Tyler Walden, Dixie

Jr., 5-11, 165

6 INTs, 15 pass breakups

CB: Kaleb Lundquist, Spanish Fork

Sr., 5-11, 170

Lockdown corner

S: Ethan Slade, Orem

Sr., 6-1, 176

96 tackles, 8 INTs, 6 TDs

S: Jace Dart, Mountain Crest

Sr., 5-11, 150

63 tackles, 2 INTs

K: Connor Brooksby, Pine View

Sr., 6-2, 190

10 FGs, 72 PATs

P: Ethan Delisle, Green Canyon

Jr., 5-11, 145

40-yard average, 13 inside 20

ATH: Caleb Christensen, Sky View

Sr., 5-9, 180

5 kickoff return TDs

ATH: Dallin Brown, Pine View

Sr., 6-0, 188

3,141 total offense, 39 total TDs

4A Second Team

4A Honorable Mention