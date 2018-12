The Deseret News picks its own MVPs, but the rest of the all-state teams are based exclusively on coaches votes:

1A MVP

QB: Bryson Barnes, Milford

Jr., 6-2, 180

3,073 yards, 48 TDs, 12 rush TDs

1A First Team

WR/S: Paxton Henrie, Milford

Sr, 5-11, 155

59 rec., 1,170 yards, 25 TDs

OL/MLB: Alec Williams, Milford

Sr., 6-1, 220

102 tackles, 8 sacks

OL/DL: Ike Keller, Milford

Jr., 6-2, 280

69 tackles, 5 TFL, 4 sacks

DL/OT: Wyatt Parker, Milford

Sr., 6-4, 285

Anchored O-line

RB/LB: Gage Griffiths, Milford

Jr., 5-7, 180

556 yards, 4 TDs, 85 tackles

OL/DL: Russell Walker, Milford

Jr., 5-11, 185

78 tackles, 8 sacks

RB/FS: Jaren Mortensen, Duchesne

Sr., 6-1, 190

51 tackles, 10 total TDs

OL/LB: Dillon Moon, Duchesne

Sr., 5-6, 140

87 tackles

WR/DB: Gavin Davis, Duchesne

Jr., 6-1, 170

877 total offense, 8 TDs

TE/DL: Brock Ford, Duchesne

Jr., 5-10, 190

53 tackles, 5 sacks

RB/DL: Skyler Ford, Duchesne

Jr., 5-10, 195

808 yards, 6 TDs, 42 tackles

QB/LB: Porter Wood, Parowan

Sr., 6-3, 200

23 total TDs, 69 tackles

RB/LB: Trey Jense, Parowan

Sr., 5-9, 175

563 all-purpose yards, 27 tackles

OL/DL: Dixon Jones, Parowan

Sr., 6-1, 250

23 pancake blocks, 30 tackles

RB/LB: Weston Nebeker, Monticello

Sr., 5-11, 165

1,357 rush yards, 17 TDs, 95 tackles

QB: Mark Beh, Monticello

Sr., 6-0, 140

2,135 yards, 13 TDs

OL/DL: Wyatt Fullmer, Monticello

Sr., 5-10, 155

87 tackles, 7 sacks, 13 TFL

DE/RB: Dustin Moffo, Layton Christian

Sr., 6-1, 190

1,790 yards, 14 TDs

QB/DB: Jaice Holt, Layton Christian

So., 6-0, 170

900 yards passing, 3 def. INTs

OL/DL: Jaden Nelson, Rich

Sr., 6-1, 205

45 tackles, 8 sacks

LB/RB: McKay Foy, Altamont

Sr., 5-9, 170

1,085 yards, 8 TDs

TE/LB: Cooper Rust, Altamont

Sr., 5-10, 170

100 tackles, 3 sacks

RB/LB: Cody Stubbs, Kanab

Sr., 5-9, 145

720 yards, 6 TDs, 82 tackles

QB/DB: Marcus Fox, Kanab

Sr., 5-8, 140

25 tackles, 3 INTs, 1,005 pass yards

RB/LB: Codey Hanson, Parowan

Sr., 6-0, 165

1,031 yards, 7 TDs, 63 tackles

OL/DL: Gage Wilcox, Monticello

Sr., 6-2, 206

57 tackles, 19 TFL

K: Cameron Fryer, Kanab

Sr., 6-3, 285

FGs of 51, 41, 40 and 31 this year

1A Second Team