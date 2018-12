Here’s a look at the high school swimming performances this year as organized by the Utah Swimming Coaches Association. Listed below is the top 15 times in each Meet, with the top 50 times available at utswimcoach.com.

Girls 200 Free

Time — Name, School, Yr. (Meet)

1:56.31 — Rachel Butler, Brighton, Sr. (11/6 at Polar Plunge)

1:57.73 — Madelyn Sisneros, Wasatch, (11/16 at Viewmont)

1:58.72 — Helena Djunic, Park City, So. (11/7 at Corner Canyon-PC)

1:59.90 — Tali Skabelund, Skyridge, Sr. (11/29 at Skyridge-Wasatch)

2:00.50 — Elisa Price, Cedar City, Sr. (11/16 at Bingham)

2:00.56 — Elliott Howe, Bountiful, So. (11/16 at Viewmont)

2:01.03 — Elise Beller, Park City, Sr. (12/4 at Wasatch-Park City)

2:01.07 — Nicole Christensen, Snow Canyon, Sr. (11/2 at Greg Fernley)

2:01.43 — Abby Whittington, Juan Diego, Sr. (11/30 at Canyon View)

2:01.95 — Elizabeth Mayer, East, So. (12/6 at Highland)

2:02.14 — Lily Plaudis, Kearns, Sr. (11/20 at Murray-Kearns)

2:02.76 — Jessica Loyd, Cottonwood, Jr. (11/3 at Wasatch Kickoff)

2:02.87 — Allie Hill, American Fork, So. (11/2 at Greg Fernley)

2:03.12 — Samantha Sanderson, Olympus, (11/8 at Olympus-Judge)

2:03.30 — Trinity Schimbeck, Desert Hills, Sr. (11/30 at Canyon View)

Girls 200 I.M.

Time — Name, School, Yr. (Meet)

2:06.47 — Rachel Butler, Brighton, Sr. (11/2 at Greg Fernley)

2:12.99 — Madelyn Sisneros, Wasatch, (11/3 at Wasatch Kickoff)

2:12.12 — Emma Walker, Cottonwood, Jr. (11/3 at Wasatch Kickoff)

2:12.13 — Lily Plaudis, Kearns, Sr. (11/2 at Greg Fernley)

2:13.01 — Elise Beller, Park City, Sr. (11/7 at Corner Canyon-PC)

2:13.72 — Elliott Howe, Bountiful, So. (11/9 at Farmington)

2:14.51 — Helena Djunic, Park City, So. (11/2 at Region 11 Invite)

2:14.63 — Akalia Bostock, Timpview, (11/2 at Nebo Invite)

2:15.30 — Millie Miggin, Green Canyon, Sr. (11/16 at Viewmont)

2:15.74 — Arden Tesch, Highland, Sr. (11/30 at Canyon View)

2:15.94 — Sarah Hansen, Desert Hills, Sr. (11/2 at Greg Fernley)

2:17.03 — Cambria Callaway, Snow Canyon, So. (11/16 at Viewmont)

2:17.38 — Kylie Barber, Snow Canyon, Fr. (11/2 at Greg Fernley)

2:17.51 — Caroline Luman, Skyline, Jr. (11/20 at Brighton-Skyline)

2:17.78 — Quinn Stephenson, Cottonwood, So. (11/6 at Polar Plunge)

Girls 50 Free

Time — Name, School, Yr. (Meet)24.31 — Elliott Howe, Bountiful, So. (12/1 at Davis District)24.55 — Helena Djunic, Park City, So. (12/4 at Wasatch-Park City)24.69 — Rachel Oyler, Timpview, Fr. (11/2 at Nebo Invite)25.11 — Claire Kieffer, Wasatch, (11/16 at Viewmont)25.20 — Grace Sturgill, Lehi, Sr. (11/16 at Bingham)25.33 — Abby Whittington, Juan Diego, Sr. (11/16 at Bingham)25.35 — Drew Roper, Millard, Sr. (11/30 at Wasatch Academy)25.35 — Abigail Frazier, Layton, (12/1 at Davis District)25.40 — Caitlin Romprey, Desert Hills, So. (11/2 at Greg Fernley)25.40 — Ally Boynton, Wood Cross, So. (11/16 at Thanksgiving)25.57 — Tali Skabelund, Skyridge, Sr. (11/29 at Skyridge-Wasatch)25.57 — Rachel Butler, Brighton, Sr. (11/27 at Brighton)25.66 — Brylee Weaver, Syracuse, Sr. (11/16 at Thanksgiving)25.67 — Allyson Cook, Maple Mountain, Sr. (11/2 at Nebo Invite)

Girls 100 Fly

Time — Name, School, Yr. (Meet)59.02 — Elliott Howe, Bountiful, So. (11/2 at Greg Fernley)59.16 — Bergen Braun, Bountiful, Sr. (11/16 at Viewmont)59.20 — Madelyn Sisneros, Wasatch, (11/3 at Wasatch Kickoff Invite)

1:00.44 — Hadlee Begay, Grantsville, So. (11/9 at Cedar)

1:00.53 — Kylie Barber, Snow Canyon, Fr. (11/2 at Greg Fernley)

1:00.57 — Samantha Nelson, Syracuse, Sr. (12/1 at Davis District)

1:00.73 — Lindsey Cozad, Northridge, Jr. (11/8 at Roy)

1:01.12 — Grace Sturgill, Lehi, Sr. (11/16 at Bingham)

1:01.40 — Rivers Johnson, Corner Canyon, Jr. (11/16 at Viewmont)

1:01.52 — Elisa Price, Cedar City, Sr. (11/2 at Greg Fernley)

1:01.57 — Abigail Frazier, Layton, (11/16 at Viewmont)

1:01.63 — Allyson Cook, Maple Mountain, Sr. (11/16 at Viewmont)

1:01.82 — Grace Smith, Rowland Hall (12/6 at Highland)

1:02.07 — Emily Dixon, West, Sr. (11/16 at Viewmont)

1:02.29 — Olivia Hilmo, Skyridge, Jr. (11/16 at Bingham)

Girls 100 Free

Time — Name, School, Yr. (Meet)52.70 — Rachel Oyler, Timpview, Fr. (11/2 at Nebo Invite)53.80 — Helena Djunic, Park City, So. (11/2 at Region 11)54.27 — Akalia Bostock, Timpview, (11/2 at Nebo Invite)54.49 — Rachel Butler, Brighton, Sr. (11/8 at West-Brighton)54.93 — Abby Whittington, Juan Diego, Sr. (11/16 at Bingham)55.24 — Tali Skabelund, Skyridge, Sr. (11/2 at Greg Fernley)55.46 — Claire Kieffer, Wasatch, (11/16 at Viewmont)55.70 — Elisa Price, Cedar City, Sr. (11/30 at Canyon View Invite)55.82 — Madelyn Sisneros, Wasatch, (11/29 at Skyridge vs Wasatch)55.98 — Layla Glissmeyer, Wood Cross, Sr. (11/16 at Viewmont)56.09 — Nicole Christensen, Snow Canyon, Sr. (11/2 at Greg Fernley)56.10 — Melody Cazier, Maple Mountain, So. (11/8 at Wasatch-Maple Mountain)56.19 — Elise Beller, Park City, Sr. (11/7 at Corner Canyon-PC)56.29 — Gracie Crandall, Timpview, Fr. (11/2 at Nebo Invite)56.33 — Sarah Hansen, Desert Hills, Sr. (11/2 at Greg Fernley)

Girls 500 Free

Time — Name, School, Yr. (Meet)

5:09.99 — Rachel Butler, Brighton, Sr. (11/20 at Brighton-Skyline)

5:16.72 — Elise Beller, Park City, Sr. (12/4 at Wasatch-Park City)

5:21.71 — Tali Skabelund, Skyridge, Sr. (11/2 at Greg Fernley)

5:22.11 — Madelyn Sisneros, Wasatch, (11/8 at Wasatch-Maple Mountain)

5:22.40 — Elizabeth Mayer, East, So. (12/6 at Highland)

5:23.45 — Helena Djunic, Park City, So. (11/2 at Region 11)

5:24.33 — Hadlee Begay, Grantsville, So. (11/9 at Cedar Invite)

5:26.76— Kylie Hansen, Maeser Prep, So. (11/16 at Bingham)

5:27.21 — Kate Hansen, Timpview, (11/2 at Nebo Invite)

5:27.44 — Allie Hill, American Fork, So. (11/2 at Greg Fernley)

5:27.76 — Cambria Callaway, Snow Canyon, So. (11/2 at Greg Fernley)

5:27.82 — Lily Plaudis, Kearns, Sr. (11/15 at Kearns-Hunter)

5:28.22 — Jessica Loyd, Cottonwood, Jr. (11/3 at Wasatch Kickoff)

5:32.20 — Alyssa Kotter, Olympus, (11/8 at Olympus-Judge)

5:33.80 — Layla Glissmeyer, Wood Cross, Sr. (11/16 at Viewmont)

Girls 100 Back

Time — Name, School, Yr. (Meet)55.84 — Elliott Howe, Bountiful, So. (11/16 at Viewmont)56.64 — Caitlin Romprey, Desert Hills, So. (11/2 at Greg Fernley)58.75 — Elisa Price, Cedar City, Sr. (11/30 at Canyon View)59.43 — Rivers Johnson, Corner Canyon, Jr. (11/16 at Viewmont)59.69 — Rachel Butler, Brighton, Sr. (11/27 at Brighton)

1:00.59— Drew Roper, Millard, Sr. (11/6 at Wasatch Academy)

1:00.76 — Ally Boynton, Wood Cross, So. (11/16 at Viewmont)

1:01.04 — Kate Hansen, Timpview, (11/2 at Nebo Invite)

1:02.19 — Lily Plaudis, Kearns, Sr. (12/8 at Kearns)

1:02.20 — Madelyn Sisneros, Wasatch (12/8 at Kearns)

1:02.31 — Abigail Bowler, Skyline, Sr. (12/4 at Murray)

1:02.34 — Lindsey Cozad, Northridge, Jr. (11/8 at Roy)

1:02.43 — Aliza Smith, Corner Canyon, Jr. (11/16 at Viewmont)

1:02.44 — Katya Hulse, East, Jr. (11/13 at Olympus-East)

1:02.68 — Natalie Mertz, Springville, Sr. (11/30 at Canyon View)

Girls 100 Breast

Time — Name, School, Yr. (Meet)

1:05.39 — Lily, Plaudis, Kearns, Sr. (11/2 at Greg Fernley)

1:07.20 — Maili, Simons, Olympus, (11/8 at Olympus-Judge)

1:07.71 — Emma, Walker, Cottonwood, Jr. (11/3 at Wasatch Kickoff)

1:08.27 — Rachel, Butler, Brighton, Sr. (11/2 at Greg Fernley)

1:09.47 — Bergen, Braun, Bountiful, Sr. (11/16 at Viewmont)

1:09.77 — Elise Beller, Park City, Sr. (11/27 at Brighton)

1:10.16 — Sarah, Hansen, Desert Hills, Sr. (11/2 at Greg Fernley)

1:10.30 — Madelyne Moulton, Wasatch (12/8 at Kearns)

1:11.49 — Helena Djunic, Park City, So. (11/27 at Brighton)

1:11.55 — Elizabeth, Mayer, East, So. (11/13 at Olympus-East)

1:11.85 — Kate Hansen, Timpview (12/6 at Corner Canyon)

1:12.18 — Madison, Dunlavy, Desert Hills, Sr. (11/30 at Canyon View)

1:12.22 — Tali, Skabelund, Skyridge, Sr. (11/16 at Bingham)

1:12.75 — Savannah Eatough, Provo, Fr. (12/6 at Provo)

1:12.78 — Jenna, Gibbons, Sky View, So. (11/16 at Viewmont)

Boys 200 Free

Time — Name, School, Yr. (Meet)

1:42.76 — Devin Bunnell, Pleasant Grove, Sr. (11/16 at Bingham)

1:44.41 — Darwin Anderson, Sky View, Jr. (11/16 at Viewmont)

1:46.27 — Austin Butler, Spanish Fork, Jr. (11/16 at Viewmont)

1:46.31 — Payton Plumb, Desert Hills, Jr. (11/30 at Canyon View)

1:46.88 — Cameron Green, Springville, Jr. (11/8 at SHS/PH/SHS)

1:48.09 — Jaxon Jensen, Green Canyon, Sr. (11/16 at Viewmont)

1:48.14 — Tom Mi, Davis, Sr. (11/16 at Viewmont)

1:48.19 — Trevan Staker, Provo, So. (11/16 at Viewmont)

1:49.29 — Thor Thorstenson, Timpview, So. (11/2 at Nebo Invite)

1:49.90 — Jon Troxel, Park City, Jr. (12/1 at Park City)

1:50.13 — Zak Peterson, Highland, Jr. (11/30 at Canyon View Invite)

1:50.16 — Wyatt Kjar, Cedar City, Sr. (11/16 at Bingham)

1:50.34 — Brandon Denully, Syracuse, Sr. (11/16 at Viewmont)

1:50.39 — Kanyon Page, Syracuse, Fr. (12/1 at Davis District)

1:50.69 — Scott Buker, American Fork, So. (11/2 at Greg Fernley)

Boys 200 I.M.

Time — Name, School, Yr. (Meet)

1:56.00 — Payton Plumb, Desert Hills, Jr. (11/2 at Greg Fernley)

1:59.74 — Devin Bunnell, Pleasant Grove, Sr. (11/9 at Cedar)

1:59.84 — Jaxon Jensen, Green Canyon, Sr. (12/6 at Sky View)

1:59.98 — Darwin Anderson, Sky View, Jr. (12/6 at Sky View)

2:02.05 — Kevin Dew, Lone Peak, Jr. (11/7 at AF vs PG vs LP)

2:02.34 — Mckay Larsen, Corner Canyon, So. (11/16 at Viewmont)

2:04.23 — Josh Griener, Lone Peak, Jr. (11/7 at AF vs PG vs LP)

2:04.50 — Kaleb Feland, Spanish Fork, Fr. (11/16 at Viewmont)

2:05.21 — Sean Farrenkopf, Brighton, Jr. (11/20 at Brighton-Skyline)

2:05.36 — Charlie Simmons, Brighton, So. (11/20 at Brighton-Skyline)

2:05.88 — Clip Taylor, Box Elder, Sr. (12/1 at Park City)

2:06.62 — Jon Troxel, Park City, Jr. (11/2 at Region 11 Invite Meet)

2:06.64 — Tyler Gardner, Skyline, Sr. (11/20 at Brighton-Skyline)

2:06.73 — Ross Moore, American Fork, Sr. (12/1 at Park City)

2:06.83 — Max Barnett, Snow Canyon, So. (11/2 at Greg Fernley)

Boys 50 Free

Time — Name, School, Yr. (Meet)21.59 — Cameron Green, Springville, Jr. (11/2 at Nebo Invite)21.80 — Jason Pittard, Lehi, Sr. (11/16 at Bingham Invite)22.02 — Jake Walters, Sky View, Sr. (11/10 at Mustang Invite)22.04 — Ashton Anderson, Desert Hills, Jr. (11/2 at Greg Fernley)22.06 — Landry Hill, Pleasant Grove, So. (11/16 at Bingham)22.09 — Brandon Denully, Syracuse, Sr. (11/16 at Viewmont)22.11 — Gregory Simonsen, Westlake, Sr. (11/16 at Bingham)22.27 — Keegan Wawrzyniak, Desert Hills, Sr. (11/30 at Canyon View)22.28 — Brayden Rigby, Mt. Crest, Sr. (11/16 at Viewmont)22.43 — Henry Springmeyer, Skyline, Sr. (11/27 at Skyline)22.44 — Ethan Groethe, Viewmont, Jr. (11/16 at Viewmont)22.46 — Ryan Bunn, Hurricane, (11/2 at Greg Fernley)22.47 — Tom Mi, Davis, Sr. (11/3 at Box Elder)22.50 — Devin Bunnell, Pleasant Grove, Sr. (11/9 at Cedar)22.53 — Max Deller, Davis, Sr. (11/3 at Box Elder)

Boys 100 Fly

Time — Name, School, Yr. (Meet)51.68 — Gregory Simonsen, Westlake, Sr. (11/16 at Bingham)53.22 — Ryan Bunn, Hurricane, (11/2 at Greg Fernley)53.30 — Cameron Green, Springville, Jr. (11/2 at Nebo Invite)53.32 — Jake Walters, Sky View, Sr. (11/16 at Viewmont)53.49 — Alexander Gustat, Juan Diego, Jr. (11/30 at Canyon View)53.80 — Caleb Richardson, Weber, Sr. (11/16 at Viewmont)54.14 — Jaxon Jensen, Green Canyon, Sr. (11/10 at Mustang Invite)54.27 — Nicholas Tronson, Lehi, Sr. (11/16 at Bingham)54.39 — Martin Anders, Cottonwood, So. (11/3 at Wasatch Kickoff)54.70 — Alexander Cromar, Olympus, (11/8 at Olympus-Judge)55.39 — Jason Pittard, Lehi, Sr. (11/20 at Spanish Fork)55.69 — Nicholas Thomson, Brighton, So. (11/20 at Brighton-Skyline)55.77 — Braxton Armstrong, Springville, Jr. (11/30 at Canyon View)55.78 — Sean Farrenkopf, Brighton, Jr. (11/2 at Greg Fernley)55.84 — Henry Springmeyer, Skyline, Sr. (11/20 at Brighton-Skyline)

Boys 100 Free

Time — Name, School, Yr. (Meet)47.36 — Payton Plumb, Desert Hills, Jr. (11/30 at Canyon View)47.59 — Devin Bunnell, Pleasant Grove, Sr. (11/16 at Bingham)47.76 — Ashton Anderson, Desert Hills, Jr. (11/2 at Greg Fernley)48.04 — Jason Pittard, Lehi, Sr. (11/16 at Bingham)48.32 — Keegan Wawrzyniak, Desert Hills, Sr. (11/2 at Greg Fernley)48.34 — Jake Walters, Sky View, Sr. (11/16 at Viewmont)48.36 — Ryan Bunn, Hurricane, (11/2 at Greg Fernley)48.42 — Tom Mi, Davis, Sr. (12/1 at Davis District)48.63 — Brandon Denully, Syracuse, Sr. (12/1 at Davis District)48.82 — Landry Hill, Pleasant Grove, So. (11/16 at Bingham)49.20 — Brayden Rigby, Mt. Crest, Sr. (11/16 at Viewmont)49.60 — Colin Dailey Cottonwood, Sr. (11/3 at Wasatch Kickoff)49.60 — Kanyon Page, Syracuse, Fr. (11/16 at Viewmont)49.70 — Jaxon Jensen, Green Canyon, Sr. (11/10 at Mustang Invite)49.72 — Trevan Staker, Provo, So. (11/8 at SHS/PHS/SHS)

Boys 500 Free

Time — Name, School, Yr. (Meet)

4:44.58 — Darwin Anderson, Sky View, Jr. (11/16 at Viewmont)

4:48.86 — Devin Bunnell, Pleasant Grove, Sr. (11/16 at Bingham)

4:55.23 — Austin Butler, Spanish Fork, Jr. (11/16 at Viewmont)

4:56.70 — Yan Dvoretskiy, West, Fr. (11/16 at Viewmont)

4:57.37 — Jon Troxel, Park City, Jr. (12/1 at Park City)

4:57.59 — Scott Buker, American Fork, So. (12/1 at Park City)

4:58.19 — Wyatt Kjar, Cedar City, Sr. (11/16 at Bingham)

4:58.84 — Colin Dailey, Cottonwood, Sr. (11/3 at Wasatch Kickoff)

4:59.42 — Kaleb Feland, Spanish Fork, Fr. (11/16 at Viewmont)

5:00.63 — Garrett Graham, Lone Peak, Sr. (11/7 at AF vs PG vs LP)

5:03.51 — Sage Doyle, Brighton, So. (11/2 at Greg Fernley)

5:04.29 — Andrew Shaw, Cyprus, Fr. (11/2 at Greg Fernley)

5:04.47 — Ethan Lawrence, Kearns, So. (11/2 at Greg Fernley)

5:04.73 — Truman Pugsley, Skyline, Jr. (11/9 at Farmington)

5:04.76 — Trevan Staker, Provo, So. (11/16 at Viewmont)

Boys 100 Back

Time — Name, School, Yr. (Meet)51.68 — Payton Plumb, Desert Hills, Jr. (11/30 at Canyon View)52.43 — Jake Walters, Sky View, Sr. (11/16 at Viewmont)52.56 — Cameron Green, Springville, Jr. (11/8 at SHS/PHS/SHS)55.18 — Quentin Tyler, Brighton, Sr. (11/27 at Brighton)55.78 — Alex Felt, Skyridge, Sr. (11/2 at Greg Fernley)55.85 — Carson Brown, Cedar City, Sr. (11/16 at Bingham)55.98 — Carson Talbot, Uintah, Sr. (12/1 at Park City)56.00 — Ashton Anderson, Desert Hills, Jr. (11/30 at Canyon View)56.27 — Jacob Ricci, Cottonwood, So. (11/3 at Wasatch Kickoff)56.30 — Ryan Bunn, Hurricane, (11/20 at Thanksgiving Meet)56.46 — Ryan Garstang, Olympus, (11/8 at Olympus-Judge)56.51 — Kanyon Page, Syracuse, Fr. (11/16 at Viewmont)56.56 — Clip Taylor, Box Elder, Sr. (11/3 at Box Elder Invite)56.81 — Zachary Hunt, Fremont, Sr. (12/1 at City County)56.88 — Mckay Larsen, Corner Canyon, So. (12/6 at Corner Canyon)

Boys 100 Breast

Time — Name, School, Yr. (Meet)

1:00.31 — Alexander Gustat, Juan Diego, Jr. (11/30 at Canyon View)

1:01.36 — Tyler Gardner, Skyline, Sr. (11/20 at Skyline)

1:01.91 — Leon Weingartner, Cedar City, Sr. (11/16 at Bingham)

1:02.10 — Keldan Guymon, Emery, Sr. (12/7 at Emery)

1:02.46 — Gavin Willis, Viewmont, Jr. (11/16 at Viewmont)

1:02.58 — Josh Griener, Lone Peak, Jr. (11/7 at AF vs PG vs LP)

1:02.89 — Mckay Larsen, Corner Canyon, So. (11/16 at Viewmont)

1:03.20 — Reuben Dotson, Cedar City, Jr. (11/16 at Bingham)

1:03.28 — Ethan Kochel, Hurricane, (11/2 at Greg Fernley)

1:03.34 — Kevin Dew, Lone Peak, Jr. (11/7 at AF vs PG vs LP)

1:03.34 — Ross Moore, American Fork, Sr. (11/28 at AF vs BHS vs WHS)

1:03.58 — Alexander Turney, Skyline, Fr. (11/20 at Skyline)

1:03.61 — Trevor Arnes, Layton, (12/1 at Davis District)

1:03.69 — Martin Anders, Cottonwood, So. (11/3 at Wasatch Kickoff)

1:03.70 — Yicong Huang, Wasatch Academy, Sr. (11/6 at Wasatch Academy)