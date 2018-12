Note: The Deseret News picks its own MVPs, but the rest of the all-state teams are based on coaches votes.

5A MVP

Kate Standifird, Skyridge

Sr., Setter

UA All-American Honorable Mention, 766 assists, 61 ace, 291 digs. Had 49 assists in the semifinals and 41 in the championship.

5A First Team

Madison Brunatti, Corner Canyon

Sr., OH

5A Leader in Kills, 4 year starter, UA All-America

Emily Isaacson, Box Elder

Sr., OH

509 pass %, 35 aces, .285 hitting percentage, 302 kills

Kenadee Christensen, Skyridge

Sr., OH/RS

237 kills, 44 aces, 196 digs, 320 serve receptions

Sunny Perry, Springville

Sr., RS

169 blocks, 24 aces, 27 digs

Leinata Leakehe, West

Jr., OH

53 aces, 352 pass receptions, 237 kills

Annie Mecham, Box Elder

Sr., S

70 set assists, .386 hitting %, 99 kills

Chelsee Greenwood, Skyridge

Jr., OH/RS

235 kills, 240 digs, 56 aces

5A Second Team

Jaida Burt, Box Elder, Sr., MB

Morgan Reeder, Box Elder, Sr., Libero

Annie Taylor, Skyridge, So., RS/OH

Saane Mavae, Springville, Sr., Setter

Rebekah Grant, Skyline, Sr., OH

Tori Dorius, Wasatch, Sr., Opp/OH

Mikayla Kimball, Corner Canyon, Sr., Libero

5A Third Team

Isis Beh, Murray, Sr., MB

Olivia Gloeckner, Skyline, Fr., MB

Kallysta Strong, Springville, Sr., OH

Sage Loveland, Springville, So., Libero

Tori Wheeler, Skyline, Sr., MB

Tylee Fuller, Skyridge, Sr., Libero

Abi Jewett, Viewmont, Sr., OH

5A Honorable Mention