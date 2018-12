Note: The Deseret News picks its own MVPs, but the rest of the all-state teams are based on coaches votes.

Ms. Volleyball

Tasia Farmer, Lone Peak

Sr., OH

510 kills, .362 hitting %, 42 blocks, 307 digs, 60 aces

6A MVP

Kennedi Boyd, Lone Peak

Sr., MB

250 kills, .465 hitting %, 139 blocks

6A First Team

Abbie Miller, Pleasant Grove

So., S

Athletic setter, 51 aces, 108 kills, 25 blocks, 824 assists, 204 digs

Lauren Sotomayor, Syracuse

Sr., RS

265 kills, 37 aces, 30 B, 28 BA, 222 digs, 57 blocks

Aliyah Sopoaga, Copper Hills

So., S

14 assists, 5 kills, 9 digs per match. 15 double doubles (asts/digs)

Hikialani Kaohelaulii, Lone Peak

Sr., Libero

605 digs, 428 serve receptions, 23 aces, 28 assists

Megan Chandler, Syracuse

So., OH

293 kills, 65 aces, 308 digs

Brittyn Haney, Fremont

Jr., Libero

519 digs, 42 aces, 97% server, 554 receptions

Bryton Bishop, Pleasant Grove

Jr., OH

262 kills, passed a 2.08, 363 digs

6A Second Team

Journey Tupea, Bingham, Sr., OH

Gabi Haws, Lone Peak, Jr., S

Asiah Sopoaga, Copper Hills, So., OH

Sarah Longhurst, Weber, Sr., OH

Hannah Thompson, Bingham, Sr., RS

Mesia Child, Fremont, Sr., MB

Jasmyne Love, Herriman, Sr., OH

6A Third Team

Lauren Jardine, Pleasant Grove, So., RS

Heather Hamson, Pleasant Grove, So., MB

Teniyah Leuluai, Copper Hills, So., Setter

Hailee Garcia, Syracuse, Fr., S

Jada Suguturaga, Bingham, Jr., MB

Hannah Stahle, Fremont, Jr., OH

Sydnee Steel, Herriman, So., S

6A Honorable Mention