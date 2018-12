Note: The Deseret News picks its own MVPs, but the rest of the all-state teams are based on coaches votes.

4A MVP

Kristen Schumann, Sky View

Sr., OPP

358 kills, .280 hitting %, 67 blocks, 235 digs, 27 aces

4A First Team

Maddie Lindsay, Lehi

Sr., OH

62 kills, 55 digs, .321 hitting %

Grace Wiczek, Park City

Sr., OH

414 kills, 52 aces, 52 blocks, 222 digs

Emily Smith, Park City

Sr., Setter

804 assists, 96 kills, 69 aces, 71 blocks, 240 digs

Lydia Montague, Lehi

Sr., MB

In state tourney had 52 kills, 16 blocks

Ashlee McUne, Sky View

Sr., Setter

838 Assists, 45 kills, 236 digs, 66 aces

Sammi Johnston, Snow Canyon

Sr., OH

383 kills, .268 hitting %, 279 digs, 70 blocks

Hailey Cuff, Salem Hills

Sr., OH

406 kills, .318 hitting %, 39 aces

4A Second Team

Kamryn Bliss, Desert Hills, Jr., MB

Keiko Schwartz, Sky View, Sr., Libero

Korrin Thornock, Spanish Fork, Sr., OH

Avery Best, Bonneville, Sr., Libero

Kylee Christensen, Desert Hills, Sr., OH

Caroline Clark, Orem, Sr., MB

Abby Crane, Green Canyon, Sr., MB

4A Third Team

Aubrey Coffin, Dixie, Jr., OH

Halle Livingston, Ridgeline, Sr., OH/RS

Katie Langford, Snow Canyon, So., MB

Eliza Gibson, Lehi, Jr., Setter

Lauren Carr, Park City, Sr., Libero

Samie Bryant, Stansbury, Sr., Setter

Kylee Humphreys, Green Canyon, Sr., Setter

4A Honorable Mention