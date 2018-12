Note: The Deseret News picks its own MVPs, but the rest of the all-state teams are based on coaches votes.

3A MVP

Emery Wheeler, Morgan

Jr., OH

397 kills, 230 digs, 42 aces

3A First Team

Ta'ssi Su'esu'e, San Juan

Jr., OH

455 kills, .284 hitting %, 209 digs, 57 aces

Bodell Nielson, San Juan

Sr., S

872 assists, 46 aces, 27 blocks

Ellison Weaver, Union

Jr., OH

327 kills, 50 aces, 30 blocks, 250 digs

Ellee Anderson, Morgan

Sr., Setter

67 aces, 154 digs, 956 set assists

Megan Jensen, Emery

Sr., OH

Key to the attack for Emery

Linzy Flinders, North Sanpete

Sr., OH

Averaged 3 kills per set

Abbie Cox, Morgan

Jr., MB

195 kills, 34 blocks

3A Second Team

Delaney Palmer, San Juan, Jr., MB

Brinley Henrie, Delta, Sr., OH

Brynlee Ovard, Morgan, Sr., Libero

Jessa Gines, South Summit, Sr., OH

Aubree Ison, North Sanpete, Sr., MB

Ausha Hales, Morgan, Sr., OH

Jordyn Moon, Richfield, Jr., OH

3A Third Team

Alexa Lord, Richfield, Sr., S

Corteney Noyes, Grand, Sr., OH

Bayli Heap, Juab, Sr., S

Brinklie Sentker, Delta, Sr., Libero

Reagan Anderson, Union, Sr., M

Kenzie Jones, South Sevier, Jr., OH

Kelby Henry, North Sanpete, Sr., S

3A Honorable Mention