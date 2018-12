Note: The Deseret News picks its own MVPs, but the rest of the all-state teams are based on coaches votes.

2A MVP

Ronnie Robinson, Enterprise

Sr., OH

447 kills, 70 blocks, 221 digs, 70 aces, 268 receptions

2A First Team

Timorie Phelps, Enterprise

Sr., Libero

453 digs, 426 receptions, 73 aces, 94.3 serve %

Hannah Lamon, North Summit

Sr., Setter

777 assists, 61 aces, 205 digs

Teesha Richins, North Summit

Jr., OH

300 kills, .256 hitting %, 195 digs

Allie Laub, Enterprise

Jr., Setter

734 assists, 196 digs, 57 aces

Gracie Peterson, North Summit

Sr., Opp

79 aces, 182 digs, 95 assists

Kennady McQueen, North Summit

Jr., OH

269 kills, .289 hitting %, 236 digs, 37 aces

Brecklyn Murdock, North Summit

Sr., MB

221 kills, 48 blocks, .233 hitting %

2A Second Team

Kennedi Knudsen, Gunnison Valley, Fr., OH

Sidney McDonald, Kanab, Sr., Setter

Tayler Brackett, Gunnison Valley, Sr., Libero

Josie Lathim, Kanab, Sr., OH

Madison Owen, Millard, Jr., OH

Vidya Srinivasan, Waterford, Jr., OH

Kindy Christensen, Enterprise, Sr., OH

2A Third Team

Taylor Otterness, North Summit, So., Libero

Meghan Remund, Duchesne, Sr., MB

Ellie Shurtliff, Enterprise, Sr., MB

Alissa Bosshardt, North Sevier, Sr., Libero

Elle Anderson, Gunnison Valley, Fr., Setter

Agnese Carignano, North Sevier, Jr., Opp

Gracie Adams, Millard, So., Setter

2A Honorable Mention