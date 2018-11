Here are the Utah Academic All-State recipients for fall sports in 2018-19 academic year.

Football

Class 6A — Stockton Bramwell, American Fork; Connor Gibb, American Fork; Preston Viehweg, American Fork; Jake Cragun, Bingham; Trevin Craig, Clearfield; Garrett Keefe, Clearfield; Landon Burningham, Davis; Jack Coleman, Davis; Chase Renstrom, Davis; Tyler Murray, Herriman; Alec Bolingbroke, Layton; Matthew Moore, Lone Peak; Alex Schofield, Lone Peak; Chase Tucker, Lone Peak; Dayne Christiansen, Pleasant Grove; Truxton McSpadden, Pleasant Grove; Mikah Merrell, Pleasant Grove; Stetson Thacker, Riverton; Pierce Callister, Weber; Braedon Iverson, Weber; Cody Calley, West Jordan

Class 5A — Payton Larsen, Bountiful; Samuel Nafus, Bountiful; Samuel Springer, Bountiful; David Stevenson, Bountiful; Cameron Mathews, Box Elder; John Hillas, Brighton; Baylor Jeppsen, Corner Canyon; Caden Johnson, Corner Canyon; Rex Graham, Highland; Jackson Hawes, Highland; Austin Schaugaard, Jordan; Cole Christensen, Maple Mountain; Cameron Dorny, Maple Mountain; Jesse Harness, Maple Mountain; Austin Olsen, Maple Mountain; Herbert Wright, Maple Mountain; Gordon Gardner, Murray; Jordan Searle, Murray; Jacob DeGraw, Olympus; Jonah Pingree, Olympus; McLain Wolfenbarger, Olympus; Jackson Cella, Roy; Hayden Hansen, Skyline; Maxwell Salter, Skyline; Ryan Howell, Timpanogos; Matthias Dunn, Wasatch; Cooper Colledge, Woods Cross; Brock Simmons, Woods Cross

Class 4A — Weston Hirschi, Bear River; Logan Pond, Bear River; Ryan Ball, Canyon View; Braydon Cavalieri, Canyon View; McCray Webster, Canyon View; Trajan Nielson, Cedar; Bronson Andrus, Desert Hills; Enoka Fuailetolo, Desert Hills; Andrew Giles, Desert Hills; Karston Bauman, Dixie; Ethan Emerson, Dixie; Travis Muir, Dixie; Bryson Taylor, Green Canyon; Austin Wright, Hurricane; Brennan Savage, Juan Diego Catholic; Sean Wolff, Juan Diego Catholic; Mason Hope, Lehi; Jonathan Parkinson, Logan; Kade Rice, Logan; Jace Dart, Mountain Crest; Kordell Welch, Mountain Crest; Bo DeVries, Ogden; Rhyle Hanson, Ogden; Canyon Esplin, Orem; Damon Kinder, Payson; Brock Sorensen, Payson; Eric Wenger, Ridgeline; Brayden Biesinger, Salem Hills; Blake Hofheins, Salem Hills; Kade Archibald, Sky View; Payton Bagley, Sky View; David Park, Snow Canyon; Benjamin Boyack, Spanish Fork; Conway Hogan, Tooele

Class 3A — Makade Bradley, Carbon; Kyson Stilson, Emery; Brock Winter, Emery; Dallin Rasmussen, Manti; Jaden Sterner, Manti; Mason Thompson, Manti; Mathew Mickel, North Sanpete; Nathan Winters, Richfield; Brad Taylor, South Sevier; Hagen Miles, South Summit; Brigg Edwards, Union

Class 2A — Thomas Phillips, Altamont; Cooper Rust, Altamont; Spencer Williams, Beaver; Tyler Hess, Enterprise; Ryan Holt, Enterprise; Caden Madsen, Gunnison Valley; Dillon Lund, Millard; Stockton Andersen, North Sevier; Duncan Averett, North Sevier; Daniel Horton, Parowan

Class 1A — Jared Andersen, Rich; Reagan Huefner, Rich; Jaden Nelson, Rich; Kasin Trenery, Rich

Boys Golf

Class 6A — Bryson Hirabayashi, Clearfield; Coleman Cook, Davis; Caleb Rhodes, Davis; Peyton Lindsey, Granger; Jaret Duft, Northridge; Casey Dygert, Northridge; Andrew Anderson, Weber; Zachary Holt, Weber; Maxwell Lunt, Weber; Gabriel James, Westlake

Class 5A — Dylan Ricord, Alta; Isaac Brown, Bountiful; Robert Falck, Cottonwood; Wesley Kirchner, East; Jacob Jepsen, Highland; David Larsen, Highland; Heber Theurer, Highland; Eric Thackeray, Murray; Jaxon Wilkinson, Springville; Zachary Thomas, Timpanogos; Kellin Olsen, Wasatch; Zachary Barbanell, West; Samuel Fenwick, West; David Kennedy-Yoon, West; Tyson Vance, Woods Cross

Class 4A — Yash Vyas, Dixie; Ryan Jeppson, Green Canyon; Ryan Christensen, Lehi; Gabriel Hall, Lehi; Dillan Crystal, Mountain Crest; Canyon Esplin, Orem; Calvin Packer, Orem; Griffin Ward, Park City; Brennan Jensen, Payson; Brandon Mayo, Salem Hills

Class 3A — Jager Springer, Delta; Logan Healy, Emery; Oakley Toomer, Emery; Carson Lund, Manti; Matthew Millburn, Morgan; Nathan Preslar, Morgan; Tyler Hadley, North Sanpete; Evan Neff, Providence Hall; Layton Allred, Richfield; Kyler Johnson, San Juan; Logan Davis, South Summit

Class 2A — Hunter Webb, Altamont; Gabriel Maxfield, Draper APA; Trey Robinson, Duchesne; Judd Peatross, Kanab; Jay Dearden, North Summit; Craig Ritzman, North Summit

Volleyball

Class 6A — Payton Birch, Copper Hills; Megan Brown, Davis; McKenna Frasure, Davis; Olivia Hodgson, Davis; Hannah Freeman, Herriman; Hailey Allen, Lone Peak; Carli Berntson, Lone Peak; Madisen Brown, Northridge; Alexis Patterson, Northridge; Brighton Williams, Northridge; Amanda Clark, Pleasant Grove; Ashley Hansen, Riverton

Class 5A — Emily Isaacson, Box Elder; Morgan Reeder, Box Elder; Mikayla Kimball, Corner Canyon; Lexi Todd, Farmington; Kaitlyn Standifird, Skyridge; Kallysta Strong, Springville; Rachel Bingham, Timpanogos; Brenda Mendoza, Timpanogos; Emmaline Carr, Viewmont; Abigail Jewett, Viewmont; Aubrey Williams, Viewmont; Abriana Grubbs, Woods Cross

Class 4A — Kassidy Adams, Bear River; Kodi Gibbs, Bear River; Nicole Harris, Bear River; Jada Jacobson, Bear River; Katelyn Philips, Desert Hills; Makinzie Kelsch, Dixie; Anna Mitchell, Dixie; Abigail Crane, Green Canyon; Hannah Gibson, Green Canyon; Cheyenne Naegle, Green Canyon; Alexis Martin, Hurricane; Drew Broadhurst, Logan; Jessica Schmidt, Mountain View; Anika Teemant, Payson; Kesley Gifford, Pine View; Kawena Cabatu, Ridgeline; Ivey Davies, Ridgeline; Rebecca Odd, Ridgeline; Hailey Cuff, Salem Hills; Celina Larsen, Sky View; Kristen Schumann, Sky View; Samantha Johnston, Snow Canyon; Emma Argyle, Spanish Fork; Julia Hult, Spanish Fork; Madisen Luck, Uintah

Class 3A — Lexi Callister, Delta; Bailey Huggard, Emery; Shanel Johnson, Maeser Prep; Anna Allred, Manti; Grace Weppner, Morgan; Linzy Flinders, North Sanpete; Alexa Lord, Richfield; Bodell Nielson, San Juan; Brin Thornock, South Sevier; Delci Lamb, Union

Class 2A — Taylnn Brown, Beaver; Ashlynn Limb, Beaver; Brailee Robinson, Beaver; Alyssa Grant, Duchesne; Jayde Moon, Duchesne; Alexis Haycock, Kanab; Cody Googin, Rowland Hall; Clarissa Hyde, Rowland Hall; Madeline Holl, Saint Joseph; Katherine Dover, Waterford

Class 1A — Brittney Henrie, Panguitch; Brooklyn Orton, Panguitch; McCall Tebbs, Panguitch; Zoey Kocks, Pinnacle; Kylee VanWagoner, Pinnacle; Aspen Stewart, Tabiona; EmmaLeigh Grimstead, Tintic; Jentry Robertson, Tintic; Chelise Tromble, Tintic; Ashlynn Spencer, Valley; Hannah Morrill, Wayne

Girls Cross Country

Class 6A — Mackenzie Hess, American Fork; Madison Hess, American Fork; Marina Brawand, Bingham; Baylee Vogler, Bingham; Hannah Young, Bingham; Kaiya Barker, Copper Hills; Gabrielle Steele, Copper Hills; Charlotte Weintz, Copper Hills; Jessica Lugo, Cyprus; Emily Jorgensen, Davis; Ellie Lundgreen, Davis; Jacqueline Smith, Davis; Morgan Ashmead, Fremont; Megan Terry, Fremont; Sarah Reynolds, Granger; Emily Liddiard, Hillcrest; Casey Larsen, Layton; Katelynn Richardson, Layton; McKenzie Bybee, Lone Peak; Hannah Conrad, Lone Peak; Madison Hafen, Lone Peak; Aurora Lawson, Lone Peak; Leesa Tymofichuk, Northridge; Melanie Gomez, Pleasant Grove; Rylee Andrus, Riverton; Saylor Lighten, Riverton; Vanessa Do, Taylorsville; Jenna Lund, Weber; Avalon Marker, Weber; Abby Jensen, Westlake; Macie Lee, Westlake

Class 5A — Abigail Tew, Bountiful; Anna Warren, Bountiful; Alli Hollingsworth, Box Elder; Caitlin Post, Box Elder; Ellie Anderson, Brighton; Karli Branch, Corner Canyon; Juliana Banks, Cottonwood; Mikyla Dance, East; Claire Decker, Highland; Paige Perkins, Highland; Kelcie Richmond, Maple Mountain; Brooke Christenson, Murray; Amy Harvey, Murray; Brekke Pattison, Murray; Katelyn Howe, Skyline; Libby Brooks, Skyridge; Caitlyn Buss, Skyridge; Maren Rawlins, Skyridge; Emily Wallgren, Skyridge; Melody Anderson, Springville; Mariah Skinner, Springville; Ashley White, Springville; Grace Baker, Timpanogos; Maelyn Mace, Timpanogos; Kendyl Jakins, Timpview; Shelby Stubbs, Timpview; Elizabeth Wilcox, Timpview; Emily Erekson, Viewmont; Samantha Freeman, Viewmont; Anna Roberts, Viewmont; Megan Simonsen, Viewmont; Gabrielle Huntsman, Wasatch; Brinlee Luster, Wasatch; Brianna Dechet, West; Mia Horne, West; Ruby Sibul, West; Michelle Christian, Woods Cross; Tiea Paschal, Woods Cross; Ann Peterson, Woods Cross

Class 4A — Eliza Allen, Cedar; Summer Bryson, Cedar; Kate Webster, Cedar; Macie Barney, Desert Hills; Bailey Brinkerhoff, Desert Hills; Chloe Kockler, Desert Hills; Samantha Nelson, Desert Hills; Jade Poulton, Desert Hills; Abigail Israelsen, Green Canyon; Madison Hirschi, Hurricane; Rianna Holland, Hurricane; Ashley Lisonbee, Hurricane; Kennedy Foster, Lehi; Rebecca Staffanson, Mountain Crest; Jacelin Clayton, Mountain View; Elizabeth Romero, Mountain View; Elizabeth Vogel, Mountain View; Kalii Caldwell, Ogden; Brooke Larson, Ogden; Susanna Bergeson, Orem; Eliza Livingston, Orem; Kimberly Winward, Orem; Camille Breiholz, Park City; Claire Oberg, Park City; Savannah Johnson, Payson; Sylvia Brown, Pine View; Betsabe Fuentes, Ridgeline; Hally Gittins, Ridgeline; Mikaeli Hill, Ridgeline; Amelia Merkley, Ridgeline; Rebecca Oborn, Ridgeline; Markell Pond, Ridgeline; Kimberly Walton, Ridgeline; Rebecca Cromar, Salem Hills; Kaelyn Fusselman, Salem Hills; Aubrey Snow, Salem Hills; Natalie Oar, Sky View; Hallie Steel, Snow Canyon; Brynn Squires, Stansbury; Hannah Jenkins, Tooele; Makayla Komer, Tooele; Natalie Stewart, Tooele; Rylie Dutson, Uintah

Class 3A — Emma Haddock, Carbon; Regan Hanson, Carbon; Britlie Sharp, Carbon; Sarah Kurtz, Grantsville; Alexandria Taylor, Juab; Brooklyn Taylor, Juab; Tayla Chiang, Providence Hall; Brianne Beard, Richfield; SeOnna Southwick, Richfield; Celeste Hillhouse, San Juan

Class 2A — Karissa Lemmon, Altamont; Rebecka Denney, Duchesne; Ashlyn Gatherum, Duchesne; Kangie Bundy, Enterprise; Tressa Carter, Enterprise; Camille Beckstrand, Millard; Aimee Davenport, Millard; Violet Miller, Millard; Allie Boyer, North Summit; Mia Giallorenzi, Waterford; Eliza Huefner, Waterford

Class 1A — Emma Beesley, Bryce Valley; Dallie Johnson, Bryce Valley; Megan Baker, EskDale; Corryn Anderson, Panguitch; Brittney Henrie, Panguitch; Lauren Thomson, Rich; JaNessa Jenkins, Tabiona; Chelise Tromble, Tintic

Boys Cross Country

Class 6A — Aaron Steed, American Fork; Carter Bird, Bingham; Morgan Calder, Bingham; Caden Miller, Bingham; Dustin Tidwell, Bingham; Dylan Tidwell, Bingham; Ashton Hansen, Clearfield; Alexander Allgrunn, Copper Hills; Matthew Anglin, Copper Hills; Brigham Ballard, Copper Hills; Mitchell Clove, Davis; Jared Hogan, Davis; Thomas Hogan, Davis; Nathan Iverson, Davis; Tyson Peterson, Davis; Kaleb Bronson, Fremont; Brock Elliott, Fremont; Mitchell Widdison, Fremont; Ty Vickers, Herriman; Cody Behunin, Layton; Spencer Capener, Layton; William Pendleton, Layton; Bryant Saunders, Layton; Noah Schade, Layton; Bradley Seager, Layton; Daniel Sumsion, Layton; Caleb Bradshaw, Lone Peak; Preston Hodges, Lone Peak; Brandon Judd, Lone Peak; Tristan Mott, Lone Peak; Dallin Rummler, Lone Peak; Bridger Altice, Northridge; Andrew Mower, Northridge; Avery Sanford, Northridge; Joseph Nokes, Riverton; Kaden Franklin, Syracuse; Lucas Carpenter, Taylorsville; Aaron Tibbitts, Taylorsville; Moises Villegas, Taylorsville; Blake Simpson, West Jordan; Tanner Chappell, Westlake

Class 5A — Tavin Forsythe-Barker, Alta; Justin Wood, Bountiful; Russell Graves, Box Elder; Declan Gleason, Brighton; Joshua Johnson, Brighton; Brandon Johnson, Corner Canyon; Peter Oldham, Corner Canyon; Michael McCarter, Corner Canyon; Joshua Hartvigsen, East; Jack Perry, East; James Stoddart, Highland; Jeddy Bennett, Jordan; Samuel Bennett, Jordan; Tanner Maingot, Maple Mountain; Alec Shewell, Murray; William Pace, Olympus; Daniel Rasch, Olympus; Jacob Cannegieter, Provo; Robin Cinbis, Skyline; Ryan Bell, Skyridge; Benjamin Brockbank, Skyridge; Colby Eastmond, Skyridge; Thomas Fuller, Skyridge; James Harris, Skyridge; Thomas Phillips, Skyridge; Caleb Gardner, Springville; Grant Gardner, Springville; Isaac Hodson, Springville; Carter Paxton, Springville; Hunter Golly, Timpanogos; Ryan Howell, Timpanogos; Calvin Boyce, Timpview; Elijah Child, Timpview; Noah Jones, Timpview; Samuel Sanft, Timpview; Brandon Titensor, Viewmont; Ethan Hardy, Wasatch; Jake Lively, Wasatch; Benjamin McCullough, Wasatch; Steven Rowe, Wasatch; Jack Sheehan, Wasatch; Sage Nightingale, West; Sebastian Serbinowski, West; Jonathon Vizmeg, West; Kyden Lee, Woods Cross; Conner Murray, Woods Cross; Kyle Neuenschwander, Woods Cross

Class 4A — Joshua Medsker, Ben Lomond; Matthew Richey, Ben Lomond; James Clark, Bonneville; Michael Judd, Canyon View; Dallen Corry, Cedar; Stephen Engst, Cedar; Spencer Klomp, Desert Hills; Luke Burton, Dixie; Nathan Vaughan, Dixie; Jackson Hancey, Green Canyon; Tucker Jewkes, Green Canyon; Payton Jones, Green Canyon; Tanner Schulz, Green Canyon; Justin Wagner, Green Canyon; Caleb Armstrong, Hurricane; Braden Meyers, Mountain View; John Dickson, Orem; Spencer Johnson, Orem; Aidan Quigley, Orem; Tavin Borrowman, Pine View; Cooper Despain, Pine View; Easton Ewer, Ridgeline; Duncan Hickman, Ridgeline; Cade Olsen, Sky View; Samuel Alder, Stansbury; Simon Ignat, Tooele

Class 3A — Parker Humes, Carbon; Jace Collard, Emery; Mason Faimalo, Emery; Walker Woolsey, Emery; Seth Beckett, Grantsville; Christopher Clyne, Judge Memorial; Cameron Brooks, Morgan; Bryson Gunn, Morgan; Carson Wilkins, Morgan; Jared Leary, South Summit; Markus Tolman, Summit Academy; Kyson Tanner, Union; Nathan Wallace, Union

Class 2A — Wesley Thacker, Altamont; Mason Bartlett, Beaver; Broderick Pollmann, Beaver; Keldon Nelson, Enterprise; Dylan Bistline, Kanab; Jaren Camp, Millard; Alexander Wall, Millard; Landon Wells, Rockwell Charter; Benjamin Newhall, Waterford; Daniel South, Waterford

Class 1A — Nathaniel Sarles, Panguitch; Dallen Torgersen, Panguitch; Mason Young, Tintic; James Jeffs, Water Canyon

Girls Tennis

Class 6A — Elizabeth Hafen, American Fork; Cynthia Wang, Bingham; Heather Anderson, Clearfield; Melody Christman, Cyprus; Hailey Mishler, Cyprus; Abigail Black, Davis; Abbie Dana, Davis; Tali Truman, Fremont; Brittney Nguyen, Granger; Sarah Reynolds, Granger; Nying San, Granger; Chloe Topacio, Granger; Mckaylee Jenson, Herriman; Zoie Black, Lone Peak; Reese Curtis, Lone Peak; Katie King, Lone Peak; Ashley Koford, Northridge; Faith Luk, Northridge; Beckie Snow, Northridge; Natalia Silva, Pleasant Grove; Hailey Anderson, Riverton; McKinley Saddler, Syracuse; Amy Taggart, Syracuse; Cassandra Price, Taylorsville; Hannah Davis, Westlake; Rachel Dille, Westlake

Class 5A — Emilee Astle, Alta; Abby Child, Bountiful; Allessandra Harris, Bountiful; Emma Ashcroft, Box Elder; Kylie Edgington, Box Elder; Krista Glauser, Box Elder; Brynn Wells, Box Elder; Bethany Anderson, Brighton; Elizabeth Simmons, Corner Canyon; Shannon Maughan, Highland; Madison Lawlor, Jordan; Maddie Jessop, Murray; Abigail Harris, Olympus; Abbey Chambers, Provo; Brita Szymanski, Provo; Anne Romney, Skyline; Anna Sloan, Skyline; Amelia Webb, Skyline; Meilan Stuy, Skyridge; Kendall Swope, Skyridge; Savannah Cochran, Springville; Emma Berg, Wasatch; Anna Snow, Wasatch; Sophie Corroon, West; Olivia Hanson, West; Constance Viollet, West

Class 4A — Madeline Gonzales, Bonneville; Kennedy Nielsen, Cedar; London Richards, Cedar; MaKaty Thorley, Cedar; Keely Madsen, Desert Hills; Angela Crooks, Dixie; Annie Heaton, Dixie; Ashley Stevens, Dixie; Sydney Dobson, Hurricane; Maeci Hicken, Hurricane; Paige Cameron, Juan Diego Catholic; Kyllie Furukawa, Juan Diego Catholic; Erin Garzella, Juan Diego Catholic; Natalie Morgan, Juan Diego Catholic; Halle Larson, Lehi; Brooke Symkoviak, Lehi; Juliette Hart, Logan; Heather Roskelley, Logan; Amelia Cox, Mountain Crest; Sarah Nielson, Mountain Crest; Sophia Glenn, Mountain View; Juventa Vezzani, Mountain View; Brooke Larson, Ogden; Gabriela Bailey, Orem; Aspen Jones, Orem; Sydney DeGraw, Payson; Sable Saunders, Payson; Thobeka Talbot, Payson; Jennifer Albrechtsen, Ridgeline; Sadie Anderson, Ridgeline; Abigail Dalton, Ridgeline; Mikayla Kitchen, Salem Hills; Jessie Oxborrow, Sky View; Madelyn Johansen, Stansbury; Makenzi Knudsen, Stansbury; Miranda Thurber, Stansbury; Sydney Mills, Uintah

Class 3A — Jewelianna Nielsen, Carbon; Sherisse Pendleton, Carbon; Emily Sanders, Delta; Madison McCandless, Emery; Emma Echols, Juab; Jessica Willmore, Juab; Amy Robinson, Judge Memorial Catholic; Kaylen Lee, Maeser Prep; Keylla Ortega, Maeser Prep; Savannah Ames, North Sanpete; Hayden Harris, Richfield; Taylor Sorenson, Richfield; Annalee Birchell, Union; Julia Galecki, Wasatch Academy; Tenzin Norzom, Wasatch Academy; Paige Anderson, Waterford; Jacqueline Bruce, Waterford; Margo Hammond, Waterford; Huxley Huefner, Waterford

Girls Soccer

Class 6A — Sydney Bushman, American Fork; Whitney Eggett, American Fork; Nikki Nydegger, American Fork; Addyson Anderson, Bingham; Cassandra Hartvigsen, Clearfield; Jessica Lugo, Cyprus; Abigail Hymas, Herriman; Makayla Sabey, Herriman; Whitney Blanchard, Hunter; Megan Carter, Lone Peak; Kambry Mecham, Lone Peak; Rachel Saxey, Lone Peak; Kathryn Schirmer, Lone Peak; Gabrielle Bugtong, Syracuse; Lauren Burnett, Syracuse; Camryn Karras, Weber; Lydee McBride, Weber; Rachel Wight, Weber; Madeline Bradley, Westlake; MaCall Erickson, Westlake

Class 5A — Hailey Jarman, Box Elder; Kaitlyn Conley, Brighton; Megan Munger, Brighton; Amelia Munson, Brighton; Megan Astle, Corner Canyon; Caroline Boyden, East; Kate Christensen, East; Megan Boren, Highland; Elise Francis, Highland; Gwendelyn Christopherson, Jordan; Erika Oldham, Jordan; Kaitlyn Brooks, Maple Mountain; Madisyn Frischknecht, Maple Mountain; Samantha Nobuhara, Maple Mountain; Reilly Rogers, Maple Mountain; Erika Webster, Maple Mountain; Andi Jarvis, Provo; Annie Luke, Provo; Gracie Cornaby, Skyline; Eliza Nelson, Skyline; Katherine Nelson, Skyline; Grace Siu, Skyline; Jaycie Greene, Skyridge; Ciarra Valdez, Skyridge; Mayzie Brunson, Springville; Alexys Griggs, Springville; Abigail Smith, Springville; Samantha Brady, Timpanogos; Keri Cordon, Timpview; Sydney Anderson, Viewmont; Hannah Cosper, Viewmont; Savannah Gibbons, Viewmont; Lily Tate, Viewmont; Kymberlee Baird, Wasatch; Mariela Luster, Wasatch; Abigail Gray, West; Jacqueline Hall, West; Katherine Horvath, West; Eva Pronovost, West; Mackenzie Tveit, West; Zeia Woodruff, West

Class 4A — Kaysie Winward, Bear River; Ashley Croyle, Bonneville; Sydney Simmons, Bonneville; Sarah Sowards, Canyon View; Drew Morby, Desert Hills; Abigail Larkin, Dixie; Kaite Reid, Dixie; Aleigha Gunnell, Green Canyon; Brooklyn Clayton, Hurricane; Claire Wegner, Juan Diego Catholic; Elizabeth Hart, Lehi; Megan Christensen, Logan; Collette Held, Logan; Rachel Merriam, Logan; Kaylee Lott, Mountain Crest; Kaelin Hirschi, Mountain View; Brynlee Waite, Mountain View; Sidnee Myers, Ogden; Kiyo Obayashi, Ogden; Abigail Trudeau, Ogden; Riley Dayton, Orem; Hailey Smart, Orem; Rachel Baniewicz, Park City; Mauria Blauer, Payson; Madeline Mitchell, Payson; Ambria Rowley, Payson; Ericka Stone, Payson; Tiara Cafferty, Pine View; Alena Lorentzen, Pine View; Meghan Kendrick, Ridgeline; Nicole Sperry, Ridgeline; Brynn Eyre, Salem Hills; Jennah Lee, Salem Hills; Josie Nelson, Salem Hills; Tiffany Nelson, Salem Hills; Alexa Nielson, Salem Hills; Kelsey Parcell, Salem Hills; Emily Stevens, Salem Hills; Jennie Strong, Salem Hills; Sidney Barlow, Sky View; Amanda Bradshaw, Snow Canyon; AnnaBelle Buck, Spanish Fork; Ashtyn Harrison, Spanish Fork; Erica Orton, Spanish Fork; Brylee Rudd, Spanish Fork; Sadie Stutz, Spanish Fork; Makayla Komer, Tooele; Daicee Smuin, Uintah; Whitney Walk, Uintah

3A,; Elley Cowdell, Carbon; Ronni Williams, Carbon; Elise Pratt, Delta; Morgan Hurdsman, Emery; Sydney Terwilleger, Emery; Jamie Day, Grand; Bailee Hill, Grantsville; Abigail Clawson, North Sanpete; Abigail Janke, Richfield; Maleea Nielsen, Richfield; Brooklyn Tuttle, South Summit; Bailee Fox, Summit Academy

Class 2A — Annika Liddiard, Gunnison Valley; Julie Snyder, Gunnison Valley; Sheridan Sorensen, Gunnison Valley; Camille Beckstrand, Millard; Emily Gurr, Parowan; Aislinn Mitcham, Rowland Hall; Sydney Brown, Saint Joseph Catholic; Emma Morgan, Saint Joseph Catholic; Maiya Stone, Waterford; Sophia Taylor, Waterford

Baseball

Class 1A — Dallen Torgersen, Panguitch; Clayton Pearson, Piute; Kody Sylvester, Piute; McCoy Fitzgerald, Tintic; Mason Young, Tintic; Logan Dean, Valley; Cameron Franklin, Valley; Orrin Wood, Valley; Traven Peterson, Wayne;