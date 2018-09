UTAH UTES (1-0, 0-0)

WEBER STATE (0-1): Lost to Utah, 41-10. Next: at Cal Poly (0-1).

N ILLINOIS (0-1): Lost to Iowa, 33-7. Next: Saturday vs. Utah (1-0).

WASHINGTON (0-1, 0-0): Lost to Auburn, 21-16. Next: Saturday vs. North Dakota (1-0).

WASHINGTON ST (1-0, 0-0): Beat Wyoming, 41-19. Next: Saturday vs. San Jose State.

STANFORD (1-0, 0-0): Beat San Diego State, 31-10. Next: Saturday vs. USC (1-0).

ARIZONA (0-1, 0-0): Lost to BYU, 28-23. Next: Saturday at Houston (1-0).

USC (1-0, 0-0): Beat UNLV, 43-21. Next: Saturday at Stanford (1-0).

UCLA (0-1, 0-0): Lost to Cincinnati, 26-17. Next: Saturday at Oklahoma (1-0).

ARIZONA STATE (1-0, 0-0): Beat UTSA, 49-7. Next: Saturday vs. Michigan State (1-0).

OREGON (1-0, 0-0): Beat Bowling Green, 58-24. Next: Saturday vs. Portland State (0-1).

COLORADO (1-0, 0-0): Beat Colorado State, 45-13. Next: Saturday at Nebraska (0-0).

BYU (1-0): Beat Arizona, 28-23. Next: Saturday vs. California (1-0).