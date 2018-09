BYU COUGARS (1-0)

ARIZONA (0-1): Lost to BYU. Next: Saturday at Houston (1-0).

CAL (1-0): Beat North Carolina, 24-17. Next: Saturday at BYU (1-0).

WISCONSIN (1-0): Beat Western Kentucky, 34-3. Next: Saturday vs. New Mexico (1-0).

MCNEESE (7-5, 5-4): Beat Northern Colorado, 17-14. Next: Saturday at Houston Baptist (1-0).

WASHINGTON (0-1): Lost to Auburn, 21-16. Next: Saturday vs. North Dakota.

UTAH STATE (0-1): Lost to Michigan State, 38-31. Next: Saturday vs. New Mexico State (0-2).

HAWAII (2-0): Beat Navy, 59-41. Next: Saturday vs. Rice (1-1).

N ILLINOIS (0-1): Lost to Iowa, 33-7. Next: Saturday vs. Utah (1-0).

BOISE STATE (1-0): Beat Troy, 56-20. Next: Saturday vs. UConn (0-1).

UMASS (1-1): Lost to Boston College, 55-21. Next: Saturday at Georgia Southern (1-0).

NEW MEXICO ST (0-2): Lost at Minnesota, 48-10. Next: Saturday at Utah State (0-1).

UTAH (1-0): Beat Weber State, 34-13. Next: at Northern Illinois (0-1).