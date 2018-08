LOGAN — Utah State's football season starts in Lansing, Michigan, against Michigan State on Friday. Here's the projected starters for that game.

OFFENSE

Wide receiver — X

1 — Ron'quavion Tarver, 6-3, 215, Sr.

Wide receiver — H

16 — Jordan Nathan, 5-8, 180, Soph.

Left tackle

76 — Roman Andrus, 6-4, 310, Sr.

Left guard

68 — Moroni Iniguez, 6-2, 320, Jr.

Center

51 — Quin Ficklin, 6-2, 300, Sr.

Right guard

70 — Rob Castaneda, 6-4, 305, Sr.

Right tackle

52 — Sean Taylor, 6-5, 300, Sr.

Tight end

87 — Dax Raymond, 6-5, 250, Jr.

Wide receiver — Z

81 — Savon Scarver, 5-11, 185, Soph.

Running back

8 — Gerold Bright, 5-9, 195, Jr.

Quarterback

10 — Jordan Love, 6-4, 225, Soph.

DEFENSE

Left end

91 — Devon Anderson, 6-1, 280, Jr.

Nose guard

96 — Christopher 'Unga, 6-0, 295, Jr.

Right end

55 — Adewale Adeoye, 6-3, 275, Sr.

Outside linebacker

22 — Tipa Galeai, 6-5, 230, Jr.

Inside linebacker

42 — Suli Tamaivena, 6-0, 230, Sr.

Inside linebacker

48 — Chase Christiansen, 6-1, 230, Sr.

Outside linebacker

3 — Jontrell Rocquemore, 6-1, 210, Sr.

Cornerback

6 — Cameron Haney, 5-11, 180, Jr.

Safety

2 — Ja'Marcus Ingram, 6-1, 195, Soph.

Safety

23 — Gaje Ferguson, 6-0, 210, Sr.

Cornerback

27 — Deante Fortenberry, 5-9, 190, Sr.

SPECIAL TEAMS

Punter

89 — Aaron Dalton, 6-4, 220, Sr.

Place kicker/Kickoff

62 — Dominik Eberle, 6-2, 195, Jr.

Long snapper

57 — Brandon Pada, 5-10, 205, Soph.

Holder

12 — DJ Nelson, 5-9, 200, Sr.

Punt returner

16 — Jordan Nathan, 5-8, 180, So.

Kickoff returner