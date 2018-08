PROVO — BYU's football team begins play on Saturday at Arizona in Tucson. Here's the Cougars' projected starters for that game:

OFFENSE

Left tackle

67 — Brady Christensen, 6-5, 295, Fr.

Left guard

59 — Thomas Shoaf, 6-5, 300, Jr.

Center

66— James Empey, 6-4, 297, Fr.

Right guard

69 — Tristen Hoge, 6-5, 305, Soph.

Right tackle

71 — Austin Hoyt, 6-8, 305, Sr.

Tight end

89 — Matt Bushman, 6-5, 240, Soph.

Quarterback

12 — Tanner Mangum, 6-3, 215, Sr.

Running back

22 — Squally Canada, 5-11, 210, Sr.

Fullback

35 — Brayden El-Bakri, 6-0, 240, Sr.

Wide receiver — X

13 — Micah Simon, 6-1, 190, Jr.

Wide receiver — Z

84 — Neil Pau’u, 6-4, 213, Jr.

Slot

3 — Dylan Collie, 5-10, 175, Sr.

DEFENSE

Defensive end

90 — Corbin Kaufusi, 6-9, 275, Sr.

Nose tackle

95 — Khyiris Tonga, 6-4, 340, Soph.

Tackle

93 — Bracken El-Bakri, 6-3, 285, Soph.

Defensive end

52 — Trajan Pili, 6-2, 250, Jr.

Flash linebacker

23 — Zayne Anderson, 6-2, 215, Sr.

Middle linebacker

38— Butch Pau’u, 6-0, 225, Sr.

Weakside linebacker

16 — Sione Takitaki, 6-2, 230, Sr.

Free safety

11 — Austin Lee, 6-0, 200, Jr.

Strong safety

5 — Dayan Ghanwoloku, 5-11, 195, Jr.

Left cornerback

18 — Michael Shelton, 5-8, 175, Sr.

Right cornerback

32 — Chris Wilcox, 6-2, 190, Jr.

SPECIAL TEAMS

Kicker

20 — Skyler Southam, 6-0, 190, Fr.

Punter

26 — Rhett Almond, 6-4, 200, Sr.

Snapper

98 — Mitch Harris, 6-4, 215, Sr.

Punt returner

18 — Michael Shelton, 5-8, 175, Sr.

Kickoff returner