SALT LAKE CITY — The University of Utah's season opener is just days away. The Utes host Weber State at Rice-Eccles Stadium on Thursday at 6 p.m.

OFFENSE

Left tackle

70 — Jackson Barton, 6-7, 308, Sr.

Left guard

55 — Nick Ford, 6-5, 315, Fr.

Center

69 — Lo Falemaka, 6-5, 295, Sr.

Right guard

79 — Jordan Agasiva, 6-3, 320, Sr.

Right tackle

77 — Darrin Paulo, 6-5, 313, Jr.

Tight end

44 — Jake Jackson, 6-3, 245, Jr.

Quarterback

1 — Tyler Huntley, 6-1, 200, Jr.

Running back

2 — Zack Moss, 5-10, 217, Jr.

Wide receiver — X

8 — Siaosi Mariner, 6-2, 193, Jr.

Wide receiver — E

3 — Demari Simpkins, 5-10, 184, Jr.

Wide receiver — Y

45 — Samson Nacua, 6-3, 195, Soph.

Wide receiver — Z

19 — Bryan Thompson, 6-2, 205, Soph.

DEFENSE

Left end

6 — Bradlee Anae, 6-3, 254, Jr.

Left tackle

99 — Leki Fotu, 6-5, 323, Jr.

Right tackle

49 — Pita Tonga, 6-1, 301, Soph.

Right end

47 — Caleb Repp, 6-5, 230, Jr.

Mac linebacker

30 — Cody Barton, 6-2, 230, Sr.

Rover linebacker

22 — Chase Hansen, 6-3, 230, Sr.

Free safety

15 — Corrion Ballard, 6-3, 200, Sr.

Strong safety

13 — Marquise Blair, 6-2, 195, Sr.

Left cornerback

1 — Jaylon Johnson, 6-0, 190, Soph.

Right cornerback

23 — Julian Blackmon, 6-1, 190, Jr.

Nickelback

28 — Javelin Guidry, 5-9, 190, Soph.

SPECIAL TEAMS

Kicker

97 — Matt Gay, 6-0, 230, Sr.

Punter/Kickoffs/Holder

33 — Mitch Wishnowsky, 6-2, 220, Sr.

Snapper

82 — Maddie Golden, 5-11, 215, Fr.

Punt returner

3 — Demari Simpkins, 5-10, 184, Jr.

18 — Britain Covey, 5-8, 170, Soph.

Kickoff returner