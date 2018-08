Here are the updated rankings after Friday's high school football games.

Class 6A

Team Rec. Pv.

Bingham 2-0 1

East 1-1 2

Lone Peak 1-1 3

Herriman 1-1 5

West Jordan 2-0 —



Class 5A

Team Rec. Pv.

Corner Canyon 2-0 1

Alta 2-0 3

Skyridge 1-1 4

Timpview 1-1 —

Roy 2-0 —



Class 4A

Team Rec. Pv.

Orem 1-1 1

Sky View 2-0 2

Dixie 1-1 5

Ridgeline 2-0 —

Mountain Crest 1-1 3



Class 3A

Team Rec. Pv.

Juan Diego 1-0 2

Grantsville 2-0 5

Morgan 1-1 1

Juab 1-1 4

Summit Academy 1-1 3



Class 2A

Team Rec. Pv.

South Summit 2-0 1

Beaver 2-0 2

Millard 2-0 3

Grand 1-1 5

North Sevier 2-0 —



Class 1A

Team Rec. Pv.