Note: The Deseret News picks Ms. Softball and the MVPs, but the remainder of the all-state teams are based on coaches votes.

2A MVP

Emily Brackett, Gunnison, P/OF, Sr.

Finished with a 16-1 record and a 1.33 ERA with 105 strikeouts. At the plate, she batted .535 with 13 doubles, five home runs and 38 runs scored.

2A First Team

Kezzley Winn, Gunnison, 2B, Jr. — .539 BA, .607 OBP, 30 RBI, 12 SB

Maddie Edwards, Gunnison, OF, So. — .563 BA, .622 OBP, 8 HR, 5 2B

Paige King, Gunnison, 3B, Jr. — .514 BA, 11 2B, 48 RBI, .535 OBP

Tavy Gale, Beaver, C, Jr. — .435 BA, 25 RBI, 26 runs

Tayler Brackett, Gunnison, SS, Jr. — .600 BA, .648 OBP, 42 runs, 17 SB

Kelsey Woodhouse, Duchesne, CF, So. — .687 BA, 22 2B, 3 HR, 18 SB

McKaylyn Edwards, Gunnison, OF, Jr. — .449 BA, .575 OBP, 31 hits, 26 RBI

Autumn Rogerson, Parowan, SS, Sr. — .544 BA, 10 HR, 40 RBI, 45 runs

Sydnee Gillins, Beaver, 1B, Jr. — .444 BA, .539 OBP, 19 RBI, 21 runs

Brittlyn Carter, Beaver, SS, Jr. — .422 BA, .479 OBP, 26 runs

Allison Laub, Enterprise, P/SS, So. — .494 BA, .602 OBP, 11 HR, 43 RBI

Megan Wade, Millard, SS, Jr. — .557 BA, 6 HR, 6 2B, .604 OBP

Ronnie Robinson, Enterprise, C/CF, Jr. — .461 BA, .495 OBP, 8 HR, 50 RBI

Josie Crum, Duchesne, P/1B, Jr. — .633 BA, 8 HR, 6 3B, .980 Fielding %

2A Second Team

Megan Rasmussen, Millard, C, Sr.

Kangie Bundy, Enterprise, P/3B, Jr.

Gracie Gardner, Altamont, SS, So.

Cassidy Rasmussen, Altamont, 2B, So.

Rose Potts, Altamont, P, So.

Kindy Christensen, Enterprise, SS/3B, Jr.

Brinlee Stevens, Millard, P, Jr.

Madison Karren, Duchesne, P/1B, Jr

Talynn Brown, Beaver, OF, Jr.

Alaina Ramos, Enterprise, OF, Jr

Alyssa Fischer, Panguitch, P/OF, Sr.

Braylee Skeem, Parowan, P, Sr.

Haley Renegar, Piute, 1B/3B, Jr.

Pippa Hodgkins, Rowland Hall, C, Sr.

2A Honorable Mention

Katelyn Cherry, Gunnison, 1B/OF, So.

Jaida King, Gunnison, C, Jr.

Autumn Shinski, Kanab, P/C, Sr.

Kamree Brunson, North Sevier, SS/C, So.

Jordan Hoyt, Beaver, 2B, Fr.

Tylynn Taylor, Millard, 1B, Sr.

Sierra Lefler, Duchesne, 2B, Jr

Abby Blevins, Panguitch, IF, Jr.

Lauren Logan, Parowan, 3B, So.

Lizzy Smith, Altamont, CF, Sr.

Dykell Jones, Enterprise, 2B, Fr.

Ashli Hutchings, Kanab, IF, Sr.

Lacie Perry, North Summit, C/3B, Sr.

Tazia Bowler, Piute, P, So.