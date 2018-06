Note: The Deseret News picks Ms. Softball and the MVPs, but the remainder of the all-state teams are based on coaches votes.

3A MVP

Bailey Frischknecht, Grantsville, P, So.

Photo courtesy Grantsville Bailey Frischknecht, Grantsville

Led Grantsville to state title 1.56 ERA and 81 strikeouts in 44 innings. In the playoffs, she struck out 28 batters in 13 innings

3A First Team

Laynie Gillins, North Sanpete, 1B/OF, Sr. — .523 BA, batting .718 in region

Photo courtesy North Sanpete Laynie Gillins, North Sanpete

Madison Cox, Manti, 2B, Sr. — .444 BA, .522 OBP, 20 SB

Photo courtesy Manti Madison Cox, Manti

Marleigh Horrocks, Union, OF/C, Jr. — .583 BA, 6 HR

Photo courtesy Union Marleigh Horrocks, Union

Kelsey Sorenson, Carbon, 2B, Sr. — .721 OBP, 65 hits

Photo courtesy Carbon Kelsey Sorenson, Carbon

Cali Fossat, Carbon, 3B, Sr. — 12 HR, 1.077 SLG

Photo courtesy Carbon Cali Fossat, Carbon

Aubree Ison, North Sanpete, C, Jr. — .446 BA, 44 RBI, 10 HR

Photo courtesy North Sanpete Aubree Ison, North Sanpete

Addison Smith, Grantsville, P/OF/1B, Jr. — .489 BA, .550 OBP, 12 HR, 2.64 ERA

Photo courtesy Grantsville Addison Smith, Grantsville

Maddison Peterson, Grantsville, P/OF, So. — .468 BA, .523 OBP, 2.00 ERA

Photo courtesy Grantsville Maddison Peterson, Grantsville

Kelby Henry, North Sanpete, 2B, Jr. — .534 BA, 34 RBI, 7 HR

Photo courtesy North Sanpete Kelby Henry, North Sanpete

Darci Wagner, South Sevier, OF/P, Jr. — .611 BA, 7 HR, 5 2B

Photo courtesy South Sevier Darci Wagner, South Sevier

Jaci Shumway, Grand, SS/P, Fr. — .596 BA, 5 HR, 16 2B, 2.10 ERA

Photo courtesy Grand Jaci Shumway, Grand

Kaitlyn Sperry, Juab, C, Sr. — .577 BA, 12 2B, 4 HR, 29 RBI

Photo courtesy Juab Kaitlyn Sperry, Juab

Kylee Leach, Grantsville, DP, Sr. — .522 BA, .667 OBP

Photo courtesy Grantsville Kylee Leach, Grantsville

Ally Rook, Union, P, Jr. — 12-8 record, 4.26 ERA

Photo courtesy Union Ally Rook, Union

3A Second Team

Madison Hadlock, Union, 1B/P, Sr.

Maizie Clark, Grantsville, 2B, Jr.

Tyra Robertson, Grand, UT, Sr.

Lexie Alder, Manti, SS, Jr.

Jayda Shaw, Manti, C, Sr.

Kaytlyn Cripps, Carbon, P/C, Jr

Kiana Pogroszewski, Manti, P, Jr.

Shaelyn Squires, San Juan, C, Sr.

Cassidy Hortin, South Summit, SS, Sr.

Taelyn Ballow, Juab, P/1B, Sr.

Savannah Hansen, South Sevier, P, Jr.

Mesa Nielsen, Union, SS, Jr.

Mckenna Pendergrass, Carbon, SS, Sr.

Addelyn Brotherson, North Sanpete, SS, So.

3A Honorable Mention

Karly Peterson, Morgan, P, So.

Skylee Edwards, American Leadership, P/IF, Jr.

Laura Sandberg, Grantsville, OF, So.

August Cowan, Grantsville, 3B/P, Fr.

Nakiah Taylor, North Sanpete, P/3B, So.

Cassidy Eiting, South Summit, OF, Sr.

Megan Edwards, American Leadership, C, So.

Taylor Pickrell, Morgan, SS, Jr.

Gracee Bowers, San Juan, P, Jr.

Tassi SuiSui, San Juan, 1B, So.

Delci Lamb, Union, 2B/C, Jr.

Dekota Kraushaar, Carbon, 1B/P, Jr.

Lyndsey Madrigal, Carbon, C/OF, Fr.

Breana Hiatt, Grantsville, C, Fr.