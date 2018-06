Note: The Deseret News picks Ms. Softball and the MVPs, but the remainder of the all-state teams are based on coaches votes.

Ms. Softball

Kapri Toone, Bear River, P, Sr.

Finished with a 22-3 record on the mound with a 2.75 ERA and a 1.21 WHIP. At the plate, she batted .474 with 45 hits, 13 doubles and 32 RBI.

4A MVP

Taylor Fox, Bear River, SS, Sr.

Led Bear River to 4A title with a .449 batting average, 48 hits, 13 2B, 37 RBI, 6 HR, including 13 RBI in playoffs.

4A First Team

Dream Weaver, Cedar, SS/ IF, Sr. — .600 BA, 10 HR, 1.15 SLG, 48 hits

Tyler Thornton, Ridgeline, OF, Jr. — .566 BA, 6 HR, 13 2B, 32 RB, 30 SB

Jordyn Bate, Spanish Fork, P/OF, Sr. — .634 BA, 19 HR, 61 RBI, 13-0 record

Mercedes Call, Bear River, CF, Sr. — .457 BA, 48 runs, 6 3B

Abby Barnes, Lehi, SS/P, Sr. — .474 BA, 34 RBI, 11 2B, 2 HR

Brylee Rudd, Spanish Fork, C, Jr. — .582 BA, 20 HR, 49 RBI, .667 OBP

Payton Hammond, Tooele, P/IF, Sr. — .507 BA, 39 RBI, 9 HR, 24 BB

Pua Johnson, Cedar, 1B, Sr. — .552 BA, 5 HR, 37 hits

Brianna St. Clair, Desert Hills, P, Sr. — .490 BA, 2.96 ERA, 228 Ks

Mailee Jensen, Ridgeline, P, Sr. — .442 BA, 6 HR, 38 RBI, 20-10 record

Addi Betts, Desert Hills, SS/3B, Jr. — .547 BA, 45 RBI, 12 HR

Mallory Barber, Spanish Fork, 3B, Sr. — .633 BA, 10 HR, 50 runs, .677 OBP

Amber Lujan, Tooele, OF, Jr. — .593 BA, 28 RBI, 6 HR

Attlyn Johnston, Tooele, P, Fr. — 1.19 ERA, 146 Ks

4A Second Team

Bailey Tahbo, Lehi, CF, Sr.

Aubrielle Paulson, Orem, P/SS, Sr.

Gabby Beckstrom, Spanish Fork, SS, Sr.

Lindsey Allie, Stansbury, 2B, Sr.

Madison Rouska, Uintah, 3B, Sr.

Ashley Hess, Bear River, C, Jr.

Sophie Oppermann, Green Canyon, CF, Sr.

Malorie Luck, Uintah, P, So.

Denim Henkel, Cedar, CF/OF, So.

Haylee Brown, Mountain Crest, P, Jr.

Kassidy Callahan, Uintah, SS, Jr.

Bryton Holyoak, Cedar, P, Sr.

Jordan Nielson, Canyon View, P, Jr.

Mya Washington, Ridgeline, OF, Sr.

4A Honorable Mention

Aislyn Sharp, Spanish Fork, 2B, Jr.

Kaeley Loader, Stansbury, C, Sr.

Alex Deming, Snow Canyon, IF, So.

Madi Baker, Tooele, SS/3B, Fr.

Morgan Reynalds, Uintah, OF, Jr.

Shay Swenson, Lehi, CF, Sr.

Nya Laing, Logan, P, Jr.

Tenna Child, Mountain Crest, SS/3B, Sr.

Natalie Gunn, Snow Canyon, OF, Sr.

Amanda Riely, Park City, SS/UT, Jr.

Brooklyn Anderson, Ridgeline, SS, Jr.

Taylee Braegger, Canyon View, SS, Jr.

Haven Smith, Hurricane, Fr.

Baily Kay, Payson, SS, Sr.