Note: The Deseret News picks Ms. Softball and the MVPs, but the remainder of the all-state teams are based on coaches votes.

5A MVP

Brylee Marziale, Box Elder, P/1B, Sr.

Photo courtesy Box Elder Brylee Marziale, Box Elder

Led Box Elder to 5A state title with a .400 batting average, 32 RBI and eight home runs. On the mound she finished with 101 strikeouts and a 1.57 ERA.

5A First Team

Mickie Mills, Maple Mountain, P/IF, Sr. —.554 BA, 32 RBI, 14 2B, 7 HR, .612 OBP

Photo courtesy Maple Mountain Mickie Mills, Maple Mountain

Dashani Purcell, Bountiful, SS, So. — .500 BA, 54 RBI, 16 HR

Photo courtesy Bountiful Dashani Purcell, Bountiful

Rylee Harris, Springville, 3B, Sr. — .500 BA, 11 HR, 4 3B, 11 2B, 31 RBI

Photo courtesy Springville Rylee Harris, Springville

Keisha White, West, UT, Jr. — .552 BA, 8 HR, 34 RBI, .631 OBP, 19 SB

Photo courtesy West Keisha White, West

Sydnie Blacker, Box Elder, CF, Jr. — .446 BA, .505 OBP, 13 SB, 0 errors

Photo courtesy Box Elder Sydnie Blacker, Box Elder

Nyah DeRyke, Box Elder, P/1B, Sr. — .419 BA, .469 OBP, 36 RBI, 1.47 ERA

Photo courtesy Box Elder Nyah DeRyke, Box Elder

Riley Arnold, Wasatch, P, So. — .500 BA, 33 RBI, 13 2B, 3.42 ERA

Photo courtesy Wasatch Riley Arnold, Wasatch

Sophia Stoddard, Bountiful, C, So. — .517 BA, 44 RBI, 18 2B, 5 HR

Photo courtesy Bountiful Sophia Stoddard, Bountiful

McHailee Danner, Bountiful, P/1B, Sr. — .430 BA, 9 2B, 27 RBI, 18-6 record

Photo courtesy Bountiful McHailee Danner, Bountiful

Cayla Giles, Maple Mountain, P/SS/3B, Sr. —91 innings, 110 Ks

Photo courtesy Maple Mountain Cayla Giles, Maple Mountain

Huntyr Ava, West, UT, Jr. — .714 BA, 4 HR, 11 RBI, .765 OBP

Photo courtesy West Huntyr Ava, West

Libbie Hawker, Bountiful, CF, So. — .490 BA, 20 RBI, 10 2B, 20 SB

Photo courtesy Bountiful Libbie Hawker, Bountiful

Kamora Masina, West, 1B, Jr. — .500 BA, 7 HR, 22 RBI, .582 OBP

Photo courtesy West Kamora Masina, West

Lexi Parker, Corner Canyon, P/3B, Jr. — 14 wins, 124 Ks

Photo courtesy Corner Canyon Lexi Parker, Corner Canyon

5A Second Team

Madison Kaneko, Murray, OF, Jr.

Justyce Strasburg, Maple Mountain, C/SS, So.

Maclee McPhie, Wasatch, C, Fr.

Emma Marchant, Olympus, P, Jr.

Brittany Simpson, Springville, OF, Sr.

Matea Manuleleua, Cottonwood, OF, Sr.

Mikayla Ulibarri, West, P, Jr.

Katie Tanner, Bountiful, 2B, Sr.

Mallory Merrill, Box Elder, 3B, Jr.

Ana Palmer, Roy, C, Jr.

Mia Fernandes, Roy, SS, Sr.

Josie Vaenuku, West, 3B, Fr.

Maycen O'Neal, Box Elder, C, Sr.

Brooke Meyers, Corner Canyon, 2B/OF, Jr.

5A Honorable Mention

Daisy Taloa, West, IF, So.

Alexis Lokeni, East, C/1B, Sr.

Alyssa McDonald, Murray, OF, Fr.

McKenna Thomas, Springville, P/1B, Fr.

Sydnie Monson, Murray, UT, Sr.

Gigi Canales, Olympus, OF/UT, Jr.

Maysa Averett, Roy, P, Jr.

Kayla Webb, Roy, 3B, Sr.

Barrett Jessop, Skyline, C/UT, Sr.

Marisa Bowman, Skyridge, SS, Jr.

Charley Kelson, Wasatch, 3B, Jr.

Asia Fauga, West, C, So.

Josee Haycock, Corner Canyon, SS, Jr.

Brinley Murray, Maple Mountain, IF, Jr.