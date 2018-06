Note: The Deseret News picks Ms. Softball and the MVPs, but the remainder of the all-state teams are based on coaches votes.

6A MVP

April Visser, Herriman, SS, Sr.

Photo courtesy Herriman April Visser, Herriman

Led Herriman to state title with .576 batting average, five triples, 15 home runs, 20 stolen bases, a 1.235 slugging percentage and a .906 fielding percentage.

6A First Team

Libby Parkinson, Herriman, P/UT, Jr. — .517 BA, 17 HR, 1.23 SLG, 10 wins

Photo courtesy Herriman Libby Parkinson, Herriman

Alexis Poulsen, Cyprus, P, Sr. — 8-3 record, 129 Ks, .444 BA, 26 RBI

Photo courtesy Cyprus Alexis Poulsen, Cyprus

Mia Cullimore, Davis, P/3B, Sr. — .460 BA, 8 HR, 9 2B, 37 RBI, 1.33 SLG

Photo courtesy Davis Mia Cullimore, Davis

Ashtyn Bauerle, Syracuse, P, Sr. — .319 BA, 16-6 record, 2.66 ERA, 177 Ks

Photo courtesy Syracuse Ashtyn Bauerle, Syracuse

Nicole Wall, Bingham, P, Sr. — 17 wins, 211 Ks, 1.61 ERA, .429 BA

Photo courtesy Bingham Nicole Wall, Bingham

Aubree Hogan, Bingham, OF, So. — .453 BA, 33 RBI, 8 HRs, .860 SLG

Photo courtesy Bingham Aubree Hogan, Bingham

Makaiya Gomez, Copper Hills, OF, So. — .571 BA, 6 HR, .632 OBP

Photo courtesy Copper Hills Makaiya Gomez, Copper Hills

Katelyn Whiting, Riverton, C/SS, Sr. — .606 BA, .662 OBP, 1.15 SLG

Photo courtesy Riverton Katelyn Whiting, Riverton

Kemri Curtis, Syracuse, CF, Sr. — .402 BA, 45 hits, 3 2B, .973 Field %

Photo courtesy Syracuse Kemri Curtis, Syracuse

Brianna George, Fremont, C, Sr. — .475 BA, 5 2B, 8 HR, 31 RBI

Photo courtesy Fremont Brianna George, Fremont

Mackenzy Richins, Taylorsville, OF, Sr. — .576 BA, .959 field %, 29 RBI

Photo courtesy Taylorsville Mackenzy Richins, Taylorsville

Sydnee Hoffman, Herriman, 3B, Jr. — .467, 2B (4) FP .923

Photo courtesy Herriman Sydnee Hoffman, Herriman

Jackie Gold, Layton, P, Jr. — 148 Ks

Photo courtesy Layton Jackie Gold, Layton

Carley Croshaw, Davis, SS, Sr. —.478 BA, 33 hits, 12 HR, 28 RBI, .580 OBP

Photo courtesy Davis Carley Croshaw, Davis

6A Second Team

Tylor Comeau, Layton, OF, Jr.

Maddy Ford, Taylorsville, 3B, Jr.

Fallyn Marshall, Syracuse, SS, Sr.

Kenadee Moore, Bingham, C, Sr.

Alyxx Estrada, Copper Hills, SS/3B, So.

Krystal Kemp, Herriman, P/OF, Sr.

Savanna Montoya, Taylorsville, O/F, Sr.

Kaycee Valencia, Clearfield, C/UT, Fr.

Maycen Benincosa, Clearfield, 3B/UT, So.

Alexia Arredondo, Herriman, C, Sr.

Brighton Fenton, Pleasant Grove, P, Jr.

Jaydan Jensen, Bingham, SS, Sr.

Lexi Breeze, Granger, OF, Sr.

Mikayle Stites, Layton, C, Sr.

6A Honorable Mention

Brooklyn Pritchett, Layton, OF, Fr.

Ari Owens, Pleasant Grove, 3B, Jr.

Kylie Derrick, Syracuse, 1B, Sr.

Jessie Golder, Clearfield, 2B, Sr.

McKenzie Bergener, Copper Hills, OF, Sr.

Maggie Miller, Davis, CF, Jr.

Tanzie Gasu, Hunter, P/UT, Sr.

Ashlee Schriever, Syracuse, C, Sr.

Sid Hogan, Bingham, 2B, Sr.

Brynn Roberts, Bingham, OF, Sr.

Carlye Davis, Copper Hills, C, Fr.

Kaci Bobo, Copper Hills, 1B, Sr.

Riley Newbold, Cyprus, C/OF, Sr.

Hanna Reid, Bingham, 3B, Sr.