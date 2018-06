Note: The Deseret News picks Mr. Baseball and the MVPs, but the remainder of the all-state teams are based on coaches votes.

6A MVP

Derek Soffe, Bingham, P/OF, Sr.

Finished season with a .460 batting average, 9-1 record with a 1.64 ERA. In the state tournament he batted .650 with three wins and a 0.97 ERA.

6A First Team

Ryan Hardman, American Fork, P/IF, Sr. — .392 BA, 7 2B, 3 HR, 25 RBI, 9-1 record, 1.92 ERA

Dylan Sanchez, Riverton, OF/P, Sr. — .441 BA, 52 hits, 34 RBI, 1.83 ERA

Colton Carpenter, American Fork, 1B, Sr. — .393 BA, 7 2B, 4 HR, 34 RBI

Nick Burdette, Bingham, 1B, Sr. —.363 BA, 4 HR, 1.119 OPS

Colton Easton, Lone Peak, C/P, Sr. — .372 BA, 2 HR, 7 2B, 28 RBI

Zac McCleve, Cyprus, P/1B, Sr. — 8-3 record, 72 Ks, opponent BA .220

Zack Mansfield, Davis, OF, Sr. — .392 BA, 32 runs, 22 RBI, 5 HR

Noah Wallick, Bingham, SS, Sr. — .356 BA, outstanding defense

Ryen Edwards, Riverton, P/SS/C, Sr. — .404 BA, 31 RBI, 1.91 ERA, 53 Ks

Kyler Bush, Fremont, P/OF, Sr. — 5-2 record, 2.45 ERA, 57 Ks

Bryson Hirabayashi, Clearfield, P/3B, Jr. — 6-2 record, 1.78 ERA

Kody Nelson, Riverton, P/1B, Sr. — .363 BA, 17 RBI, 2.44 ERA, 68 Ks

Zack Peterson, Riverton, SS/P, Sr. — .336 BA, 22 RBI, 41 hits

Brayden Taylor, Copper Hills, SS, So. — .469 BA

6A Second Team

Stockton Hall, Davis, SS, P, Jr.

Jaxon Brown, Pleasant Grove, C, Sr.

Connor Pay, Lone Peak, 1B, Sr.

Ryker Kap, Northridge, P/OF, Sr.

Peyton Jones, Bingham, P, Jr.

Jake Porter, Northridge, P/OF, Sr.

Camden Snarr, Bingham, C, Sr.

Zack Hoskins, Davis, 1B/P, Sr.

Drew Ferneau, Layton, IN/P, Sr.

Jaxon Mansfield, Clearfield, SS/3B, Sr.

Chase Taylor, Copper Hills, C, Jr.

Mitch McKnight, Weber, Pitcher, Sr.

Brock Watkins, Pleasant Grove, SS, Jr.

Hayden Royer, Kearns, SS, Sr.

6A Honorable Mention

Jaxon Slack, Hunter, P, OF, Sr.

Joey Dixon, Bingham, IF/P, So.

Ty Barker, Pleasant Grove, C/P/1B, Jr.

Nick Stevens, Bingham, OF, Sr.

Gaige Morris, Riverton, OF/P, Sr.

Zachary Schmidt, West Jordan, OF, Jr.

Kyle Hoffman, Copper Hills, OF/P, So.

Zach Schofield, Syracuse, P/INF, Sr.

Ryan Jeffs, Herriman, Pitcher, Sr.

Ryan Feeney, Taylorsville, 1B/3B, Sr.

Travis Johnson, American Fork, P/IF, Jr.

Brevin Thon, Weber, OF, P, Sr.

Angel Guevara, Hunter, SS, Jr.

Bryson Van Sickle, Westlake, P, Jr.