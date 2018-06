Note: The Deseret News picks Mr. Baseball and the MVPs, but the remainder of the all-state teams are based on coaches votes.

Mr. Baseball

Tyson Fisher, Dixie, 3B/P, Sr.

Led Dixie to state championship with a 9-1 record and a 0.81 ERA in 60 innings, striking out 94. At the plate he batted .512 with 9 HR, 9 2B and 33 RBI.

4A MVP

Hobbs Nyberg, Dixie, IF, Sr.

Dixie’s leadoff hitter batted .495 with 5 HR, 11 2B, 2 3B and 33 RBI.

4A First Team

Austin Deming, Snow Canyon, SS/P, Sr. — .516 BA, 9 HR, 31 RBI, 5-0 record, 1.31 ERA

Cy Nielson, Spanish Fork, P/OF, Jr. — .330avg, 10 2B, 23 RBI, 1.78 ERA

Cooper Vest, Dixie, P, So. — 8-0 record, 2.59 ERA, 91 Ks

Breck Eichelberger, Snow Canyon, P, Sr. — 9-1 record, 0.77 ERA, 87 Ks

Jake Dahle, Bear River, P/IF, Sr. — 6-3 record, 1.72 ERA, 79 Ks

Josh Cowden, Spanish Fork, C, Sr. — .402 BA, 7 HR, 23 RBI, .805 SLG

Trey Allred, Desert Hills, SS/2nd, Sr. — .400 BA, .512 OBP, 8 SB

Chase Lundin, Dixie, C, Sr. — .429 BA, 7 HR, 9 2B, 40 RBI

Drew Thorpe, Desert Hills, P/SS, Jr. — .397 BA, .505 OBP, 1.73 ERA

Cooper Rust, Juan Diego, P/IF, Jr. — 7-1 record, 1.93 ERA, 76 Ks

Bronson Andrus, Desert Hills, 1B, Jr. — .434 BA, .483 OBP, 4 HR, 43 RBI

Dawson Stiefel, Juan Diego, IF/P, Sr. — .430 BA, 10 2B, 5 HR, 1.65 ERA

Payton Gross, Park City, C, Sr. — .420 BA, 9 2B, 4 HR, 35 RBI

Easton Rex, Juan Diego, DH/IF, Jr. — .405 BA, 14 2B, 7 HR, 38 RBI

4A Second Team

Jamison Finch, Orem, P, Sr.

Tanner Staheli, Pine View, SS/P, Sr.

Sam Strader, Park City, P/SS, Sr.

Shawn Triplett, Ridgeline, P/IF, Sr.

Andrew Pintar, Spanish Fork, SS/P, Jr.

Brian Jones, Bonneville, C, Jr.

Kayler Yates, Dixie, SS/P, Jr.

Ryder Lundahl, Sky View, OF, Jr.

Wyatt Roholt, Bear River, IF, Jr.

Nate Bingham, Mountain View, P/OF, Sr.

Wyatt Hudgens, Park City, P, Sr.

Kyle Coburn, Salem Hills, SS, So.

Jed Jensen, Snow Canyon, P, Sr.

Rex Jones, Juan Diego, OF, Jr.

4A Honorable Mention

Cooper Kunz, Sky View, C/P, Sr.

Bridger Bunnell, Cedar High, P/SS, Jr.

Kade Hancock, Salem Hills, P, Jr.

Roman Lafemina, Pine View, 2B, Jr.

Trace Hardin, Canyon View, P, Sr.

Nate Coombs, Mountain Crest, 1B, Sr.

Weston Sampson, Pine View, C, Sr.

Stephen Gubler, Snow Canyon, 3B, Sr.

Kyler Murray, Uintah, P/OF, Jr.

Wyatt Woodland, Dixie, 1B/DH, Sr.

Hunter Herrera, Lehi, OF, Jr.

Makayden Kent, Bear River, IF, Sr.

Blake Milne, Desert Hills, P, Jr.

Chris Daley, Orem, OF, Sr.