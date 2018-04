Here's a rundown of how Utah athletes fared at the prestigious Arcadia Invitational in Arcadia, California, this past Friday and Saturday.

Provo's Meghan Hunter had a very strong performance in the 400 meter invitational race finishing with a time of 53.79 while North Summit's Sadie Sargent finished third in the one mile seeded race with a time of 4:53.63.

Boys results

100 meters (seeded)

4. William Prettyman, East, Jr. – 10.67

100 meters

4. Keivontae Washington, Snow Canyon, Sr. – 10.86

200 meters (seeded)

8. William Prettyman, East, Jr. – 21.77

200 meters

5. Keivontae Washington, Snow Canyon, Sr. – 22.04

800 meters (invitational)

14. Dylan Tidwell, Bingham, Jr. – 1:57.90

800 meters

25. Craik Evans, Lone Peak, Sr. – 1:58.52

One mile (invitational)

7. Caleb Armstrong, Hurricane, Jr. – 4:18.39

One mile

10. Brennan Benson, Timpanogos, Sr. – 4:20.55

23. Addison Hedges, Weber, Sr. – 4:23.45

31. Bridger Altice, Northridge, Jr. – 4:25.40

38. Ben Berlin, Timpanogos, Sr. – 4:26.98

40. Joshua Armstrong, Hurricane, Fr. – 4:28.64

44. Spencer Robinson, Timpanogos, Sr. – 4:30.57

3,200 meters (invitational)

9. Ryan Raff, Lehi, Sr. – 8:54.65

12. Brandon Garnica, Springville, Sr. – 8:57.25

14. Grant Gardner, Springville, Jr. – 8:58.14

24. Aidan Troutner, Timpview, Sr. – 9:05.38

33. Jensen Lambert, Cedar, Sr. – 9:30.10

3,200 meters (seeded)

8. Roberto Porras, Olympus, Sr. – 9:11.05

18. Justin Hartshorn, Lone Peak, Sr. – 9:19.99

23. Curt Crossley, Roy, Sr. – 9:22.48

3,200 meters

3,200 meters (rated)

6. Logan Anderson, Westlake, Sr. -- 9:15.73

3,200 meters

54. Max Wehrli, Northridge, Jr. – 9:31.58

67. Carson Wilkins, Morgan, Jr. – 9:37.78

68. Andrew Blackham, Ogden, Sr. – 9:37.92

300 hurdles

3. Carter Reynolds, Desert Hills, Sr. – 38.67

Long jump

13. Josh Hartvigsen, East, Jr. – 22’00.50

21. William Prettyman, East, Jr. – 21’01.75

Girls results

100 meters

32. Krista Farley, Weber, Sr. – 12.66

200 meters

71. Krista Farley, Weber, Sr. – 26.14

400 meters (inivitational)

4. Meghan Hunter, Provo, Jr. – 53.79

400 meters

47. Aniya Bobo, Weber, Jr. – 1:00.26

800 meters

6. Madison Moffit, Timpanogos, Sr. – 2:15.26

31. Aniya Bobo, Weber, Jr. – 2:20.33

One mile (invitational)

3. Sadie Sargent, North Summit, Sr. – 4:53.63

13. Mic Webster, Cedar, Jr. – 5:12.19

One mile

1. Abby Jensen, Westlake, Jr. -- 5:00.14

5. Madison Moffit, Timpanogos, Sr. – 5:05.95

10. Mica Rivera, Herriman, Sr. – 5:08.76

47. Katie Duckworth, Olympus, Sr. – 5:26.42

3,200 meters (rated)

7. Mica Rivera, Riverton, Sr. – 10:51.45

27. Harley Taylor, Cedar, Jr. – 11:07.33

3,200 meters (seeded)

12. Samantha Nelson, Desert Hills, Jr. – 10:57.56

3,200 meters

22. Bailey Brinkerhoff, Desert Hills, Jr. – 11:05.60

300 hurdles (seeded)

8. Ally Gomm, Provo, Jr. – 47.22

Long jump

24. Krista Farley, Weber, Sr. – 17’05.00

Pole vault (Day 1)

12. Anna Parkinson, Riverton, Sr. – 10’07

Pole vault (Day 2)

24. Hannah Stetler, Bingham, So. – 11’01.00