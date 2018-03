Here are the Utah Academic All-State recipients for winter sports in 2017-18 academic year.

Boys Basketball

Class 6A — Seth Argyle, Copper Hills; Benjamin Bittner, Copper Hills; Carter Johnson, Herriman; Bassel Tekarli, Hillcrest; Matthew Wickizer, Kearns; Conner Hill, Layton; Steven Ashworth, Lone Peak; Matthew Goodrich, Northridge; Jesse Boggess, Pleasant Grove; Tyler Pearson, Pleasant Grove; Jacob Godfrey, Syracuse.

Class 5A — Chayse Quayle, Box Elder; Adam Christensen, Brighton; Spence McDonald, Cottonwood; Larsen Sager, Cottonwood; Spencer Griffin, Maple Mountain; Marcus Krommenhoek, Maple Mountain; Ethan Nelson, Maple Mountain; Jacob DowDell, Olympus; Alexander Lamb, Roy; Mason Cowley, Woods Cross.

Class 4A — Tyler Webber, Desert Hills; Jackson Last, Hurricane; Kyler Welsh, Lehi; Dallin Tolman, Mountain Crest; Jacob Ford, Payson; Braden Baker, Snow Canyon; Austin Staheli, Snow Canyon; Dawson Banks; Mitchell Bunn, Tooele; Kaden Watkins, Uintah.

Class 3A — Stetler Tanner, ALA; Layton Day, Delta; Tanner Gonder, Delta; Brett Roundy, Delta; Raiden Gould, Juab; Alex White, Juab; Michael Cross, Maeser Prep; Kolton Brailsford, Manti; Taylor Green, Providence Hall; Baylr Eldredge, San Juan; Ryan Griffin, South Summit; Gerritt Vander Linden, Summit Academy.

Class 2A — Clayl Christensen, Altamont; Anthon Rust, Altamont; Porter Hollingshead, Beaver; Dalton Hoyt, Beaver; Spencer Laub, Enterprise; Nathan Whitman, Enterprise; Jacob Shakespear, Kanab; Brooks Mickelsen, North Sevier; Trevor Bassett, Parowan; Trey Stubbs, Parowan.

Class 1A — Austyn Brinkerhoff, Bryce Valley; Joshua Brinkerhoff, Bryce Valley; Taten Leech, Bryce Valley; Bosten Englestead, Panguitch; Kinnen Clark, Rich; Nicholas Jarman, Rich; Aaron Smith, Rich; Porter Weston, Rich; Curtis Evans, Tintic; Lawrence Whitney, Tintic.

Girls Basketball

Class 6A — Cailin McGarry, Clearfield; Brooklynn Freestone, Fremont; Samantha Jessop, Herriman; Kellie Saunders, Herriman; Madison Tripp, Herriman; Carol Lucero, Kearns; Lydia Mashburn, Northridge; Jessica Petersen, Northridge; Jaydeene Burgess, Riverton; Valerie Harker, Syracuse.

Class 5A — Kambri Curtis, Box Elder; Andreanna Mckee, Box Elder; Kylie Mortensen, Box Elder; Sidney Kaufmann, Brighton; Macy Raddon, Brighton; Nicole Critchfield, Corner Canyon; Hannah Sanderson, Corner Canyon; Elena Ibanez, Cottonwood; Peyton Naylor, Jordan; Haley Green, Maple Mountain; Tasia Stevens, Murray; Laura Hadley, Roy; Josie Williams, Roy; Kendra Middleton, Timpanogos; Hannah Glazier, Timpview; Ashlynn Berg, Wasatch; Hannah Johnston, Wasatch; Sakara BakenRa, West.

Class 4A — Natalie Cottle, Bear River; Kathleen Selvera, Ben Lomond; Bryn Banks, Canyon View; Bailee Fielding, Cedar; Dream Weaver, Cedar; Kaitlyn Hinton, Green Canyon; Tylee Brisk, Hurricane; Alexa Christensen, Hurricane; Kylee Stevens, Hurricane; Siuana Pauni, Logan; Katherine Timmerman, Logan; Allison Warner, Mountain View; Tahlia White, Mountain View; Cacia Rasmussen, Orem; Madison Houston, Payson; Claire Newby, Pine View; Ashley Nielsen, Ridgeline; Kathryn Larson, Sky View; Megan Spackman, Sky View; Lauren Ashton, Snow Canyon; Natalie Pendleton, Spanish Fork

Class 3A — Bridgette Christensen, Delta; Kaylee Nielson, Delta; Lainee Jensen, Emery; Paige McCluskey, Grantsville; Kjerstin Birch, Manti; Amie Squire, Manti; Lisa Blazzard, Morgan; Makennah Morrell, Morgan; Emma Jones, Richfield; Caitlyn Nabity, Richfield; Madison Roberts, Richfield; Abigail Woolsey, Richfield; Kamree Peterson, South Sevier.

Class 2A — Tiera Goff, Beaver; Linley White, Beaver; Taylor Packer, Draper APA; Jessica Holt, Enterprise; Katelyn Church, Kanab; Payton Miller, Millard; Ashlin Goble, North Sevier; McKenzie Mason, North Sevier; Maria Calvario, Parowan; Riley Whitworth, Wasatch Academy.

Class 1A — Elena Yee, Milford; Alyssa Reeve, Monticello; Jordan Bennett, Panguitch; Taelor Gass, Piute; Mickell Morgan, Piute; Kierra Groll, Rich; Reesha Larsen, Rich; Taleesha Larsen, Rich; Jacilyn Leifson, Rich; Amberlee Smith, Rich.

Wrestling

Class 6A — Jacob Holman, American Fork; Hunter Cross, Bingham; Colton Davis, Bingham; Porter Westerlind, Bingham; Bryson Reed, Copper Hills; Nathan Searle, Cyprus; Scott Abbott, Hillcrest; Alexis Wallace, Lone Peak; Cayden Curtis, Riverton; Garrett Wilson, Syracuse.

Class 5A — Gage Mele, Bountiful; Brock Hardy, Box Elder; Brandyn Van Tassell, Maple Mountain; Russell Torgersen, Provo; Xander Judd, Timpview; Caleb Cook, Viewmont; Joshua Kim, Viewmont; William Money, Viewmont; Jackson Morley, Viewmont; Marshall Job, Wasatch.

Class 4A — Zachary Miller, Bear River; Sean Weaver, Cedar; Ronald Afualo, Desert Hills; Keaton Brinkerhoff, Desert Hills; Dylan Bostock, Mountain Crest; Cameron Shine, Park City; Scott Earl, Payson; Jacob Ethridge, Payson; Austin Hone, Payson; Brennan Cook, Salem Hills.

Class 3A — Brandon Atkinson, Delta; Tanner Shields, Delta; Killick Mickelson, Manti; Trevor Roberts, Manti; Bridger Butterfield, Morgan; Jeffery Nowers, Richfield; Joseph Clinger, San Juan; Grange Simpson, San Juan; Gordon Hermansen, South Summit; Andrew Simonson, Summit Academy.

Class 2A — Tyce Raddon, Beaver; Darion Bird, Duchesne; Alexander Holder, Gunnison; Taran Bartholomew, Millard; Jacob Gates, Millard; Johnn Kelly, Millard; Mac Peterson, North Sevier; Keyan Staples, North Summit; Tayte Staples, North Summit; Enoch Horning, Utah Military.

Class 1A — Benjamin Rose, Bryce Valley; Thomas Anderson, Monticello; Brayson Wilcox; Barlow Pace, Wayne.

Boys Swimming

Class 6A — Patrick Taggart, Bingham; Carter Barrus, Davis; Zachary Michaelson, Davis; Sage Helton, Kearns; Jacob Mickelson, Lone Peak; Jimmy Xiao, Lone Peak; Brett Andersen, Pleasant Grove; Garrett Shaw, Pleasant Grove; Wyatt Decker, Weber; Jonah Simmons, Weber.

Class 5A — Stephen Hood, Alta; Michael Mercer, Bountiful; Kevin Metcalf, Jordan; Logan Marks, Maple Mountain; Spencer Laudie, Skyridge; Spencer McQueen, Springville; Kael Berkley, Wasatch; Ethan Duncan, Wasatch; Benson Probst, Wasatch; Jacob Hansen, Woods Cross.

Class 4A — Alec Chournos, Bear River; Chet Rhodes, Bear River; Sterling Bradshaw, Canyon View; Bryant Israelsen, Green Canyon; Garrett Richardson, Green Canyon; Cameron Slade, Green Canyon; Brigham Bernhardt, Logan; Mattias Mitchell, Mountain View; Mackay Baugh, Ridgeline; Lance Nielsen, Ridgeline; Dawson Richards, Ridgeline.

Class 3A — Allen Durrant, Emery; Tyler Moreau, Grand; Jase Wilson, Grantsville; Dallin Hansen, Maeser Prep; Anthony Puertas, Maeser Prep; Myles Barney, Morgan; Trevor Ence, North Sanpete; Elias Crittenden, North Summit; Canyon Douglas, Richfield; Benjamin Cottam, Wasatch.

Girls Swimming

Class 6A — Stacey Clark, American Fork; Abigail Jacketta, Herriman; Sarah Jarrett, Hunter; Kimerly Biesinger, Kearns; Bela Hatch, Kearns; Ashlyn Roberts, Lone Peak; Elizabeth Smith, Lone Peak; Ada Hawkes, Pleasant Grove; Olivia Lawrence, Pleasant Grove; Bailey Smith, Weber; Tayler Raff, Westlake.

Class 5A — Elle Campbell, Bountiful; Abigail Canann, Bountiful; Laura Landon, Bountiful; Alissia Nydegger, Bountiful; Afton Anderson, Brighton; Olivia Huntzinger, Brighton; Michaela Page, Brighton; Ashley Pickford, Corner Canyon; Hannah Dibb, Cottonwood; Katelyn Price, Cottonwood; Anna Foulks, Highland; Shelby Brown, Maple Mountain; Aleah Griffin, Skyline; Anna Brower, Springville; Annie Jacob, Timpview; BrookLin Sorenson, Wasatch; Juyoung Kim, West.

Class 4A — Maile Miller, Ben Lomond; Abby Brown, Cedar; Samari Nelson, Dixie; Kadie Kunz, Green Canyon; Kaylee Kowallis, Logan; Hailey Checketts, Ridgeline; Lindsay Rigby, Ridgeline; Arianne Meek, Sky View; Emily Colton, Spanish Fork; Cassady Gappmayer, Spanish Fork; Kacie Jones, Spanish Fork; Natalie Reese, Spanish Fork.

Class 3A — Shannon Baker, Carbon; Jessica Bliss, Delta; Chelsea Olsen, Emery; Savannah Thomas, Grantsville; Anna Shum, Judge Memorial; Megan Rasmussen, Millard; Allyssa Ericksen, North Sanpete; Sophia Murdock, Richfield; Benley Tait, Richfield; Cassidy Eiting, South Summit.

Drill Team

Class 6A — Sadie Briggs, Bingham; Madilyn Topik, Clearfield; Chandler Wadsworth, Davis; Nicole Cevering, Fremont; Brooklyn Watts, Layton; Kasey Doney, Syracuse; Abigail Poll, Weber; Alexa Bergmann, Westlake; Kaycee Chamberlain, Westlake; Autumn Schaugaard, Westlake.

Class 5A — Alixis Kilgore, Corner Canyon; Tiffany Asay, Maple Mountain; Hannah Finch, Maple Mountain; Brentley Burnham, Skyridge; Sara Keeslar, Skyridge; Megan Martin, Springville; Julia Baldwin, Viewmont; Kylee Kickamore, Viewmont; Jaden Arnold, Wasatch; Zadie Farris, Woods Cross.

Class 4A — Kaelee Burdett, Bonneville; Clara Barnes, Cedar; Erin Nielsen, Green Canyon; MacKenzie Spencer, Green Canyon; Isabelle Glaittli, Ridgeline; Alex Hammond, Ridgeline; Kelsey Stephens, Tooele; Tasia Horrocks, Uintah; Lindsay Seitz, Uintah; Rachel Speirs.

Class 3A — Mickelle Monson, Carbon; Gracie Steele, Carbon; Samantha Denbow, Delta; Hannah Petersen, Juab; Breanna Hedelius, Manti; Kalani Wallace, Manti; Emma Lindley, Morgan; Brooklyn Grover, San Juan; Malerie Thompson, South Sevier; Paige Pappas, South Summit.

Class 2A — Cassidy Smith, Duchesne; Brinley Bown, Gunnison; Alyssa Burrell, Gunnison; Kylee Keisel, Gunnison; Adelyn Overly, Gunnison; Kamree Tucker, Gunnison; Makenna Clarkson, Kanab; Brooke Szymanski, Kanab; Barlee Bennett, North Sevier; Kaycee Staley, North Summit.

Class 1A — Ashley Weathington, Diamond Ranch; Carlyn Goodwine, Monticello; Abigail Nielson, Monticello; Eric Rogers, Monticello; Halle Young, Monticello; Kimberly Hall, Piute; Aspyn Jensen, Piute; Asabella Ramos, Piute; September Cluff, Rich; Tailor Tingey, Rich.