Here's a rundown of the all-region football teams for 6A, 5A, 4A, 3A and 2A as determined by the coaches from each individual region. These all-region football teams were chosen by each individual region's coaches and submitted to the Deseret News for publication (not all regions submitted teams).

Region 1

MVP — Austin Bartholomew, Weber

Offensive MVP — Ty Metcalfe, Syracuse

Defensive MVP — Jace Campbell, Weber

First Team

Weber — Pierce Callister, Hudson Schenck, Tysen Lewis, Brandt Opheikens, Colton Jones, Cy Denney. Syracuse — Wyatt Bowles, Austin Kirkman, Dylan Wistisen, Ty Burke, Tucker Bartels. Fremont — Heston Hobbs, Tony Bodily, Jake Douglas, Trevor Hahn, Jay Scott, Owen Stewart. Northridge — Josiah Kelley, Tavis Fitzgerald, Carson Stokes, Hunter Harris, Tavion Martinez, Brevin Perkins. Clearfield — Colton Manning, Jaxson Mansfield, Orion Santiago, Devin Poll. Davis — Jordan Strate, Zach Hoskins, Matt Gardner. Layton — Drew Ferneau, Braxton Smith.

Second Team

Weber — Hunter Neilson, Braeden Iverson, Tyler Short, Braxton McGraw, Sione Moa. Syracuse — Sawyer Larson, Casey Blakely, Scott Davies, Cole Thompson, Kaden Mueller. Fremont — Cade Hadley, Dawson Sanford, Chaedon Dayton, Kendrick Bolos, Justin Sagapolu. Northridge — Jackson Murphy, Lawrence Yarbrough, Matt Adamson, Korgan Green, Kade Worthen. Clearfield — Colton Kirkman, Justin Brown, Ethan Jones, Andrew Skipps, Ben Brakey. Davis — Max Tupuola, Mason Frodsham, Bridger Beyer, Dalton Adams, Jace Hinton. Layton — Weston Memmott, Alec Bolingbroke, Jake Sandberg, John Hunt, Vincent Ciancone.

Region 2

Offensive MVP — Sese Felila, Kearns

Defensive MVP — Journey Buba, Kearns

First Team

Kearns — Eric Hickenlooper, Isaac Matua, Isaiah Afatasi Itula, Logan Floyd, Michael Pacheco, Ami Leha, Alfredo Colin, Marcel Barcelon, Audrick Afatasi, Marcus Solomona, Brayden Larrabee, Mekhi Hammock, Francisco Garcia. Hunter — Pailate Makakona, Jeff Save, Sousa Moea’i, Lisiate Tauteoli, Masi Lutui. Cyprus — Ashe Pollock, Josh Amasio, Jaxon Garcia, Ivan Ortiz, Manny Ramirez, Alex Lanktree. Granger — Mosese Sonasi, Tee Tonga, Tiger Mulitalo, Hector Magallanes, Will Lokotui, Tevita Finau. Hillcrest — Keala Mahe, Ezra Moleni.

Second Team

Kearns — Willie Hendrix, Jake Proctor, Devyn Oldroyd, Neko Jardine, Kalux Manuo, Alejandro Aguinaga, David Tongolei. Hunter — Daisean Cash, Mason Familiar, Karlo Almaraz, Huni Tauteoli, Atelea Tahi, Sione Tauteoli. Cyprus — Jazey Drecksel, Parker Meldrum, Soujah Gasu, Jaren Kamakana. Granger — Patrick Fue, Ammon Tavai, Brian Reid, Robert Tabile, Ian Alexander. Hillcrest — Chris Arner, James Reich, Mckay Ashby.

Region 3

MVP — Sione Molisi, East

Offensive MVP — Charlie Vincent, East

Defensive MVP — Tyson Herrera, Herriman

First Team

East — Taki Taimani, Apu Ika, Viliami Tausinga, Tutu Spann, Paul Maile, Junior Angilau, Tennessee Pututau, Johnson Hansen, Saia Hamilton, Seni Tuiaki. Herriman — Jaren Kump, Isi Leakehe, Braxton Pearce, Karter Shaw, Drake Elliot, Darian Strate, David Fotu. West Jordan — David Roberts. Taylorsville — Dane Leituala, Ma’a Hall, TJ Hazel, David Sterzer, McKay Savini. Riverton — Stockton Lund, Cole Candalot, Hamaua Tuione, Tanner Vernon, Travis Mohney, Tristyn Hymas. Copper Hills — Justice Salisbury, Jumarius Earls.

Second Team

East — Ben Ford, Jaylon Vickers, Nic Harris, Mekelee Gautavai, Moa Heimuli. Herriman — Jake Anderson, Tristin Carmen, Tyson Martin, Blake Freeland. Taylorsville — Mona Hunter, Caleb Shulte. Riverton — Bridger Ferguson, Aiden Gordan, Kaige Roberts. Copper Hills — Brock Marden.

Region 4

MVP — Brayden Cosper, Bingham

Offensive MVP — Branson Barron, American Fork

Defensive MVP — Simote Tepa, Bingham

First Team

Bingham — Braedon Wissler, Camden Brown, Tevita Angiliu, David Latu, Lolani Langi, Tanner Merrill, Brandon Lopez. Lone Peak — Brock Jones, Cody Collins, Mitchell Johnson, Connor Pay, Jonah Vimahi, Thomas Bateman, Andrew Ostler, Jacob Mumford, Brigham Trowbridge. American Fork — Chase Roberts, Braydin Shipp, Jonah Lueng-Wai, Jeff Harris. Pleasant Grove — Dayne Christiansen, Masen Wake, Keegan Wilkinson, Tyler Trotter, Maika Tauteoli, Kaino Maldonado. Westlake — Ben Byrd, Stephen Kanuch.

Second Team

Bingham — Dax Milne, Seleka Ataata, Cole Moody, Ryan Wood, Kobi Matagi. Lone Peak — Kevin West, Kobe Freeman, Kaden Clements, Michael Dayley. American Fork — Farrell Dean, Tyler Traveler, Ian Filoso. Pleasant Grove — Jake Jensen, Tai Kauwee. Westlake — Wyatt Brennan.

Region 5

MVP — Cameron Brown, Viewmont

Co-Offensive MVPs — Jeremy Kaleikini, Box Elder; Judge Samuelu, Woods Cross; Trace Tupe, Roy.

Co-Defensive MVPs — Chris Stubbs, Viewmont; Nick Howe, Woods Cross; Brig Johnson, Bountiful

First Team

Viewmont — Preston Pitt, Josh Huff, Taylor Money, Jackson Strong, Alex Harrison, Jackson Barber, Davis Weir, Tyson Handley. Roy — Kyrese Rowan, Jax Weaver, Josh Gallegos, Cam Stimpson, Mercy Matuatia. Bountiful — Garrett Buchanan, Tavin Douger, Jaxon Wood, Cameron Hansen, Kade Larsen. Woods Cross — Nuu Sellesin, Jake Watkins, Tanner Miller, Tucker Goodfellow. Box Elder — Ryan Gunn, Brock Hardy, Casey Jacobsen.

Second Team

Viewmont — Jay Wadley, Lucas Bushey, Cole Salmon, Aaron Bredgaurd, Noah Montoya, Cort Gibbs, Jackson Coyle. Roy — Isaiah Huber, Dionte Davis, Drake Hamblin, Xavier Montoya, Jaxson Dart, Kayden Freeland. Bountiful — Karsten Wersland, Easton Allsop, Austin Hayes-Carter, Mason Fauatea, Hayden Gulbransen, Paxton Hawkes. Woods Cross — Franky Jacobsen, Dom Torres, Jamahl Kitiona, Justice Samuelu, Jordan Johnson, Chris Cologna. Box Elder — Colton Kapp, Jeremiah Petersen, Bernard Pena, Conner Stevenson.

Region 6

MVP — Cammon Cooper, Lehi

Co-Offense MVPs — Dallin Holker, Highland; Taylor Larsen, Skyline

Defensive MVP — Isiah Jones, Highland

First Team

Lehi — Cade Moore, Jace Anderson, Hayden Erickson, Jeremy Hansmann, Will Overstreet. Highland — Trayton Keyes, Colton White, Hunter Lotulelei, James Lombardo, Caden Hilborn, Jackson Haws, Travis Boyce. Skyline — Tommy McGrath, Saione Matagi, Briggs Binford. Nifai Tonga, Kendrick Williams, Isaac Storheim. Olympus — Harrison Creer, Nick Ward, Desi Jorge, Cameron Latu, Evrett Vea, Ryder Vance, Tony Foulger. West — John Abercrombie. Murray — Damien Symes.

Second Team

Lehi — Carsen Manookin, Jaxon Moody, Carson Bell, Oakley Krumvieda, Drake Knowles. Highland — Cole Peterson, Michael Pakofe, Fusi Pakofe, Bronson Olevao. Skyline — Yioti Karahalios, Dax Lowe, Jacob Walker, Jaxson Waite, Anish Singh. Olympus — Isaac Wilcox. West — Tevita Talakai, Vili Makoni. Murray — Ethan Smith, Jaxson Rose, Merrick Klinger, Isaac Taeoalii.

Region 7

MVP — Caden Johnson, Corner Canyon

Offensive MVP — Crew Wakley, Jordan

Defensive MVP — MJ Tafisi, Alta

First Team

Corner Canyon — Conner Ebeling, Mikey Petty, Blake Emery, Dalton Hagen, John Scheffner, Colton Lawson, Easton Peterson, Zach Wilson. Timpview — Karene Reid, Jacob Bosco, Jacob Jeffries, Payton Madsen, Beau Tu’ua, Terrence Faumui. Alta — London Rockwood, Zach Engstrom, Tu’u Afu, McCoy Diedrickson, Mitch Medina, Lutui Maka. Jordan — Jake Shaver, Ethan Bolingbroke, Tigo Liuzzi, Soni Vunipola. Brighton — Justen Smith, Alex Zettler, Sione Angilau, Addison Trupp. Cottonwood — Sammy Duran, Eli Reynolds.

Second Team

Corner Canyon — Kingley Holliday, Brad Finlay, Van Fillinger, Noah Kjar, Luke Cahoon, Kenaan Aiono, Jackson Light. Timpview — Vou Fitisemanu, Canaan Yarro, Tevita Foketi, Braxton Whitney, Amoni Tuha, Jake Biggs. Alta — Will Dana, Donovan Spillers, Signi Pututau, Leki Wolfgram, Dymente Faamafoe. Jordan — Noah Hennings, Steve Street, Hunter Swapp, Beau McCrae. Brighton — Olive Fifita, Rockey Marks, Jackson Owens. Cottonwood — Pita Tafisi, Ammon Sofele.

Region 8

MVP — Cole Bowers, Springville

Offensive MVP — Ty Eriksson, Springville

Defensive MVP — Gerson Cabrera, Wasatch

First Team

Springville — Owen Rowe, Bradley Nicol, Ben Schreiner, Lakei Kolomalu, Simote Iloa, Griffan Slavens. Skyridge — Alex Palmer, Colby Samuels, Garrett Rusick, Logan Sagapolu, Kani Taufa. Wasatch — Carson Myers, Daymon Vargas, Brock Cloward, Mitch Nelson. Provo — Johnny Astle, Kelton Bertagnini, Garett Lesa. Timpanogos — Gabe Sweeten, Hunter Greer. Maple Mountain — Collin Reid, Alex Knudsen, Joe Biesinger.

Second Team

Springville — Ryker Jenkins, Jaeden Church, Tyler Strong, Ryder Peterson, Trevor Mosley, Randall Gleave. Skyridge — Blayden Togiai, Ioholani Raass, Nathan Upham, Charles Raass, Kalil Leota-Hunkin. Wasatch — Kayden Baxter, Bob Schick, Grayson Wynne, Isaac Young. Provo — Brock Heideman, Talmage Robertson, Jaxon Tronson. Timpanogos — Mitchell Miles, Maxx McWhorter. Maple Mountain — Kaden Crowther, Hanslee Peay.

Region 9

MVP — Hobbs Nyberg, Dixie

Offensive MVP — Jacob Barben, Dixie

Defensive MVP — Christian Reis, Pine View

First Team

Dixie — Payson Wilgar, Tyson Fisher, Kaiden Williams, Payden Harrah, Matt Kitchen, Sam Westfall, Jake Staheli. Pine View — Connor Brooksby, Jacob Mpungi, Michael Moten, Austin Peterson, Brennan Bithell, Brooks Maile, Dallin Brown. Desert Hills — Brock Parry, Carter Reynolds, Noah Sewell, Penei Sewell, Jake Stokes. Cedar — Trent Maurer, Luke Maggio, Markus Johnson, Bryce Crowley. Snow Canyon — Spencer Snow, Jayden Lacayo, Austin Staheli. Hurricane — Jaron Cardova, Shane Farnsworth, Adam Heyrand. Canyon View — Tyler Haley, Stockton Rigby.

Second Team

Dixie — Nate Mahi, Slayde Kolb, Conner Walden, Magalei Stevenson, Wyatt Forbes, Tyson Miller, Myles Keenan. Pine View — Tomasi Tonga, Koa Katoa, Solo Katoa, Riley Deckworth, Samson Doyle, Raymond Tauae. Desert Hills — Cole Bailey, Leonidas Jacobsen, Peyton Pace, Mason Creager, Koa Afualo. Cedar — Tayvien Brown, Hayden Giles, Nate Ellis, Drake Fakahua. Snow Canyon — Miles Reynolds, Wyatt Parry, Andy Day. Hurricane — Tyler Moore, Steve Campbell. Canyon View — Brady Lowry, Brayden Cavalieri.

Region 10

MVP — Puka Nacua, Orem

Offensive MVP — Cooper Legas, Orem

Defensive MVP — Brook Vaitohi, Salem Hills

First Team

Orem — Billy Tenney, Enoch Fiso, Cole Watts, Cayne Sauao-Toa, Austin Kirkby, Ethan Slade. Spanish Fork — Wei Stanton, Noah Conway, Gavin Campbell, Jarom Jones, Leota Saili, Ben Boyack. Salem Hills — Cole Griffin, James Nelson, Jacob Rolfe, Jackson Q’Hara. Mountain View — Noah Jensen, Nata Suguturaga, DJ Marconeri, Riley Sinema. Payson — Chase Muniz, Jase Moe, Landyn Westover, McCoy Cook. Uintah — Kyle Henderson, Alex Foster.

Second Team

Orem — Tausili Fiatoa, Shawn Anderson, Chris Daley, Ryan Toa, Hunter Hill, Kingsley Suamataia. Spanish Fork — Mateen Lomax, Cameron McKay, Tai Palepoi, Carson Chappell, Sam Dawe. Salem Hills — Blake Hofheins, Garrett Lloyd, Sam Hughes, Taylor Berg. Mountain View — David Herring, Esaia Fabian, Toutai Taufa, Duce Anderson. Payson — Riley Hansen, Micah Ashton, Bryston Brown, Kaydon Todd. Uintah — Caleb Petree, Titan Young.

Region 11

Co-Offensive MVPs — Jeno Bins, Tooele; Silas Young, Stansbury

Do-Defensive MVPs — Rykar Jensen, Bonneville; Conner Christoffersen, Park City; Alix Taukeiaho, Stansbury.

First Team

Stansbury — Dallon Brooks, Justin Matthews, Conner McKay, Tavita Gagnier, Calvin Mead, Jet Richins, Kyle McKenna, Hunter Thomas. Bonneville — Bronson Fox, Marcus Cutler, Jeffrey Montague, Jonah Nielson, Aaron Eberhard, Jaxson Sears. Tooele — Ryan Ascarte, Dalton Wintle, Collin Lawrence, Ben Wasson. Park City — Beau Pederson, Conner Christoffersen, Joey Lukrich, Tyler Shea. Ogden — Irvin Gastelum, Sam Lawrence, Rhyle Hanson, Chase Butler. Ben Lomond — Kade Harrop, Dane MacGregor.

Second Team

Stansbury — Austin Woodhouse, Mitch Lindsay, Dawson Stewart, Cole Veach. Bonneville — Aashish Gottipati, Zac Van Tassell, Josh Russo, Jaxson Laramie. Tooele — Dallen Kimball, Jordan Leakehe, Hayden Marshall, Conway Hogan. Park City — Chris Quinlan, Ben Sprung, Mark McCurdy. Ogden — Aden Cleverley, Alex Drake, Nick Freeman, Carson White. Ben Lomond — Grennan Green, Jason Gibson, Nykolas Guzman, Tayshon Doss.

Region 12

MVP — Beau Robinson, Mountain Crest

Offensive MVP — Jackson Siddoway, Sky View

Defensive MVP — Jacob Olsen, Bear River

First Team

Sky View — Mason Falslev, Ryder Lundahl, Caleb Christensen, Andrew Dean, Damian Dubon, Koebe Wilson. Mountain Crest — Nick Nethercott, Josh Powell, Brady Hall, Dylan Bostock, Cameron Moser. Ridgeline — Brady Stuart, Sam Weda, Oliver Taylor, Skyler Averett, Hayden Williams. Bear River — Easton Payne, McCoy Christensen, Tate Porter.. Green Canyon — Chad Yorgason, Brock Mortenson, Jaxon Hill. Logan — Brandon Dodd, Spencer Nuzman.

Second Team

Sky View — Brig Adams, Logan Karren, Tony Torres, Tanner Stokes, Dawson Durrant, Duncan McRae. Mountain Crest — Eli Wells, Jace Dart, Tanner Lofthouse, Kyler Olsen, Dawson Law. Ridgeline — Steven Bringhurst, Tayden Fenton, Jacob Mora, Micah White. Bear River — Judd Miller, Walker Wise, Carson Day. Green Canyon — Joe Dygert, Bryson Taylor, Carter Maughan. Logan — Kyle Truex, Jace Perry.

3A North

MVP — Chae Trussell, Morgan

Offensive MVP — Jake Stephens, Morgan

Defensive MVP — Brady Arbon, Grantsville

First Team

Morgan — Jameson Burraston, Dillon Petty, Jay Carrigan, Bridger Miller, Tyson Hurd, Colton Hansen. Grantsville — Braxton Hansen, Connor Ware, Gauge Pyne, Parker Thomas, Justin Richardson. Union — Jarom Miller, Lincoln Labrum, Gage Roberts, Mailoni Lutui. Judge Memorial — Parker Edgington, Kayden Millburn, Zach Thomas. Emery — Colton Willson, Easton Gordon. Carbon — Nate Olsen.

Second Team

Morgan — Talon Polad, Cass Giles, Hunter Hardy, Jake Rounkles, Ethan Wheeler, Brenon Sanders. Grantsville — Jake Paxton, Coy Johnson, Isaac Riding, Gage Schmidt, Derrian Bennett. Union — Brigg Edwards, Chase Birchell, Colby Hyder, Tevita Kaufusi. Judge Memorial — Will Veha, Noah Taylor, Tanner Jones. Emery — Drake Hoffman, Jared Snow. Carbon — Chance LeCheminant.

3A South

MVP — Hayden Reynolds, Summit Academy

Offensive MVP — Alex White, Juab

Defensive MVP — Matt Kobs, Juan Diego

First Team

Juan Diego — Sam Knudson, Tristen Tonozzi, Zach Hoffman, Austin Gillespie, Dawson Stiefel. Summit Academy — Gavin Davey, Parker Blake, Aaron Bailey, Parker Clawson, Carson Wheaton. Juab — Reese Darrington, Talon Mangelson, Tucker Memmott, Max Gurney, Joey Aagard. North Sanpete — Keegan Eliason, Eddie Davis. Richfield — Jed Poulsen, Emmitt Hafen, Cayden Acord. Manti — Lance Fowles, Tanner Rasmussen, Brenton Thomson.

Second Team

Juan Diego — Kyle Abundo, Monroe May, Zach Mecham, D.J. Larson, Luke Prokopis. Summit Academy — Hunter Housel, Talmage Brown, Ammon Richards, Jay Knox, Jesse Hooper. Juab — Cade Bowring, Preston White, Jaryn Smith, Macray Stevens. North Sanpete — Casey Christiansen, Spencer Steadman. Richfield — Tayson LaCorti, Kale Morrison, Jake Poulsen. Manti — Cade Braithwaite, Brody Barson, Dallin Rasmussen.

2A North

MVP — Keegan Stracher, South Summit

Co-Offensive MVP — Kael Atkinson, South Summit; Dallin Draper, Delta

Defensive MVP — Porter Fox, South Summit

First Team

South Summit — Jaxson Sargent, Parker Grajek, Wyatt McNeil, Jared Dansie, Hagen Miles, Cole Georgi. Delta — Brett Roundy, Trevor Burton, Jake Day, Brandon Atkinson, Chase Fowles. Millard — Calun Whitaker, Kaleb Kelly, Jaxon Wardle, Slade Sheriff. American Leadership — Owen Huff, Fielding Morley, Jackson Shockley. North Summit— Quaide Richins, Brian Rodriguez. Gunnison — Isaiah O’Neal, Kris Keeran-Edwards.

Second Team

South Summit — Cole Reidhead, Alex Johnson, Sebastian Klus, Gordon Hermanson, Bruce Mitchell. Delta — Dawson Dutson, Bradden Davis, Sam Clark, Jamen Brough. Millard — Dillon Lund, Kyle Perkins, Hunter Gamble. American Leadership — Holland Morley, Brett Staheli, Luis Canizales. North Summit— Quinn Chappell, Brennan Richins. Gunnison — Michael Hansen, Dallin Jackson.