PORTLAND STATE (0-2): Lost to Oregon State, 35-32. Up next: Bye.

LOUISIANA STATE (1-0): Beat BYU, 27-0. Up next: Saturday vs. Chattanooga (0-1).

UTAH (1-0): Beat North Dakota, 37-16. Up next: Saturday at BYU (1-1).

WISCONSIN (1-0): Beat Utah State, 59-10. Up next: Saturday vs. Florida Atlantic (0-1).

UTAH STATE (0-1): Lost to Wisconsin, 59-10. Up next: Thursday vs. Idaho State (1-0).

BOISE STATE (1-0): Beat Troy, 24-13. Up next: Saturday at Washington State (1-0).

MISSISSIPPI STATE (1-0): Beat Charleston Southern, 49-0. Up next: Saturday at Louisiana Tech (1-0).

EAST CAROLINA (0-1): Lost to James Madison, 34-14. Up next: Saturday at West Virginia (0-0).

SAN JOSE STATE (1-1): Beat Cal Poly, 34-13. Up next: Saturday at Texas (0-1).

FRESNO STATE (1-0): Beat Incarnate Word, 66-0. Up next: Saturday at Alabama (1-0).

UNLV (0-1): Lost to Howard, 43-40. Up next: Saturday at Idaho (1-0).

UMASS (0-2): Lost to Coastal Carolina, 38-28. Up next: Saturday vs. Old Dominion (1-0).

HAWAII (2-0): Beat Western Carolina, 41-18. Up next: Saturday at UCLA (0-0).