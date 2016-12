Here's a rundown of the all-region football teams for 5A, 4A, 3AA, 3A and 2A as determined by the coaches from each individual region. These all-region football teams were chosen by each individual region's coaches and submitted to the Deseret News for publication.

Region 1

MVP — Saxton Morby, Fremont

Offensive MVP — Haze Hadley, Fremont

Defensive MVP — Wynton Lamar, Roy

First Team

Clearfield — Colton Manning, Cameron Banks, Jaxon Mansfield. Fremont — Austin Freeman, Colter Wilde, Heston Hobbs, Bryson Olsen, Tony Bodily, Jake Douglas, Owen Stuart, Nigel Dalton. Mountain Crest — Josh Powell, Creedyn Foulger, Beau Robinson. Northridge — Ethan Udy, Ryan Orton, Josh Ortiz, Jacob Rhoades, Tavis Fitzgerald, Josiah Kelley. Roy — Hunter Mather, Hunter Mather, Joe Joe Tufele, Keenan Johnson, Angel Arvizo, Chase Storey, Richard Campos, Mike Coleman, Trace Tupe. Sky View — Kyler Erickson, Riley Haderlie, Caleb Christensen, Nate Phillips, Jackson Siddoway, Koebe Wilson, Jake Udy. Weber — Brevin Dean, Jace Campbell, Carter Green, Tysen Lewis.

Second Team

Clearfield — Dallen Visser, Joss Nemelka, Aidan Nemelka, Alec Fredericks, Statton Stoker. Fremont — Brett Hancock, Jay Scott, Noah Stanger, Mitch Halbritter, Taig Nielsen. Mountain Crest — Keone Tupuola, Mosiah Laulu-Pututau, Nick Nethercott, Jace Dart, Dawson Law. Northridge — Brevin Perkins, Hunter Harris, Matt Adamson, Jack Stuart, Jake Hotchkiss. Roy — James Wiechman, Jax Weaver, Josh Gallegos, Kyrese Rowan, Nate Anderson. Sky View — Brodie Martin, Chad Yorgason, Brock Mortenson, Brig Adams, Cole Stokes. Weber — Hudson Schenck, Holden Schenck, Ryan Hogge, Austin Bartholomew.

Region 2

Co-MVP — NJ Mo’o, Syracuse; Davis Hadlock, Viewmont

Offensive MVP — Riley Smith, Davis

Defensive MVP — Lorenzo Fauatea, Hunter

First Team

Davis — Cline Chatterton, Spencer Last, Jake Emery, Jace Hinton, Zack Hoskins, Hayden Lawson, Jake Hadley, Braden Sims. Granger — Dayne Mortensen, Amata Tavai, Sione Houma, Tee Tonga, Mosese Sonasi. Hunter — Ty Carlson, Tevita Tauvao, Tielu Tiatia, Pailate Makikona, Austin Mitchell. Layton — Tayler Katoa, Dylan Tucker, Hayden Meacham, Austin Clem, Drew Ferneau. Syracuse — Jayden Grose, Brennon Jones, Ty Metcalfe, Rucker Bartles, Nate Marin, Zac Carter, Alex Forbush, Drake Dimick, Austin Kirkman, Dallin Kirkman. Viewmont — Preston Pitt, Cortland George, Chandler Stafford, Josh Child, Brenyn Bishop, Alex Holdaway, Luke Preston, Chris Stubbs, Jackson Strong. West — John Abercrombie, Vili Makoni.

Second Team

Davis — Spencer Plummer, Avery Brown, Ryan Lindberg, Hayden Prows, Jonny Thornton. Granger — Tiger Mulitalo, Somtochukwu Achebo, Enrique Salvador, Caden Cousins, Sidney Alofipo. Hunter — Logan Lutui, Lisiate Tauteoli, Carson Pututau, Bo Tupou, Omen Moea’i. Layton — Declan Brown, Isaac Parkinson, Logan Brant, Mason Randle, Garet Winkler. Syracuse — Brendon Bowman, Anthony Vincent, Garrett Burke, Wyatt Bowles, Duncen Millerberg. Viewmont — Taylor Money, Josh Huff, Mitch Goodwin, Etan Larson, Aaron Bredsgaurd. West — Craig Tauteoli, Cole Dunkely, Jonah McFarland, Pina Misa, Daniel Johnson.

Region 3

MVP — Crew Wakley, Jordan

Offensive MVP — Dylan Krans, West Jordan

Defensive MVP — Langi Tuifua, Bingham

First Team

Bingham — Daniel Loua, Matt Degn, Jahvontay Smith, Brayden Cosper, Cole Clemens, Simote Pepa, Tongi Langi. Brighton — Sione Lund, Cade Palmer. Copper Hills — Jumarius Earls, Logan Sagapolu, Ma’a Hall. Cottonwood — Singilau Putuau, Tennessee Pututau, Damien Sio. Jordan — Spencer Curtis, Isaiah Jackson, Heneli Avendano, Melik Davis, Alec Kener. Taylorsville — Dane Leituala, Jace Simons, Ewan Manu Tuinei, Timothy Hazel, Joshua Sterzer, Tama Wilson, Eddie Ah-mu. West Jordan — Tanner Petersen, Fitu Kaivelata, Austin Leausa, Alden Tofa, Jacob Yada, Jackson Walker.

Second Team

Bingham — Kentero Yoskikawa, Dax Milne, Kade Lever, Brigham Tuatagaloa, Lolani Langi, Camden Brown, Malachi Fotu, Amanaki Angilau. Brighton — Salua Masina, Justen Smith, Andrew Covey. Copper Hills — Ethan Wily, Zach Fratto, Jon Christensen. Cottonwood — Tonga Kichiro, Nu'u Sellesin, Omar Mberwa. Jordan — Soni Vunipola, Jake Shaver, Collin Larsen, Alec Evans, Brandon Folau, Beau McRae. Taylorsville — Chase Hess, Paster James Lewis, Matt Tafua, Elijah Bowers. West Jordan — Dallin Jamison, Mack Wakley, Andrew Giordani, Adrian Moctezuma.

Region 4

MVP — Dakota Hansen, Lone Peak

Offensive MVP — Cammon Cooper, Lehi

Defensive MVP — Seth Larsen, Lone Peak

First Team

American Fork — Bronson Barron, Michael Richardson, Christian Snowden, Alex Lindsey, AJ Jaecke, Brandon Bowen. Herriman — Noah Vaea, Juney Leakehe, Anthony Perchon, Braxton Pearce, Tyson Herrea. Lehi — Carson Terrell, Dallin Holker, Kade Moore, Will Overstreet, Jace Andersen, Hayden Erickson, Colton Carter. Lone Peak — Jackson McChesney, Preston Lewis, Preston Lewis, A.J. Arrington, Tom Rossi, Jake Garvin, Tyler MacPherson, Ammon Hannemann, Ryan Schoen, Ethan Schofield, Zach Moore, Jimmy McKeon. Pleasant Grove — Tyler Trotter, Dayne Christiansen, Kainoa Maldanado, Tai Kauwe, Dyson Ferguson, Jake Jensen, Cooper Caldwell. Riverton — Driscoll Stone. Westlake — Shammon Willis, Brad Larsen, D.J. Toilolo

Second Team

American Fork — Davis Rasmussen, Farrell Dean, Kade Whitby. Herriman — Drake Elliot, David Fotu, Jarron Kump. Lehi — Grayden Hadfield, Lincoln Bunker, Zac Bingham, Carson Bell. Lone Peak — Nathan Nelson, Connor Pay, J.J. Loveland, Talavou Fitisemanu, Kobe Freeman. Pleasant Grove — Kyle Sorenson, Brandon Closson, Tayton Smoot, Jaxon Smith. Riverton — Colin Linford. Westlake — Kavika Saaga, Reggie Sio.

Region 5

MVP — Jaylen Warren, East

Offensive MVP — James Pembroke, Highland

Co-Defensive MVPs — Sati Tu’uhetaufa, East; Jordan Lolohea, East

First Team

Bonneville — Sage Thornock, Bronson Fox, Carson Rowser. Bountiful — Dawson Purcell, Davis Stobbe, David Latu, Norris Tukuafu. Box Elder — Dylan Rodriguez, Zach Gunn, Carter Udy, Porter Hodgson, Jackson Roubidoux. East — Pate Langi, Sam Vakalahi, Paul Maile, Fusi Teisina, Ben Ford, Tyler Eteuati, Sione Molisi, Ian Selin, Heleman Su’esu’e. Highland — Jake Boren, Izzy Vaifoou, Lilo Clark, Ben Berg, Colton Pulver, Tevita Ahoafi-Noa, Brady Reed, Traton Keyes. Woods Cross — Walker Holgreen, Jake Watkins, Jaxon McBride, Mitch Dalley, Jeremy Sperry, Cameron Tagge.

Region 6

MVP — Ben Bywater, Olympus

Offensive MVP — Sese Felila, Kearns

Defensive MVP — Chase Thatcher, Olympus

First Team

Cyprus — TJ Palu, Omar Campos. Hillcrest — Booker McGuire, Karris Davis, Keala Mahe, Michael Kutch, Brody Rohomiche, Ezra Moline. Kearns — Michael Pacheco, Dawson Leatutufu, Malakai Vaenuku, Tui Tonumaipe’a, Journey Buba, Kaden Leonard, Sam Fetzer. Murray — Noah Shoeman, Jordan Orozco. Olympus — Sam Sherwood, Jake Fuhriman, Kade Roberts, Cameron Latu, Christian Condon, Sawyer Pierce. Skyline — Seth Kaelin, Ben Knight, Briggs Binford, Dax Lowe, Nifai Tonga, Will Peters, Nick Scott.

Second Team

Cyprus — Souiah Gasu, Alex Lanktree, Manny Ramirez. Hillcrest — Jaden Jansen, Travis Hatch, Jasper Bennett, Alex Cordona. Kearns — Jake Proctor, Logan Floyd, Nick Galo, Isaac Matua. Murray — Jansen Kay, Hunter Jones, Austin Galloway, Braxton Jones. Olympus — Tyler Smith, Isaac Watts, Jerrick Kaye, Malosi Neria. Skyline — Tommy McGrath, Brody Burke, Anish Singh, Eric O’Donahue.

Region 7

MVP — Josh Davis, Alta

Offensive MVP — Ty Jones, Provo

Defensive MVP — Jackson Cravens, Timpview

First Team

Alta — Will Dana, Chandler Dolphin, Setima Malietulua, Mata Hola, MJ Tafisi, Zach Alsop, Zach Engstrom. Corner Canyon — Zach Wilson, Colton Lawson, Mikey Petty, Kaden Wright. Mountain View — McKay Waite, Clayton Chun, Noah Jensen. Provo — Spencer Jorgensen, Chandler Mitchell, Danilo Ortolano, Ta’asi Lesa. Orem — D’Arman Notoa, Puka Nacua, LT Tupola, Fatu Atuaia. Skyridge — Wyatt Parkinson, Cody Frampton, Matt Raass, Corbin Hampton. Timpanogos — Casey Hamilton, Carl Pinegar, Adam Ahmu. Timpview — Kyle VanLeeuwen, Chaz Ah You, Shintaro Mann, Jacob Palu, Karene Reid, Terrence Faumui.

Second Team

Alta — Tyler Hill, Tuu Afu, Landon Maxfield, Sione Hafoka, London Rockwood, Dylan Webb, Hayden Harrison. Corner Canyon — Dyllin Roberts, Cade Knaphus, Shaun Stockwell, Adam Chandler. Mountain View — Riley Senema, Emi Cano, Aisea Unga. Provo — Kelton Bertagnini, Joey Tolutau, Branson Rivera, Kalen Robertson. Orem — Aaron Faumui, Riki Peters, Ma’a Notoa, Cooper Legas. Skyridge — Brendan Roper, Mitch Sampson, Britt DeMarco, Jaxon Peck. Timpanogos — Carlos Bermudez, Gage Heward, Garrett Sweeten. Timpview — Andre Owensby, Alema Te’o, Donovan Faumui, Jacob Jefferies, Morgan Anderson, Jacob Bosco.

Region 8

MVP — Junior Mulipola, Springville

Offensive MVP — Jantsen Thorpe, Springville

Defensive MVP — Garred Blanthorn, Maple Mountain

First Team

Maple Mountain — Zack Mower, Karter Shaw, Harrison Casper, Peyton Pond. Payson — Tyler Batty, Buc Frazier — Salem Hills — Vili Manulea Wolfgramm, Kaden Stewart, Kaden Kunz, Jaxon VanTassell. Spanish Fork — Landan Jensen, Jaxon Higginson. Springville — Vili Kolomalu, Andrew Slack, Bennett Hullinger, Jackson Murphy, Brennan Rymer, Payton Kelepolo. Uintah — Mike Jones, Cruz Leyba. Wasatch — Hayden Richards, Antonio Rino, Kaden Baxter.

Second Team

Maple Mountain — Dawson Beutler, Taggart Durrant, Nate Leckie, Tyson Denison, Cody Cloward. Payson — Chayce Loveless, Weston Banks — Salem Hills — Cody Young, Hunter Morgenson, Coleman Jacklin, Justin Jolley. Spanish Fork — Gavin Campbell, Wei Stanton. Springville — Cole Bowers, Jaxon Child, Demitrius Mutini, Seth Mortensen, Gavin Diede, Lauki Kolomalu. Uintah — Dallin Breakfield, Jarrod Runnels. Wasatch — Brock Cloward, Mitch Nelson, Ritchie Heywood.

3AA South

MVP — Nephi Sewell, Desert Hills

Offensive MVP — Hobbs Nyberg, Dixie

Defensive MVP — Tyler Heaton, Pine View

First Team

Cedar — Quaid Murray, Bailey Gray, Jade Bulloch, Mason Fakahua. Dixie — Jacob Barben, Tyson Fisher, Tim Miles, Josh Topham, Malakai Fakahua, Payton Wilgar. Desert Hills — Marco Jordan, Penei Sewell, Bundy Sewell, Ryan Hoppie, Tyler Warner, Quinn Kiser. Hurricane — Josh Parker, Quando Ieremia, Isaiah Johnson. Pine View — Connor Brooksby, Dylan Hendrickson, Jacob Mpungi, Christian Reis, Lance Mandrigues, Zach Spendlove. Snow Canyon — Wyatt Brinkerhoff, Britton Webster.

Second Team

Cedar — Trent Maurer, Braden Garrett, Derek Ball, Ryder Bearnson. Dixie — Gavyn Begay, Ammon Ah Quin, Tielu Mamea, Kaden Williams, Nate Mahi. Desert Hills — Masan Tuileta, Carter Reynolds, Logan Hokanson, Brock Parry, Houston Stapley, Jake Gould. Hurricane — Tobie Swenson, Mike Lacy, Joe Armijo. Pine View — Michael Moten, Ryan Javines, D’Angelo Mpungi, Austin Peterson, Brooks Maile. Snow Canyon — Kaleb Gates, Kolton Barber.

3AA North

MVP — Lincoln Powers, Tooele

Offensive MVP — Mitch McIntyre, Stansbury

Defensive MVP — Jaren Wilson, Tooele

First Team

Bear River — Gunner Sorensen, Bryken Jensen, Jordan Watson, Josh Madsen, Gage Kaneko. Ben Lomond — Kenyon Harris, Deontay Nish, Angelo Rios. Judge — Andreas Cordova, Ryan Kenny. Logan — Jace Perry, Jonny Guadarrama. Park City — Spencer Zur, Collin Zur, Beau Pederson, Tyler Shea. Ridgeline — Levani Damuni, Cody Olsen, Payton Thomas, Mitchel Stott, Mason Fiefia, Kody Pope. Stansbury — Matt McIntyre, Dylan Mott, Steven Havili, McCoy Didericksen, Casey Roberts, Clayton Stanworth, Ryan Moody. Tooele — Demetrius Smith, Michael Dunn, Joshua Leakehe, Jeno Bins, Slate Groskreutz, Zach Dean, Blake Paystrup.

Second Team

Bear River — Zack Showell, Kaygen Canfield, Braken Stokes, Rilee Summers. Ben Lomond — Dane MacGregor, Cota Jones, Mickey Dunkely. Judge — Sport Falemaka, Josh Ballard. Logan — Kaden Jones, Robbie Ballam. Park City — Cam Gallagher, Beau Pederson, Russ Reiss, Eli Alford. Ridgeline — Matt Larson, Theron Wallentine, Caleb Lawver, Nathan Oakden. Stansbury — Alix Tauekiaho, Connor Mckay, Emilio Jaramillo, Tavita Gagnier, Mason Smith. Tooele — Cody Whitehouse, Matthew Vigil, Asi Fakahau, Ryan Ascarte, Max Ross.

3A South

MVP — Payton Bowring, Juab

Offensive MVP — Reygan Riding, Delta

Defensive MVP — Ashton Seely, Juab

First Team

Canyon View — Isaiah Shearer, Seth Dabb, Porter Miller, Dallen Smith. Delta — Jack Dutson, Ryland Day, Trevor Burton, Jason Hatch, Dallin Draper, Brett Walker. Juab — Ryker Osborne, Mason Mangelson, Alex White, Cason Messersmith, Jakota Snow, Joey Aagard. Manti — Mac Stevens, Marshall Dotson, Sam Tiatia. North Sanpete — Waylen Atkinson, Coletyn Curtis, Haden Poulson. Richfield — Emmitt Hafen, Evan Jerome.

Second Team

Canyon View — Abe Huxford, Conner Rigtrup, Tyler Haley, Dallen Smith. Delta — Gordon Seau, Daxton Anderson, Brandon, Ruben Zarate, Jantzen Manis, Beau Nielson. Juab — Talon Mangelson, Austin Elsmore, Dylan White, Walker Ludlow, Braden Camacho, Colton Wright. Manti — Michael Alder, Tanner Rasmussen, Lance Fowles. North Sanpete — Isaac Petersen, Kaleb Bailey, Sam Sevy. Richfield — Moroni Shumway, Tason Lacorti.

3A North

MVP — Austin Francis, Morgan

Offensive MVP — Ryan Baker, Juan Diego

Defensive MVP — Conley Breshears, Morgan

First Team

Carbon — Nate Olson. Emery — Logan Cox, Ty Mecham, Chase Jewkes. Grantsville — Riley Smith, Burke Boman, Gavin Eyre, Andrew Floyd. Juan Diego — Nic Bianchi, Stone Azarcon, Lucas Pino, Connor Dumont, Zach Hoffman. Morgan — Hunter Beddoes, Sam Fisher, Colton Jeffrey, Cade Moore, Owen Pentz, Chase Trussell. Union — Coleman Miles, Inoke Kaufusi.

Second Team

Carbon — Tristan Armstrong. Emery — Kolten Butler, Koby Butler, Logan Labrum. Grantsville — Jake Williams, Brady Arbon, Connor Ware, Jonah Bartley. Juan Diego — Kyle Abundo, Quinn Brown, Dallen Davis, Alex Saunders, Matt Kobs. Morgan — Rucker Skinner, Bronson Neuenschwander, Ben Millward, Caden Peterson, Trevor Rose, Brennan Norman. Union — Christian Llamas, Cole Kelly.

2A North

Co-MVP — Isaac Hamilton, Summit Academy; Parker Grajek, South Summit.

Offensive MVP — Nick Beasley, South Summit

Defensive MVP — Tristan Woolstenhulme, North Summit

First Team

American Leadership — Dallin Short, Owen Huff. Gunnison — Kyler White, Canyon Caldwell, Traeson Hatch. Millard — Hunter Anderson, Daniel Whitaker. North Summit — Tyler Coleman, Logan Rex, Randin Pentz, Cole Peterson. South Summit — Riley Bayles, Brady Howard, Broughton Flygare, Brandon Dansie, Jaxson Sargent. Summit Academy — Jeb Denos, James Walker, Aaron Bailey, Baylor Harding, Parker Clawson, Tryston Peery.

Second Team

American Leadership — Michael Van Wagoner, Brett Staheli. Gunnison — Kris Keeran-Edwards, Mike Hansen. Millard — Hunter Gamble, Dillon Lund, Tyson Aburto. North Summit — Kade Dixon, Christian Martinez. South Summit — Mark Whitmore, Cole Stubbs, Gordon Hermison, Porter Fox. Summit Academy — Jay Knox, Jesse Hooper, Carson Wheaton, Jacob Munger, Gavin Davey.